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    Экспресс дня. Проверка «Лиона» и «Ювентуса» аутсайдерами

    Прогнозы и ставки на футбол 15 февраля

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 15 февраля
    «Ювентус» комфортно лидирует в Серии А
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    «Аугсбург» — «Бавария»

    Футбол. Бундеслига. 22-й тур

    Новый год для «Аугсбурга» начался не лучшим образом — с двух поражений подряд в Бундеслиге.

    Сначала они дома проиграли «Фортуне» (1:2), пропустив на последних минутах, затем на выезде уступили менхенгладбахской «Боруссии» (0:2). Домашний матч с «Майнцем» завершился крупной победой со счетом 3:0, после чего «Аугсбург» в 1/8 финала Кубка Германии справился с представляющим вторую Бундеслигу «Хольштайном» (1:0).

    В последнем матче «фуггеры» крупно проиграли «Вердеру» (0:4) на выезде и с 18 очками после 21 тура занимают 15-е место.

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    Мюнхенцы начали год с выездной победы над «Хоффенхаймом» (3:1) и домашнего разгрома «Штутгарта» (4:1), после чего в Леверкузене уступили «Байеру» (1:3).

    В 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» не без труда победила берлинскую «Герту» (3:2), а в последнем матче дома справилась с «Шальке» (3:1).

    После 21 тура «Бавария» с 45 очками идет на втором месте, отставая от дортмундской «Боруссии» на 5 очков.

    В первом круге «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Аугсбургом». Предыдущие семь матчей мюнхенцы выиграли, как правило с крупным счетом. Ожидаем, что гранд возьмет три очка и продолжит погоню за Дортмундом.

    Ставка: победа «Баварии» с форой -1 гол за 1.33.

    «Ювентус» — «Фрозиноне»

    Футбол. Серия А. 24-й тур

    «Юве» уверенно лидирует в чемпионате Италии. У команды 63 очка, что на 11 пунктов больше, чем у ближайшего преследователя — «Наполи». Таким образом, это позволяет немного расслабиться, учитывая, что в команду еще ждет нервная борьба в Лиге чемпионов.

    В последних 6 встречах «Ювентус» ни разу не проиграл. Да и в целом в нынешнем сезоне Серии А «старая синьора» не потерпела ни одного поражения за 23 сыгранных матча, а в 20 из них коллектив одерживал победу.

    В прошлый раз команда встречалась с «Сассуоло» на выезде и сумела без проблем одолеть соперника со счетом 0:3. Не смогут сыграть в матче Бонуччи, Кьеллини и Куадрадо. К этим трем травмированным игрокам присоединился Диего Коста.

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    «Фрозиноне» располагается на 19 месте с 16 очками. Таким образом, коллективу не хватает трех баллов, чтобы гарантировано выбраться из зоны вылета. Как бы там ни было, но многое будет зависть и от ближайших конкурентов клуба.

    Команда выиграла только в двух из четырех последних матчей Серии А. В трех случаях было поражение и в одном ничья. В прошлый раз гости выступали против «Сампдории» на выезде и сумели обыграть команду с минимальным счетом 0:1.

    В двух последних матчах с «Фрозиноне» «Юве» не пропускал и забивал по два мяча. Ожидаем, что и в этот раз туринцы возьмут три очка.

    Ставка: победа «Ювентуса» с форой 1,5 гола за 1.44.

    «Лион» — «Генгам»

    Футбол. Лига 1. 25-й тур

    «Лион» находится на третьей строчке рейтинга Лиги 1 с 43 очками в активе. Коллектив имеет 3-очковый отрыв от ближайшего преследователя — «Сент-Этьена». На 6 пунктов «олимпийцы» отстают от «Лилля».

    «Лион» выдал неплохой 7-матчевый беспроигрышный отрезок. Хозяевам удалось обыграть «ПСЖ» в позапрошлом туре на своем поле со счетом 2:1. Однако настроение игрокам клуба подпортила «Ницца», минимально обыгравшая «ткачей».

    На домашнем поле «Лион» не проигрывает в трех поединках кряду, а в двух из них команда одерживала победу. Статистику немного подпортила ничья с «Реймсом» (1:1).

    «Генгам» — абсолютный аутсайдер турнира. У команды всего 14 очков за 23 тура, однако, отставание от ближайшего конкурента — «Кана» — составляет 4 балла, при этом «Генгам» имеет одну игру в запасе.

    Клуб проиграл в последних трех встречах Лиги 1. Кроме того, в этих матчах команда даже не смогла поразить ворота соперников. Речь идет об играх с «ПСЖ», «Реймсом» и «Лиллем».

    Что касается очных противостояний с «Лионом», то в последних четырех матчах «Генгам» проиграл.

    Ставка: победа «Лиона» с форой -1 гол за 1.45.

    Общий коэффициент — 2.77. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.77.
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