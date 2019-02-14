Прогнозы и ставки на футбол 14 февраля

«Краснодар» — «Байер»

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

«Краснодар» занял второе место в одной группе ЛЕ с испанской «Севильей», бельгийским «Стандардом» и турецким «Акхисаром». «Быки» заработали 12 баллов и пропустили вперед себя испанцев только по дополнительным показателям.

В чемпионате России клуб из Краснодара идет на второй позиции, отставая от лидирующего «Зенита» только на один пункт. Заполняя зимнюю паузу «черно-зеленые» провели пять контрольных встреч, где одержали три победы при одной ничьей и поражении.

На групповом этапе турнира «аптекари» добыли четыре победы при одной ничьей и поражении. Они обошли швейцарский «Цюрих», болгарский «Лудогорец» и кипрский АЕК.

В немецком чемпионате «Байер» после 21 тура занимает шестую позицию в турнирной таблице с отставанием в пять очков от зоны Лиги чемпионов.

В отличии от российской команды, немцы уже полным ходом проводят официальные матчи. Но все же верим, что «быки» дадут бой «аптекарям» на своей арене, и как минимум не проиграют.

Ставка: 1Х за 1.83.

БАТЭ — «Арсенал»

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Борисовчане на групповом этапе пропустили вперед себя только «Челси», отстав от него аж на семь очков. Но зато смогли опередить венгерский «Види» и греческий ПАОК.

Так как чемпионат Белоруссии завершился еще в начале декабря прошлого года, а новое первенство еще не стартовало, БАТЭ проводил товарищеские игры, где чаще проигрывал.

«Канониры» без особых усилий выиграли свою группу в ЛЕ, потеряв очки только в одной встрече с португальским «Спортингом» (0:0). При этом они выступали в этом турнире всегда не основным составом.

На внутренней арене «Арсенал» ведет борьбу за попадание в топ-4. И на данный момент лондонцы находятся на пятой позиции, уступая четвертой строке один балл.

Даже резервный состав англичан должен все вопросы этого противостояния решить уже в первой игре.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.58.

«Мальме» — «Челси»

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

«Мальме» только в заключительном туре группового этапа ЛЕ смог добыть путевку в плей-офф, обыграв своего прямого конкурента турецкий «Бешикташ» (1:0) на его арене.

Шведское первенство завершилось еще в середине ноября прошлого года, где «бело-голубые» заняли третье место. Заполняя зимнюю паузу «Мальме» провел четыре контрольных поединка, в которых одержал только одну победу.

Из последних трех поединков «Челси» два из них крупно проиграл и один разгомно выиграл. Особо стоит выделить поражение от «МанСити» в минувшем туре АПЛ — 0:6. Эти неудачи отбросили «синих» на шестую позицию, но отставание от топ-4 составляет всего лишь одно очко.

«Аристократы» без проблем стали победителями в своем квартете ЛЕ, выиграв пять игр из шести при одном ничейном результате.

Прогнозируем, что «Челси» реабилитируется перед своими болельщиками и одержит победу в Швеции.

Ставка: победа «Челси» за 1.42.

Общий коэффициент — 4.10. 0