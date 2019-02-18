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    Экспресс дня. Отыграется ли «Боруссиия» Д на аутсайдере после разгрома в ЛЧ?

    Прогнозы и ставки на футбол 18 февраля

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 18 февраля
    Футболисты «Боруссии» Д
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    «Нюрнберг» — «Боруссия» Д

    Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 22-й тур

    У «Нюрнберга» 15-матчевая безвыиграшная серия в Бундеслиге. За этот период он четыре матча свел вничью и 11 встреч проиграл.

    С 12 очкам «Нюрнгберг» замыкает турнирную таблицу немецкого первенства. Расстояние до спасительной 15 строки составляет шесть очков.

    «Шмели» накануне разгромно проиграли в Лондоне «Тоттенхэму» со счетом 0:3 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, т.с. продлив свою серию без побед до четырех встреч кряду с учетом всех турниров.

    На данный момент дортмундцы лидируют в Бундеслиги, но отрав от второй «Баварии» составляет всего лишь два балла.

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  • 14/02/2019

    • Прогнозируем ,что «Боруссия» возьмет три очка и оторвется на пять баллов от мюнхенцев.

    Ставка: победа «Боруссии» Д за 1.42.

    «Рома» — «Болонья»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур

    Победой над «Порту» (2:1) в первом поединке 1/8 финала ЛЧ, «Рома» продлила победную серию до двух игр кряду. Перед этой викторией римляне одолели в чемпионате «Кьево» (3:0).

    Чтобы не дать оторваться «Милану», занимающего четвертую позицию и имеющего на четыре очка больше, «волки» обязаны брать три очка в предстоящей игре.

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    «Болонья» после 23 туров Серии А набрала 18 очков, которые позволяют ей находится в зоне вылета, на 18 месте.

    За последние девять игр в чемпионате страны «красно-синие» одержали только одну победу, сенсационно обыграв «Интер» (1:0) на его поле.

    Несмотря на непростой матч в ЛЧ, римляне должны обыграть аутсайдера на своем поле и продолжить погоню за топ-4.

    Ставка: победа «Ромы» за 1.41.

    «Уэска» — «Атлетик»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

    «Уэска» не проигрывает в матчах Примеры уже три игры кряду, выиграв два из них при одной ничьей. Сначала она расписала мировую с «Реал Сосьедадом» (0:0), а затем поочередно обыграла «Вальядолид» (4:0) и «Жирону» (2:0).

    Но даже несмотря на эту удачную серию, «оскенцы» замыкают турнирную таблицу Ла Лиги, отставая от безопасного места на шесть баллов.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Баски» в этом году в шести поединках чемпионата страны уступили только один раз. Также еще «Атлетик» два матча свел вничью и три встречи выиграл.

    Перед 24 туром «львы» с 27 очками расположились на 14 строке в турнирной таблице, но до зоны вылета — четыре пункта.

    Обе команды в последнее время демонстрируют неплохие результаты. Но все же «баски» выглядят предпочтительней. Предлагаем поставить на непроигрыш гостей.

    Ставка: Х2 за 1.31.

    Общий коэффициент — 2.62. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.62
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