Прогнозы и ставки на футбол 8 февраля

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    «Кьево» — «Рома»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серии А. 23-й тур

    «Кьево» — главный претендент на понижение в классе в этом сезоне Серии А. После 22 матчей чемпионата у команды из Вероны только девять баллов на счету и последнее место. От спасительной 17 строки ее отделяет три победы.

    За минувшие три игры в чемпионате «летающие ослы» набрала всего лишь один балл, сыграв вничью в прошлом туре с «Эмполи» (2:2) в гостях, а до этого проиграв две встречи кряду.

    «Рома» ведет борьбу с рядом команд за попадание в топ-4. На данный момент римляне идут седьмыми и отстают от четвертого «Лацио», который провел уже свой поединок 23-го тура, на три пункта.

    В Серии А «волки» не могут победить в последних двух поединках кряду, сыграв в эти двух встречах вничью со своими прямыми конкурентами. Сначала они поделили очки с «Аталантой» (3:3) на выезде, а затем расписали мировую с «Миланом» (1:1) дома.

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    • Римляне не имеют право терять очки с главным аутсайдером первенства.

    Ставка: победа «Ромы» за 1.62.

    «Дижон» — «Марсель»

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур

    «Совы», которые в 22 поединках чемпионата набрали 20 очков, находятся на расстоянии двух очков от зоны вылета.

    За последние пять игр «Дижон» три из них выиграл при двух поражениях. Что правда, две из трех викторий пришлись на кубковые поединки. А в чемпионате за это время была одержана только одна победа.

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    «Южане» провели 23 матча во французской Лиге 1, где завоевали 34 балла и отстают от зоны еврокубков на три пункта.

    Переиграв в минувшей игре чемпионата на своем поле «Бордо» со счетом 1:0, «Марсель» таким образом прервал 2-матчевую проигрышную серию.

    Хотя «Марсель» сейчас переживает не лучшие времена, думаем, что он не проиграет в предстоящей игре.

    Ставка: Х2 за 1.28.

    «Вальядолид» — «Вильярреал»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

    Оба коллектива за последние свои девять матчей уподобились одержать только одну победу на двоих. Эту викторию праздновал «Вальядолид», который в игре чемпионата страны дома одолел «Сельту» (2:1).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Бело-фиолетовые» пока на два очка опережают зону вылета, а вот их предстоящий противник, идет на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице. До 17-й спасительной строки «желтой субмарине» не хватает пять баллов.

    В игре двух аутсайдеров первенства мы отдает предпочтение гостям, которые в последнее время выглядят предпочтительней хозяев.

    Ставка: Х2 за 1.42.

    Общий коэффициент — 2.94. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.94.
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