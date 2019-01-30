ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПСЖ снова не может рассчитывать на Неймара из-за травмыЖертва грубого возмездия. Неймар может выбыть до конца сезона «Спартак»50% футбола. Кононов выиграл первый трофей со «Спартаком» Артемий ПанаринНХЛ. Два ассиста Панарина, победы «Филадельфии» и «Виннипега»
  • 12:02
    • Марсьяль продлит контракт с «МЮ»
  • 10:55
    • Защитник «Зенита» провел медосмотр в лиссабонском «Спортинге»
  • 09:57
    • Вторая подряд победа «Кливленда», девятое поражение «Финикса»
  • 09:13
    • «Зенит» увеличил предложение по игроку «Боки Хуниорс»
  • 08:11
    • Мексиканскому клубу интересен игрок «Зенита»
  • 01:40
    • Гол Головина не спас «Монако» от вылета из Кубка лиги
  • 01:27
    • Хет-трик Родриго вывел «Валенсию» в полуфинал Кубка Испании
    Все новости спорта

    Экспресс дня. «Ливерпуль» воспользуется осечкой «Ман Сити»

    Прогнозы и ставки на футбол 30 января

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 30 января
    Мохаммед Салах
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Барселона» — «Севилья»

    Футбол. Кубок Испании. Ответный матч 1/4 Кубка Испании

    В Примере «Барселона» является лидером, на счету которого 49 баллов. Пока что каталонский клуб имеет не такой большой отрыв, поскольку у мадридскиого «Атлетико», идущего на втором месте, 44 очка.

    Если брать все турниры, то здесь подопечные Эрнесто Вальверде потерпели два поражения в предыдущих шести поединках. Одно из них случилось как раз в первом матче четвертьфинала Кубка Испании, в котором «сине-гранатовые» уступили 0:2.

    Все прогнозы на футбол

    «Севилья» подходит к ответной игре в отличном настроении. Подопечные Пабло Мачина на прошлой неделе обыграли «Барселону» в первом матче 1/4 финала кубка со счетом 2:0, после чего разгромили в чемпионате «Леванте» 5:0.

    В Ла Лиге после двадцати туров коллектив располагается на четвертой строчке, опережая на четыре балла ближайшего преследователя «Алавес» в борьбе за Лигу чемпионов.

    Ожидаем, что Вальверде воспользуется возможностями основы, которая добудет необходимый результат в родных стенах.

    Ставка: победа «Барселоны» с форой -1,5 гола за 1.69.

    «Борнмут» — «Челси»

    Футбол. АПЛ. 24-й тур

    «Борнмут» занимает 12 место. В активе команды 30 очков. Коллектив Энди Хау очень близок к выполнению главной задачи — сохранению прописки в Премьер-лиге. В случае поражения хозяева не потеряют свою позицию.

    В 6 прошлых играх у «Борнмута» было три поражения, две победы и одна ничья. Команда уступила «Тоттенхэму», «МЮ» и «Эвертону». Три пункта удалось добыть в поединках с «Вест Хэмом» и «Брайтоном». Также стоит отметить ничью с «Уотфордом» (3:3).

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    «Челси» не попадает в тройку лидеров чемпионата. «Аристократы» располагаются на 4 строчке и отставание от «Тоттенхэма» (3 место) составляет 4 балла. «Арсенал» хоть и близко, но пока он не сможет потеснить «синих» с их позиции.

    Прошлая игра в АПЛ закончилась для лондонского коллектива поражением. Обидчиком стал «Арсенал» (2:0).

    Стоит отметить, что «Челси» сумел победить в 7 из 8 последних игр против «Борнмута». Учитывая, что в составе нет каких-то особых кадровых потерь, шансы на победу в предстоящей встрече весьма высоки.

    Ставка: победа «Челси» за 1.60.

    «Ливерпуль» — «Лестер»

    Футбол. АПЛ. 24-й тур

    «Ливерпуль» на данный момент возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги, имея на счету 60 очков.

    В 23 сыгранных турах «красные» одержали 19 побед, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение. В предыдущем туре подопечные Юргена Клоппа одолели «Кристал Пэлас» (4:3), а перед этим сломили сопротивление «Брайтона» (1:0).

    Футболисты «Лестера» расположились на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 31 набранным очком. На счету «лис» девять побед, четыре ничьи и десять поражений по итогам 23 сыгранных туров.

    В двух последних матчах команда Клода Пюэля уступила «Саутгемптону» (1:2) и «Вулверхэмптону» (3:4).

    Очевидно, что в январе в игре «красных» наступил заметный спад. В этом месяце команда не сумела выиграть ни одной встречи с разницей хотя бы в два мяча. Тем не менее, в родных стенах «красные» должны уверенно побеждать, зная об осечке «Манчестер Сити», который уступил «Ньюкаслу» (1:2).

    Ставка: победа «Ливерпуля» с форой -1 гол за 1.33.

    Общий коэффициент — 3.59. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Трактор — Витязь
  • Сегодня в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Северсталь — Локомотив
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Страсбур — Бордо
  • Сегодня в 20:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Фиорентина — Рома
  • Сегодня в 20:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бетис — Эспаньол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Борнмут — Челси
  • Сегодня в 22:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Кристал Пэлас
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Уотфорд
  • Сегодня в 23:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Сегодня в 23:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Питтсбург — Тампа-Бэй
  • Завтра в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Даллас — Баффало
  • Завтра в 04:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Амур — Кунь Лунь
  • Завтра в 12:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сибирь — Йокерит
  • Завтра в 15:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Барыс — СКА
  • Завтра в 16:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Юрген Клопп
  • Молчание «Ливерпуля», «МанСити» и «МЮ». Почему топ-клубы отказываются от покупок в январе
    • Вчера в 15:50     Игроки «МЮ»
  • Возрождение Санчеса, великолепный Лукаку и ночной кошмар Эмери. Как «МЮ» обыграл «Арсенал»
    • 16:59 26/01/2019     Софья Самодурова
  • Самодурова выиграла, оставив Загитову с серебром
    • 09:14 26/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.59.
    Тоже интересно
    «МЮ» — «Бернли» Футбол АПЛ. «МЮ» спасся в матче с «Бернли», «МанСити» уступил «Ньюкаслу», «Арсенал» одолел «Кардифф»Обзор матчей 24-го тура чемпионата Англии по футболу 02:200
  • 01:15
    • «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Кардиффом»
  • 01:07
    • Гол Рондона помог «Ньюкаслу» одолеть «Манчестер Сити»
  • 00:57
    • «МЮ» спасся от поражения в матче с «Бернли»
    Юрген Клопп Футбол Молчание «Ливерпуля», «МанСити» и «МЮ». Почему топ-клубы отказываются от покупок в январеВедущие клубы стремятся реализовать свои трансферные планы летом Вчера в 15:500
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Ливерпуль» воспользуется осечкой «Ман Сити»
  • 3.59
    •
  • 11:47
    • «Рома» близка к трансферу защитника сборной Хорватии
  • 11:35
    • Форвард «Баварии» перешел в китайский клуб
  • 10:43
    • «Барселона» и «Арсенал» завершат трансфер Суареса
    «Зенит» — «Ростов» Футбол «Зенит» хлопнул дверью, а Карпин получил то, что хотелРазбор крупной победы «Зенита» над «Ростовом» Вчера в 00:590
  • 00:49
    • «Милан» выбил «Наполи» из Кубка Италии, Пентек оформил дубль
  • 10:27
    • «Барселона» продлит контракт с Альбой
  • 10:13
    • НБА назвала составы на Матч восходящих звезд
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие