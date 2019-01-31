Прогнозы и ставки на футбол 31 января

«Жирона» — «Реал»
Футбол. Кубок Испании. Ответный матч. 1/4 финала
В первом поединке этих команд, который прошел в Мадриде, «сливочные» переиграли оппонента со счетом 4:2, сумев вырвать победу только в заключительной 15-минутке.
После кубковой встречи «Королевский клуб» с таким же результатом обыграл в гостях «Эспаньол» в чемпионате Испании, т.с. продлив свою победную серию до трех игр кряду.
«Жирона», в отличии от своего предстоящего противника, уступила в трех своих последних матчах.
Помимо поражения от «Реала» в Кубке Короля, каталонцы также проиграли и две игры в Примере — «Бетису» (2:3) на выезде и «Барселоне» (0:2) дома.
Прогнозируем, что в этом поединке команды смогут обменяться забитыми мячами.
Ставка: обе забьют за 1.57.
«Интер» — «Лацио»
Футбол. Кубок Италии. 1/4 финала
Миланский клуб, после того как в начале года одержал победу на предыдущей стадии Кубка над «Беневенто» (6:2), затем выиграть и забить не может.
Была зафиксирована домашняя ничья против «Сассуоло» (0:0) и гостевое поражение от «Торино» (0:1) в рамках Серии А.
«Орлы», также как и их предстоящий противник, после победы в 1/8 финала Кубка Италии над «Новарой» (4:1), победить не могут, проиграв обе встречи в чемпионате.
Сначала римский клуб на выезде уступил «Наполи» со счетом 1:2, а затем «лациале» с аналогичным результатом проиграли в родных пенатах «Ювентусу».
Обе команды в последнее время выступают неубедительно, но думаем, что хозяева не должны проиграть в основное время.
Ставка: 1Х за 1.33.
«Унион» — «Кельн»
Футбол. Чемпионат Германии. 2 Бундеслига. 19-й тур
Берлинская команда перед 19 туром находится на четвертой строке в турнирной таблице, уступая третьему «Санкт-Паули» три балла.
За всю первую половину чемпионата во второй Бундеслиге «Унион» проиграл только один раз, уступив на выезде «Эрцгебирге» (0:3) в заключительном туре 2018 года.
Календарь и таблица Бундеслиги
«Козлы» расположились с 36 очками на второй позиции в чемпионате, уступая первому «Гамбургу» четыре балла, который имеет на одну игру больше.
Заканчивал 2018 год «Кельн» во второй Бундеслиге также поражением, проиграв на своей арене «Бохуму» (2:3), и т.с. прервал 5-матчевую победную серию в чемпионате.
Берлинцы сильно играют на своем поле и, скорее всего, не должны проиграть в предстоящей игре.
Ставка: 1Х за 1.53.
Общий коэффициент — 3.19. 0