Прогнозы и ставки на футбол 18 февраля

«Нюрнберг» — «Боруссия» Д

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 22-й тур

У «Нюрнберга» 15-матчевая безвыиграшная серия в Бундеслиге. За этот период он четыре матча свел вничью и 11 встреч проиграл.

С 12 очкам «Нюрнгберг» замыкает турнирную таблицу немецкого первенства. Расстояние до спасительной 15 строки составляет шесть очков.

«Шмели» накануне разгромно проиграли в Лондоне «Тоттенхэму» со счетом 0:3 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, т.с. продлив свою серию без побед до четырех встреч кряду с учетом всех турниров.

На данный момент дортмундцы лидируют в Бундеслиги, но отрав от второй «Баварии» составляет всего лишь два балла.

Прогнозируем ,что «Боруссия» возьмет три очка и оторвется на пять баллов от мюнхенцев.

Ставка: победа «Боруссии» Д за 1.42.

«Рома» — «Болонья»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур

Победой над «Порту» (2:1) в первом поединке 1/8 финала ЛЧ, «Рома» продлила победную серию до двух игр кряду. Перед этой викторией римляне одолели в чемпионате «Кьево» (3:0).

Чтобы не дать оторваться «Милану», занимающего четвертую позицию и имеющего на четыре очка больше, «волки» обязаны брать три очка в предстоящей игре.

«Болонья» после 23 туров Серии А набрала 18 очков, которые позволяют ей находится в зоне вылета, на 18 месте.

За последние девять игр в чемпионате страны «красно-синие» одержали только одну победу, сенсационно обыграв «Интер» (1:0) на его поле.

Несмотря на непростой матч в ЛЧ, римляне должны обыграть аутсайдера на своем поле и продолжить погоню за топ-4.

Ставка: победа «Ромы» за 1.41.

«Уэска» — «Атлетик»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

«Уэска» не проигрывает в матчах Примеры уже три игры кряду, выиграв два из них при одной ничьей. Сначала она расписала мировую с «Реал Сосьедадом» (0:0), а затем поочередно обыграла «Вальядолид» (4:0) и «Жирону» (2:0).

Но даже несмотря на эту удачную серию, «оскенцы» замыкают турнирную таблицу Ла Лиги, отставая от безопасного места на шесть баллов.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Баски» в этом году в шести поединках чемпионата страны уступили только один раз. Также еще «Атлетик» два матча свел вничью и три встречи выиграл.

Перед 24 туром «львы» с 27 очками расположились на 14 строке в турнирной таблице, но до зоны вылета — четыре пункта.

Обе команды в последнее время демонстрируют неплохие результаты. Но все же «баски» выглядят предпочтительней. Предлагаем поставить на непроигрыш гостей.

Ставка: Х2 за 1.31.

Общий коэффициент — 2.62. 0