Прогнозы и ставки на футбол 7 февраля

«Лацио» — «Эмполи»

Футбол. Серия А. 23-й тур

У футболистов «Лацио» есть повод расстраиваться, поскольку команда потеряла свое место в зоне еврокубков. На данный момент «лациале» располагаются на 7 строчке с 35 очками. К счастью не все так плохо. Нужно лишь победить в следующем поединке и можно будет рассчитывать на шансы повысить свой рейтинг в турнирной таблице.

В последних 6 играх чемпионата Италии «Лацио» успел дважды проиграть, один раз сыграть вничью и три раза набрать 3 очка. Обидчиками команды выступили клубы «Наполи» (2:1) и «Ювентус» (1:2). Один пункт удалось набрать в домашнем поединке с «Торино».

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Что касается побед, то римляне одолели «Кальяри» со счетом 3:1, «Болонью» 0:2 и «Фросиноне» 0:1.

«Эмполи» на 17 месте в турнирной таблице. Коллектив имеет 18 очков в активе, которые не гарантируют гостям прописку в элите итальянского футбола на следующий сезон. Кроме того, от зоны вылета «синих» отделяет всего один пункт.

В 6 последних играх чемпионата «Эмполи» набрал только 2 балла, и это худший результат в Серии А. Ожидаем, что исправить ситуацию команда не сможет, ведь последние четыре очных поединка завершались в пользу клуба из Рима.

Ставка: победа «Лацио» с форой -1 гол за 1.55.

«Бетис» — «Валенсия»

Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала

Для севильского клуба Кубок Короля начался с 1/8 финала, в котором «Бетис» встречался с «Реал Сосьедадом».

Домашняя игра завершилась нулевой ничьей, выездная — результативной ничьей 2:2, что позволило «полосатым» пройти дальше за счет голов на выезде.

В 1/4 «Бетис» попал на «Эспаньол». В Барселоне команды разошлись миром (1:1), а на своем поле севильский клуб победил со счетом 3:1.

В последнем матче «Бетис» в рамках Ла Лиги обыграл мадридский «Атлетико» со счетом 1:0 за счет пенальти во втором тайме. На своем поле «бело-зеленые» уступили только в 3 из 17 домашних выступлений в нынешнем сезоне. В лазарете клуба Хоакин, Хави Гарсия и Хуниор.

В 1/8 финала Кубка Испании «летучие мыши» играли с хихонским «Спортингом». На выезде лвеапнтийский клуб проиграл со счетом 1:2, однако, на своем поле сумели выиграть со счетом 3:0. В четвертьфинале соперником команды Марселино стал «Хетафе». И вновь выездной матч валенсийский клуб проиграл — 0:1.

Ответный матч едва не стал последним для «Валенсии» в розыгрыше турнира: пропустив уже на первой минуте, «летучие» мыши отыгрались во втором тайме, но все равно вылетели бы, если бы не забили два гола на последних минутах — 3:1.

После напряженного матча с «Хетафе», левантийцы принимали на выезде «Барселону». Поведя со счетом 2:0, команда Марселино дала сопернику отыграться — встреча завершилась со счетом 2:2.

В первом круге команды сыграли вничью в Валенсии со счетом 0:0. В этот раз ждем, что в родных стенах «Бетис» будет ближе к победе и уж точно не проиграет.

Ставка: победа «Бетиса» или ничья за 1.45.

«Генгам» — «Лион»

Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала

«Генгам» на четвертьфинальной стадии Кубка французской лиги выбил сам ПСЖ, обыграв парижан на его территории со счетом 2:1. После этого триумфального выигрыша «Фермеры» успели провести пять встреч, в которых одержал две победы и три игры проиграли.

Неделей ранее подопечные Жослина Гурвеннека преподнесли еще одну сенсацию — на этот раз в Кубке Лиги. Коллектив принимал на своем поле «Монако» и выбил его по пенальти после 2:2 в игровое время, благодаря чему вышел в финал.

«Лион» подходит к этой игре с серией из четырех побед подряд, которая пришла на смену трехматчевой серии без побед (ничья и два поражения). Подопечные Бруно Женезио трижды выиграли в чемпионате и один раз в Кубке.

В ходе победной серии в Кубке Франции клуб выиграл у «Амьена» (2:0). Этот же соперник был обыграл и в предыдущем матче Лиги 1 (1:0).

Кроме того, «Лион» разобрался с «Сент-Этьеном» (2:1) — все эти успехи достигнуты на выезде. И только в предыдущем поединке ПСЖ (2:1) был бит дома в рамках чемпионата, где «ткачи» занимают третье место в 13 очках отставания от лидера.

«Генгам» — кубковая команда, но «Лион» находится в отличной форме, а победа над ПСЖ придаст команде новых моральных сил.

Ставка: победа «Лиона» за 1.62.

Общий коэффициент — 3.64. 0