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    Экспресс дня. Выезды ПСЖ и «Наполи», домашний матч «Реала»

    Прогнозы и ставки на футбол 17 февраля

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 17 февраля
    Килиан Мбаппе
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    «Сент-Этьен» — ПСЖ

    Футбол. Чемпионат Франции. 25-й тур

    После 24 матчей чемпионата подопечные Жана-Луи Гассе разместились на четвертой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 40 очков, и отстают от третьего «Лиона» на три балла.

    «Зеленые» перед последней игрой не могли победить в трех подряд поединках. Прервать серию удалось против «Страсбура» — 2:1.

    В 12 домашних встречах этого розыгрыша Лиги 1 «Сент-Этьен» добыл девять побед при двух ничьих и одном поражении, разница мячей — 24:10.

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    Начало нового года для парижан выдалось не самым удачным. В начале января они вылетели из Кубка Лиги, уступив дома «Генгаму» (1:2). Это поражение стало всего вторым в сезоне для подопечных Томаса Тухеля, которые затем выдали четырехматчевую победную серию.

    А вот выезд в гости к «Лиону» принес ПСЖ первое в сезоне поражение в Лиге 1. Матч закончился со счетом 1:2. Эту неудачу удалось перекрыть победой в игре с «Бордо» — 1:0. В Лиге 1 ПСЖ с 59 очками после 22 матчей возглавляет таблицу, опережая «Лилль» на десять пунктов.

    12 февраля парижане отправились в Манчестер на первую игру плей-офф Лиги чемпионов. Французов считали аутсайдерами из-за отсутствия Кавани и Неймара и шикарной формы «МЮ». Тем не менее, все сложилось идеально для французов. Гости забили два гола усилиями Кимпембе и Мбаппе. Ожидаем, что на волне еврокубкового успеха парижский гранд добудет три очка.

    Ставка: победа ПСЖ за 1.51.

    «Реал» Мадрид — «Жирона»

    Футбол. Чемпионат Испании. 24-й тур

    «Королевский клуб» на данный момент идет вторым в Примере. У команды 45 пунктов, что на 6 баллов меньше чем у «Барселоны». Мадридский «Атлетико» является ближайшим преследователем хозяев и отстает всего на одно очко.

    «Реал» стал играть стабильнее. В последних 6 поединках чемпионата у коллектива было только одно поражение, однако уже 5 встреч кряду «сливочные» набирают по 3 очка.

    В середине недели клуб ездил в Амстердам на встречу с «Аяксом». Подопечным Солари удалось выиграть сложнейший матч со счетом 2:1. В матче не смогут сыграть Льоренте и Модрич. Также есть вероятность, что на поле не появятся Иско и Бензема.

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    «Жирона» падает все ниже и ниже. Сейчас клуб занимает 16-е место. Теперь от зоны вылета команду отделяет всего один пункт.

    Если учитывать матчи Примеры и Кубка Испании, то коллектив не побеждает 13 игр подряд, при этом 6 последних гости проиграли. Стоит отметить, что «жирондинцы» проиграли в 4 последних очных матчах против «Реала». Кроме того, команда пропускала не менее трех мячей в каждом случае. Ожидаем, что ситуация не изменится, несмотря на не самый оптимальный состав «Реала».

    Ставка: победа «Реала» с форой -1,5 гола за 1.53.

    «Наполи» — «Торино»

    Футбол. Чемпионат Италии. 24-й тур

    «Наполи» располагается на второй строчке с 52 очками в активе. Коллектив сильно отстает от «Ювентуса» — на 14 пунктов. Однако в случае победы в следующем поединке отрыв уменьшится на 3 балла.

    За 6-матчевый отрезок у подопечных Анчелотти было одно поражение, две ничьи и три победы. Одолеть удалось «Лацио», «Болонью» и «Сампдорию».

    Из 16 домашних встреч, если говорить про все турниры, команда выиграла 13 и в трех сыграла вничью. Беспроигрышная домашняя серия в чемпионате длится уже 17 поединков.

    «Торино» занимает восьмое место. В активе коллектива 34 пункта. До зоны Лиги Европы не хватает 4 баллов. Именно поэтому «быки» постараются выжать максимум из предстоящей встречи.

    В гостях «бордовые» не могут выиграть 6 матчей кряду — один проигрыш и 5 ничейных результатов. По сравнению с «Наполи» гости будут чувствовать себя немного свежее, поскольку у неаполитанцев был выезд в Цюрих на неделе.

    В 6 из 7 последних очных противостояний «Наполи» побеждал «Торино». Ожидаем, что хозяева смогут взять три очка.

    Ставка: победа «Наполи» за 1.45.

    Общий коэффициент — 3.34. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.34
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