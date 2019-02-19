Прогнозы и ставки на футбол 19 февраля

«Ливерпуль» — «Бавария»

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

На данный момент у «Ливерпуля» 5-матчевая беспроигрышная серия на внутренней арене, где они три матча выиграли и два свели вничью.

Мерсисайдцы с 65 очками идут на второй позиции в АПЛ, уступая первому «МанСити» только по дополнительным показателям. И к тому же, у «Ливера» имеется один матч в запасе.

Мюнхенцы на внутренней арене также расположились на второй строке в турнирной таблице. Отставание от первой «Боруссии» Д составляет всего лишь три балла.

В новом году «Бавария» провела шесть матчей, в которых добилась пяти побед при одном поражении.

«Ливерпуль» на своей арене в еврокубках не знает горечи поражений 10 игр кряду, но и «Бавария» на выезде выступает неплохо (8 встреч кряду без поражений).

Прогнозируем, что в поединке двух фаворитов турнира голы влетят в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 1.59.

«Лион» — «Барселона»

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

С начала года «ткачи» провели уже 11 матчей в трех турнирах. Проиграли из них только два (один матч в Кубке лиги и один в чемпионате страны).

После 25 туров Лиги 1 «Лион» разместился на третьей строке в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть пунктов.

Каталонцы сыграли в 2018 году на один поединок больше, где также уступили в двух встречах. Эти поражения состоялись в кубковых дуэлях, и на общую победу в противостояниях не сказались.

«Барселона» викторией в последнем туре Примеры над «Вальядолидом» (1:0), прервала 3-матчевую ничейную серию. «Сине-гранатовые» с 7-очковым отрывом лидируют в Ла Лиге.

На своем поле «Лион» должен дать бой фавориту турнира, и как мы считаем, забьет в ворота каталонцев, но и сохранить свои ворота на замке, скорее всего, не сможет.

Ставка: обе забьют за 1.52.

КПР — «Вест Бромвич»

Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип. 33-й тур

«Обручи» не могут победить в Чемпионшипе в семи матчах кряду, проиграв последние пять из них.

Безвыигрышная серия отбросила лондонскую команду на 18 позицию в турнирной таблице, с отрывом от зоны вылета в десять очков.

Календарь и таблица АПЛ

«Дрозды» разместились на четвертой строке в турнирной таблице первенства первой английской лиги. От зоны прямого повышения в классе они отстают на четыре очка.

«Вест Бромвич» на данный момент имеет 3-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, в которой он добыл две победы при одной ничьей.

КПР, который накануне прекратил борьбу в Кубке Англии, теперь сосредоточится на чемпионате. Прогнозируем, что он прервет серию поражений.

Ставка: 1Х за 1.61.

Общий коэффициент — 3.89. 0