Прогнозы и ставки на футбол 1 февраля

Япония — Катар

Футбол. Кубок Азии. Финал

«Синие самураи» на этом турнире выиграли во всех своих шести встречах и пропустили в них только три гола. Эти пропущенные мячи пришлись еще на групповой этап.

В играх плей-офф японцы сохранили свои ворота на замке, поочередно одолев Саудовскую Аравию и Вьетнам со счетом 1:0, а в полуфинале разгромили Иран — 3:0.

Катарцы также выиграли все встречи на Кубке Азии, но при этом им удалось в этих матчах не пропустить ни одного гола.

Катар также, как и их предстоящий противник, в первых раундах плей-офф одержали минимальные победы над Ираком и Южной Кореей (по 1:0), в 1/2 финала крупно обыграли хозяев турнира сборную ОАЭ со счетом 4:0.

Рискнем спрогнозировать, что Катар, который еще ни разы не выигрывал Кубок Азии, сможет выиграть этот трофей.

Ставка: Катар выиграет КА за 2.60.

«Ганновер» — «РБ Лейпциг»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 20-й тур

«96» на данный момент имеют 8-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате Германии. При этом последние три игры они проиграли.

После 19 туров Бундеслиги «Ганновер» набрал всего лишь 11 очков и с таким количеством баллов идет в зоне вылета, на 17 месте.

«Быки» в новом году успели провести два матча в немецком первенстве, где сначала проиграли дортмундской «Боруссии» (0:1) дома, а в прошлые выходные одолели в гостях «Фортуну» со счетом 4:0.

«РБ Лейпциг» перед 20 игровым днем в Бундеслиги идет на четвертой позиции, имея в своем активе 34 очка, опережая пятый «Айнтрахт» на три пункта.

Клуб из Лейпцига ведет борьбу за попадание в топ-4, и в игре с одним из аутсайдеров обязан брать очки.

Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (0) за 1.25.

«Лилль» — «Ницца»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 23-й тур

«Доги» по итогам 22 матчей во французском чемпионате расположились на второй строке в турнирной таблице, набрав в этих играх 43 балла, оторвавшись от третьего «Лиона» на три очка.

У «Лилля» на данный момент 5-матчевая выигрышная серия с учетом всех турниров, а именно в чемпионате за этот период он победил в трех встречах.

«Орлята» не проигрывают в четырех последних матчах Лиги 1. В этом отрезке они два матча выиграли и два свели вничью.

«Ницца» перед 23 туром занимает седьмую позицию в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 34 очка и отстает от топ-3 на шесть пунктов.

Прогнозируем, что «доги» на своем поле не проиграют предстоящему противнику.

Ставка: 1Х за 1.23.

Общий коэффициент — 3.99. 0