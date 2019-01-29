Прогнозы и ставки на футбол 29 января

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    «Манчестер Юнайтед» — «Бернли»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

    После приходе на тренерский мостик норвежца Сульшера «красные дьяволы» только побеждали. Эта серия началась еще более месяца тому назад.

    И на данный момент у манкунианцев восемь викторий кряду во всех турнирах. Накануне им удалось обыграть «Арсенал» (3:1) в его логове в рамках 1/16 финала Кубка Англии.

    За последние шесть встреч «Берни» проиграл только один раз, когда был разгромлен «МанСити» со счетом 0:5 в кубковой игре.

    До этого у команды Шона Дайча была 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой она выиграла в четырех из них. Эта серия позволила «Бернли» оторваться на три очка от зоны вылета.

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    • «МЮ» набрал на данный момент фантастическую форму и просто обязан продолжать свое победное шествие.

    Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 1.40.

    «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

    «Горожане» также имеют на данный момент 8-матчевую победную серию с учетом всех турниров. При этом в последних шести из них они держат свои ворота на замке.

    В турнирной таблице АПЛ «МанСити» занимает только вторую позицию, отставая от первого «Ливерпуля» на четыре балла.

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    «Сороки» после 23 туров в Премьер-лиге идут на 17-й позиции в турнирной таблице, опережая зону вылета всего лишь на два очка.

    Накануне «Ньюкасл» был выбит «Уотфордом» из Кубка Англии, уступив ему на своем поле со счетом 0:2. А до этой встречи ему удалось одержать две победу кряду — одну в чемпионате и одну в Кубке.

    «МанСити», который ведет погоню за «Ливером», дожен брать три очка в игре с предстоящим соперником. Прогнозируем, что «Сити» выиграет с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «МанСити» с форой (-1,5) за 1.57.

    «Арсенал» — «Кардифф»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

    «Канониры» из последних трех встреч проиграли в двух из них при одной победе. Сначала «Арсенал» уступил «Вест Хэму» (0:1), а затем обыграл «Челси» (2:0) в матчах АПЛ. И накануне был вибиз из Кубка Англии «МЮ» (1:3).

    Перед 24 туром английского первенства команда Унаи Эмери занимает пятую строку, отставая от топ-4 на три пункта.

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    • На данный момент «синие птицы» расположились в зоне вылета, на 18-м месте. От спасительной 17-й строки их отделяет два очка.

    «Кардифф» не может одержать победу в четырех последних матчах. В этих встречах валлийцы три игры проиграли и одну свели вничью. При этом они не забили ни одного гола.

    «Канонирам», чтобы не дать увеличится отрыву от топ-4, обязательно нужно брать три очка.

    Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.36.

    Общий коэффициент — 2.98. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.98.
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