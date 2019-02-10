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    Экспресс дня. «Манчестер Сити» обыграет «Челси» на «Этихаде»

    Прогнозы и ставки на футбол 10 февраля

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 10 февраля
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    «Манчестер Сити» — «Челси»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

    После вчерашней победы «Ливерпуля», «горожане» опустились на вторую строку турнирной таблице АПЛ. Но в случае сегодняшнего успеха они вернут себе лидерство в английском первенстве.

    «МанСити» выиграл прошлые два поединка чемпионата, поочередно одолев «Арсенал» (3:1) дома и «Эвертон» (2:0) в гостях.

    Из трех последних матчей Премьер-лиги «синие» проиграли два из них при одной победе. Сперва «Челси» на выезде уступил «Арсеналу» (0:2) и «Борнмуту» (0:4), а обыграть смог только безнадежного аутсайдера «Хаддерсфилд» (5:0).

    В случае поражения лондонская команда останется на пятом месте, с отставанием на одно очко от четвертого «МЮ».

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    Прогнозируем, что «Сити» обыграет «аристократов», и вернется на верх в турнирной таблице АПЛ.

    Ставка: победа «МанСити» за 1.50.

    «Севилья» — «Эйбар»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

    «Севилья» проиграла в последних двух матчах. Одно из поражений пришлось на кубковый поединок против «Барселоны» (1:6), а еще одно на чемпионат, где она уступила «Сельте» (0:1). Оба этих поединка прошли на выезде.

    «Красно-белые» занимают четвертое место в Примере, опережая пятый «Хетафе» на один балл, который уже провел свой матч 23-го тура в Ла Лиге.

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    В отличие от своего соперника, «оружейники» на данный момент имеют 3-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, в которой они одержали домашние победы при выездной ничьей.

    После 22 туров чемпионата «Эйбар» с 29 очками занимает десятую позицию в турнирной таблице, отставая от еврокубковой зоны на три пункта.

    Думаем, что «Севилья» прервет серию поражений и закрепится на четвертом месте.

    Ставка: победа «Севильи» за 1.70.

    «Милан» — «Кальяри»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 23-й тур

    С учетом кубкового поединка «Милан» не проигрывает в четырех играх подряд. В чемпионате страны за этот период «красно-черные» один матч выиграли и два свели вничью.

    Подопечным Гаттузо, чтобы вернуть себе четвертую позицию в турнирной таблице Серии А, обязательно нужно брать три очка. Ведь на данный момент они отстают от «Ромы» и «Лацио» на два пункта, которые уже провели свои игры в этом туре.

    Календарь и таблица Серии А

    У «Кальяри» с учетом всех турниров 5-матчевая безвыигрышная серия, где они четыре встречи проиграли и одну свели вничью.

    «Островитяне» идут на 15 позиции в турнирной таблице итальянского первенства, опережая зону вылета на четыре балла.

    Прогнозируем, что «Милан» дома обыграет аутсайдера и вернется в топ-4.

    Ставка: победа «Милана» за 1.39.

    Общий коэффициент — 3.54. 0

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