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    Экспресс дня. «Барселона» прервет серию ничейных результатов

    Прогнозы и ставки на футбол 16 февраля

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 16 февраля
    «Барселона»
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    «Барселона» — «Вальядолид»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

    Каталонцы с учетом кубковой встречи не могут победить в трех поединках кряду, закончив все три из них вничью. Непосредственно в Примере за этот период «Барса» расписала мировые с «Валенсией» (2:2) дома и с «Атлетиком» (0:0) в гостях.

    Потеряв очки в двух играх кряду, «сине-гранатовые» позволили сократить отставание мадридскому «Реалу», который идет на второй позиции, до шести баллов.

    «Вальядолид» с 26 очками после 23 матчей Ла Лиги расположился на 15 строке в турнирной таблице, опережая зону вылета всего лишь на три пункта.

    За последние четыре матча чемпионата «бело-фиолетовые» набрали четыре очка, заработав эти баллы на своей арене, а оба выездных поединка они проиграли.

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    • Прогнозируем, что «Барселона» прервет серию ничьих, обыграв предстоящего соперника с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 1.45.

    «Монако» — «Нант»

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 25-й тур

    Монегаски за два минувших матча французского первенства добыли четыре балла, обыграв на своей арене «Тулузу» (2:1) и расписав мировую с «Монпелье» (2:2) в гостях.

    Эта серия позволила им покинуть зону прямого вылета. На данный момент «Монако» в зоне переходных матчей с отставанием от безопасного места в один балл.

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    У «канареек» числится на восемь пунктов больше, чем у предстоящего противника, и они занимают 14 позицию в турнирной таблице Лиги 1.

    Обыграв в минувшей игре «Кан» (1:0) на выезде, «Нант» т.о. прервал свою 5-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате страны.

    После возвращения Жардима монегаски понемногу начали налаживать свою игру и подниматься по турнирной таблице. Думаем, что в предстоящей игре они смогут пополнить свою копилку очками.

    Ставка: победа «Монако» с форой (0) за 1.38.

    «Аталанта» — «Милан»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур

    Клуб из Бергамо перед 24 туром Серии А находится на пятой позиции в турнирной таблице, уступая предстоящему противнику, который находится на четвертой строке, только один балл.

    На данный момент у «Аталанты» 8-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. Минувшие три игры она выиграла (две в чемпионате и одну в Кубке страны).

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    • У «Милана» серия без поражений составляет пять матчей кряду. Последний раз в Серии А «красно-черные» проигрывали 22 декабря 2018 года, уступив на своем поле «Фиорентине» (0:1).

    В случае потери очков «Милан» может покинуть топ-4, ведь «Аталанта», «Рома» и «Лацио» отстают от него всего лишь на одно очко.

    В поединке двух конкурентов за зону Лиги чемпионов ждем малорезультативного матча.

    Ставка: ТМ 3,5 за 1.39.

    Общий коэффициент — 2.78. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.78.
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