ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» избежала поражения«Реалу» и «Барсе» не нужен Кубок Испании. Они это доказали В случае отмены правила выездного гола команды Моуриньо обещают забыть о голах в гостяхГолевое негостеприимство Неймар Наследник Месси и Роналду: Реализовал ли Неймар свой потенциал?
  • 11:31
    • Игрок «Краснодара» подписал контракт с «Сантосом»
  • 09:20
    • «Голдэн Стэйт» разгромил «Сан-Антонио», «Милуоки» сильнее «Вашингтона»
  • 08:55
    • «Оттава» потерпела пятое поражение подряд
  • 08:42
    • Бучневич помог «Рейнджерс» обыграть «Бостон»
  • 08:11
    • Буров — чемпион мира в лыжной акробатике
  • 00:39
    • Гол Лапорта вернул «МанСити» на первое место в АПЛ
  • 01:22
    • «Бавария» обыграла «Герту» и вышла в 1/4 финала Кубка Германии
    Все новости спорта

    Экспресс дня. Кубковые баталии в Испании и Франции

    Прогнозы и ставки на футбол 7 февраля

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 7 февраля
    «Лион» сыграет на выезде
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Лацио» — «Эмполи»

    Футбол. Серия А. 23-й тур

    У футболистов «Лацио» есть повод расстраиваться, поскольку команда потеряла свое место в зоне еврокубков. На данный момент «лациале» располагаются на 7 строчке с 35 очками. К счастью не все так плохо. Нужно лишь победить в следующем поединке и можно будет рассчитывать на шансы повысить свой рейтинг в турнирной таблице.

    В последних 6 играх чемпионата Италии «Лацио» успел дважды проиграть, один раз сыграть вничью и три раза набрать 3 очка. Обидчиками команды выступили клубы «Наполи» (2:1) и «Ювентус» (1:2). Один пункт удалось набрать в домашнем поединке с «Торино».

    Все прогнозы на футбол

    Что касается побед, то римляне одолели «Кальяри» со счетом 3:1, «Болонью» 0:2 и «Фросиноне» 0:1.

    «Эмполи» на 17 месте в турнирной таблице. Коллектив имеет 18 очков в активе, которые не гарантируют гостям прописку в элите итальянского футбола на следующий сезон. Кроме того, от зоны вылета «синих» отделяет всего один пункт.

    В 6 последних играх чемпионата «Эмполи» набрал только 2 балла, и это худший результат в Серии А. Ожидаем, что исправить ситуацию команда не сможет, ведь последние четыре очных поединка завершались в пользу клуба из Рима.

    Ставка: победа «Лацио» с форой -1 гол за 1.55.

    «Бетис» — «Валенсия»

    Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала

    Для севильского клуба Кубок Короля начался с 1/8 финала, в котором «Бетис» встречался с «Реал Сосьедадом».

    Домашняя игра завершилась нулевой ничьей, выездная — результативной ничьей 2:2, что позволило «полосатым» пройти дальше за счет голов на выезде.

    В 1/4 «Бетис» попал на «Эспаньол». В Барселоне команды разошлись миром (1:1), а на своем поле севильский клуб победил со счетом 3:1.

    В последнем матче «Бетис» в рамках Ла Лиги обыграл мадридский «Атлетико» со счетом 1:0 за счет пенальти во втором тайме. На своем поле «бело-зеленые» уступили только в 3 из 17 домашних выступлений в нынешнем сезоне. В лазарете клуба Хоакин, Хави Гарсия и Хуниор.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •

    В 1/8 финала Кубка Испании «летучие мыши» играли с хихонским «Спортингом». На выезде лвеапнтийский клуб проиграл со счетом 1:2, однако, на своем поле сумели выиграть со счетом 3:0. В четвертьфинале соперником команды Марселино стал «Хетафе». И вновь выездной матч валенсийский клуб проиграл — 0:1.

    Ответный матч едва не стал последним для «Валенсии» в розыгрыше турнира: пропустив уже на первой минуте, «летучие» мыши отыгрались во втором тайме, но все равно вылетели бы, если бы не забили два гола на последних минутах — 3:1.

    После напряженного матча с «Хетафе», левантийцы принимали на выезде «Барселону». Поведя со счетом 2:0, команда Марселино дала сопернику отыграться — встреча завершилась со счетом 2:2.

    В первом круге команды сыграли вничью в Валенсии со счетом 0:0. В этот раз ждем, что в родных стенах «Бетис» будет ближе к победе и уж точно не проиграет.

    Ставка: победа «Бетиса» или ничья за 1.45.

    «Генгам» — «Лион»

    Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала

    «Генгам» на четвертьфинальной стадии Кубка французской лиги выбил сам ПСЖ, обыграв парижан на его территории со счетом 2:1. После этого триумфального выигрыша «Фермеры» успели провести пять встреч, в которых одержал две победы и три игры проиграли.

    Неделей ранее подопечные Жослина Гурвеннека преподнесли еще одну сенсацию — на этот раз в Кубке Лиги. Коллектив принимал на своем поле «Монако» и выбил его по пенальти после 2:2 в игровое время, благодаря чему вышел в финал.

    «Лион» подходит к этой игре с серией из четырех побед подряд, которая пришла на смену трехматчевой серии без побед (ничья и два поражения). Подопечные Бруно Женезио трижды выиграли в чемпионате и один раз в Кубке.

    В ходе победной серии в Кубке Франции клуб выиграл у «Амьена» (2:0). Этот же соперник был обыграл и в предыдущем матче Лиги 1 (1:0).

    Кроме того, «Лион» разобрался с «Сент-Этьеном» (2:1) — все эти успехи достигнуты на выезде. И только в предыдущем поединке ПСЖ (2:1) был бит дома в рамках чемпионата, где «ткачи» занимают третье место в 13 очках отставания от лидера.

    «Генгам» — кубковая команда, но «Лион» находится в отличной форме, а победа над ПСЖ придаст команде новых моральных сил.

    Ставка: победа «Лиона» за 1.62.

    Общий коэффициент — 3.64. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лацио — Эмполи
  • Сегодня в 22:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бетис — Валенсия
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Генгам — Лион
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Вашингтон — Колорадо
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Флорида — Питтсбург
  • Завтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Филадельфия — Лос-Анджелес
  • Завтра в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Баффало — Каролина
  • Завтра в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Сент-Луис
  • Завтра в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Чикаго — Ванкувер
  • Завтра в 04:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Аризона — Коламбус
  • Завтра в 05:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Кьево — Рома
  • Завтра в 22:30
    •  1.40
  • Прогноз на матч Майнц — Байер
  • Завтра в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Дижон — Марсель
  • Завтра в 22:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Маурицио Сарри
  • Сам себе не помощник. Сарри подводит себя под увольнение
    • 14:39 01/02/2019     Тиаго Силва — один из тех, кто провалил матч в ПСЖ
  • Повсеместные проблемы ПСЖ вдохновляют «МЮ»
    • 19:21 04/02/2019     Обескровленный «Тоттенхэм» продолжает выигрывать
  • «Тоттенхэм» еще рано списывать со счетов
    • 01:34 03/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.64.
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол Цифры против. «Ливерпуль» может ждать провал«Красные» потеряли былую игровую форму и в ближайшее время могут продолжить терять очки Вчера в 16:270
  • 00:53
    • «Реал» и «Барселона» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
  • 23:59
    • Сборная России сыграет первый домашний матч отбора ЧЕ-2020 в Саранске
  • 08:25
    • Никитина стала второй на ЧМ в лыжной акробатике
    «Вашингтон» — «Ванкувер» Хоккей НХЛ. Рекордное очко Овечкина, голы Ковальчука, Свечникова и Зыкова, 27 сэйвов БобровскогоОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля Вчера в 09:110
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Кубковые баталии в Испании и Франции
  • 3.64
    •
  • 00:17
    • Хавбек «Ростова» перешёл в АИК
  • 23:42
    • Гаспарян и Касаткина уступили в парном матче Кубка Федерации
  • 23:26
    • ПСЖ вышел в 1/4 финала Кубка Франции
    До конца сезона осталось 13 матчей Футбол Характер «Тоттенхэма», опыт «МанСити» и голод «Ливерпуля»Чья возьмет в борьбе за чемпионство АПЛ? Вчера в 05:410
  • 22:14
    • Месси не попал в стартовый состав «Барсы» на матч с «Реалом»
  • 20:45
    • Вихлянцева принесла России первое очко в матче Кубка Федерации с Польшей
  • 18:57
    • «Спартак» разошелся миром с «Актобе»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие