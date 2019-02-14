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    Прогнозы и ставки на футбол 14 февраля

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 14 февраля
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    «Краснодар» — «Байер»

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

    «Краснодар» занял второе место в одной группе ЛЕ с испанской «Севильей», бельгийским «Стандардом» и турецким «Акхисаром». «Быки» заработали 12 баллов и пропустили вперед себя испанцев только по дополнительным показателям.

    В чемпионате России клуб из Краснодара идет на второй позиции, отставая от лидирующего «Зенита» только на один пункт. Заполняя зимнюю паузу «черно-зеленые» провели пять контрольных встреч, где одержали три победы при одной ничьей и поражении.

    На групповом этапе турнира «аптекари» добыли четыре победы при одной ничьей и поражении. Они обошли швейцарский «Цюрих», болгарский «Лудогорец» и кипрский АЕК.

    В немецком чемпионате «Байер» после 21 тура занимает шестую позицию в турнирной таблице с отставанием в пять очков от зоны Лиги чемпионов.

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    • В отличии от российской команды, немцы уже полным ходом проводят официальные матчи. Но все же верим, что «быки» дадут бой «аптекарям» на своей арене, и как минимум не проиграют.

    Ставка: 1Х за 1.83.

    БАТЭ — «Арсенал»

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

    Борисовчане на групповом этапе пропустили вперед себя только «Челси», отстав от него аж на семь очков. Но зато смогли опередить венгерский «Види» и греческий ПАОК.

    Так как чемпионат Белоруссии завершился еще в начале декабря прошлого года, а новое первенство еще не стартовало, БАТЭ проводил товарищеские игры, где чаще проигрывал.

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    «Канониры» без особых усилий выиграли свою группу в ЛЕ, потеряв очки только в одной встрече с португальским «Спортингом» (0:0). При этом они выступали в этом турнире всегда не основным составом.

    На внутренней арене «Арсенал» ведет борьбу за попадание в топ-4. И на данный момент лондонцы находятся на пятой позиции, уступая четвертой строке один балл.

    Даже резервный состав англичан должен все вопросы этого противостояния решить уже в первой игре.

    Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.58.

    «Мальме» — «Челси»

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

    «Мальме» только в заключительном туре группового этапа ЛЕ смог добыть путевку в плей-офф, обыграв своего прямого конкурента турецкий «Бешикташ» (1:0) на его арене.

    Шведское первенство завершилось еще в середине ноября прошлого года, где «бело-голубые» заняли третье место. Заполняя зимнюю паузу «Мальме» провел четыре контрольных поединка, в которых одержал только одну победу.

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    • Из последних трех поединков «Челси» два из них крупно проиграл и один разгомно выиграл. Особо стоит выделить поражение от «МанСити» в минувшем туре АПЛ — 0:6. Эти неудачи отбросили «синих» на шестую позицию, но отставание от топ-4 составляет всего лишь одно очко.

    «Аристократы» без проблем стали победителями в своем квартете ЛЕ, выиграв пять игр из шести при одном ничейном результате.

    Прогнозируем, что «Челси» реабилитируется перед своими болельщиками и одержит победу в Швеции.

    Ставка: победа «Челси» за 1.42.

    Общий коэффициент — 4.10. 0

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