Прогнозы и ставки на футбол 30 января

«Барселона» — «Севилья»

Футбол. Кубок Испании. Ответный матч 1/4 Кубка Испании

В Примере «Барселона» является лидером, на счету которого 49 баллов. Пока что каталонский клуб имеет не такой большой отрыв, поскольку у мадридскиого «Атлетико», идущего на втором месте, 44 очка.

Если брать все турниры, то здесь подопечные Эрнесто Вальверде потерпели два поражения в предыдущих шести поединках. Одно из них случилось как раз в первом матче четвертьфинала Кубка Испании, в котором «сине-гранатовые» уступили 0:2.

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«Севилья» подходит к ответной игре в отличном настроении. Подопечные Пабло Мачина на прошлой неделе обыграли «Барселону» в первом матче 1/4 финала кубка со счетом 2:0, после чего разгромили в чемпионате «Леванте» 5:0.

В Ла Лиге после двадцати туров коллектив располагается на четвертой строчке, опережая на четыре балла ближайшего преследователя «Алавес» в борьбе за Лигу чемпионов.

Ожидаем, что Вальверде воспользуется возможностями основы, которая добудет необходимый результат в родных стенах.

Ставка: победа «Барселоны» с форой -1,5 гола за 1.69.

«Борнмут» — «Челси»

Футбол. АПЛ. 24-й тур

«Борнмут» занимает 12 место. В активе команды 30 очков. Коллектив Энди Хау очень близок к выполнению главной задачи — сохранению прописки в Премьер-лиге. В случае поражения хозяева не потеряют свою позицию.

В 6 прошлых играх у «Борнмута» было три поражения, две победы и одна ничья. Команда уступила «Тоттенхэму», «МЮ» и «Эвертону». Три пункта удалось добыть в поединках с «Вест Хэмом» и «Брайтоном». Также стоит отметить ничью с «Уотфордом» (3:3).

«Челси» не попадает в тройку лидеров чемпионата. «Аристократы» располагаются на 4 строчке и отставание от «Тоттенхэма» (3 место) составляет 4 балла. «Арсенал» хоть и близко, но пока он не сможет потеснить «синих» с их позиции.

Прошлая игра в АПЛ закончилась для лондонского коллектива поражением. Обидчиком стал «Арсенал» (2:0).

Стоит отметить, что «Челси» сумел победить в 7 из 8 последних игр против «Борнмута». Учитывая, что в составе нет каких-то особых кадровых потерь, шансы на победу в предстоящей встрече весьма высоки.

Ставка: победа «Челси» за 1.60.

«Ливерпуль» — «Лестер»

Футбол. АПЛ. 24-й тур

«Ливерпуль» на данный момент возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги, имея на счету 60 очков.

В 23 сыгранных турах «красные» одержали 19 побед, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение. В предыдущем туре подопечные Юргена Клоппа одолели «Кристал Пэлас» (4:3), а перед этим сломили сопротивление «Брайтона» (1:0).

Футболисты «Лестера» расположились на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 31 набранным очком. На счету «лис» девять побед, четыре ничьи и десять поражений по итогам 23 сыгранных туров.

В двух последних матчах команда Клода Пюэля уступила «Саутгемптону» (1:2) и «Вулверхэмптону» (3:4).

Очевидно, что в январе в игре «красных» наступил заметный спад. В этом месяце команда не сумела выиграть ни одной встречи с разницей хотя бы в два мяча. Тем не менее, в родных стенах «красные» должны уверенно побеждать, зная об осечке «Манчестер Сити», который уступил «Ньюкаслу» (1:2).

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой -1 гол за 1.33.

Общий коэффициент — 3.59. 0