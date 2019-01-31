Прогнозы и ставки на футбол 31 января

«Жирона» — «Реал»

Футбол. Кубок Испании. Ответный матч. 1/4 финала

В первом поединке этих команд, который прошел в Мадриде, «сливочные» переиграли оппонента со счетом 4:2, сумев вырвать победу только в заключительной 15-минутке.

После кубковой встречи «Королевский клуб» с таким же результатом обыграл в гостях «Эспаньол» в чемпионате Испании, т.с. продлив свою победную серию до трех игр кряду.

«Жирона», в отличии от своего предстоящего противника, уступила в трех своих последних матчах.

Помимо поражения от «Реала» в Кубке Короля, каталонцы также проиграли и две игры в Примере — «Бетису» (2:3) на выезде и «Барселоне» (0:2) дома.

Прогнозируем, что в этом поединке команды смогут обменяться забитыми мячами.

Ставка: обе забьют за 1.57.

«Интер» — «Лацио»

Футбол. Кубок Италии. 1/4 финала

Миланский клуб, после того как в начале года одержал победу на предыдущей стадии Кубка над «Беневенто» (6:2), затем выиграть и забить не может.

Была зафиксирована домашняя ничья против «Сассуоло» (0:0) и гостевое поражение от «Торино» (0:1) в рамках Серии А.

«Орлы», также как и их предстоящий противник, после победы в 1/8 финала Кубка Италии над «Новарой» (4:1), победить не могут, проиграв обе встречи в чемпионате.

Сначала римский клуб на выезде уступил «Наполи» со счетом 1:2, а затем «лациале» с аналогичным результатом проиграли в родных пенатах «Ювентусу».

Обе команды в последнее время выступают неубедительно, но думаем, что хозяева не должны проиграть в основное время.

Ставка: 1Х за 1.33.

«Унион» — «Кельн»

Футбол. Чемпионат Германии. 2 Бундеслига. 19-й тур

Берлинская команда перед 19 туром находится на четвертой строке в турнирной таблице, уступая третьему «Санкт-Паули» три балла.

За всю первую половину чемпионата во второй Бундеслиге «Унион» проиграл только один раз, уступив на выезде «Эрцгебирге» (0:3) в заключительном туре 2018 года.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Козлы» расположились с 36 очками на второй позиции в чемпионате, уступая первому «Гамбургу» четыре балла, который имеет на одну игру больше.

Заканчивал 2018 год «Кельн» во второй Бундеслиге также поражением, проиграв на своей арене «Бохуму» (2:3), и т.с. прервал 5-матчевую победную серию в чемпионате.

Берлинцы сильно играют на своем поле и, скорее всего, не должны проиграть в предстоящей игре.

Ставка: 1Х за 1.53.

Общий коэффициент — 3.19. 0