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    Прогнозы и ставки на футбол 28 января

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 28 января
    Футболисты сборной Ирана
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    Иран — Япония/H3>

    Футбол. Кубок Азии. 1/2 финала

    Иранские футболисты на этом турнире в пяти встречах смогли одержать четыре победы при одной ничьей. При этом Ирану удалось сохранить свои ворота на замке на протяжении всего розыгрыша.

    На стадии плей-офф «Принцы Персии» не имели проблем сначала с Оманом (2:0), а в четвертьфинале легко одолели Китай — 3:0.

    «Синие самураи» все поединки в этом Кубке выиграли. Были одержаны три победы на групповом этапе, а также две игры в плей-офф.

    В 1/8 финала японцы минимально обыграли Саудовскую Аравию со счетом 1:0, а в следующем раунде с таким же результатом переиграли Вьетнам.

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    • На кону будет стоять выход в финал, и поэтому команды будут больше внимание уделять обороне.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.40.

    «Алавес» — «Райо Вальекано»

    Футбол. Чемпионат Испании. 21-й тур

    «Славные» перед 21 туром расположились на пятом месте в турнирной таблице Примеры. У них на счету 32 балла. И даже в случае победы они останутся на этой строке, т.к. у «Севильи» на четыре очка больше.

    В Ла Лиге «Алавес» не может победить в двух поединках кряду. Сначала он поделил очки с «Жироной» (1:1) в гостях, а затем также на выезде крупно проиграл «Хетафе» (0:4).

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    В отличии от своего предстоящего противника «великаны» не знают горечи поражений уже в четырех матчах чемпионата, выиграв три из них.

    Но даже и эта серия не позволила «пчелам» выйти из зоны вылета. На данный момент они отстают от спасительной 17-й строки на один балл.

    «Алавес» на своем поле точно не должен проиграть аутсайдеру.

    Ставка: 1Х за 1.34.

    «Эмполи» — «Дженоа»

    Футбол. Чемпионат Италии. 21-й тур

    «Эмполи», сыграв вничью в прошлом туре с «Кальяри» (2:2) в гостях, прервал свою серию поражений, состоящую на тот момент из четырех игр кряду.

    Клуб из Тосканы находится на расстоянии трех очков от зоны вылета. После 20 матчей чемпионата у него 17 очков.

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    • «Гриффоны» не могут победить в Серии А уже в трех поединках кряду, проиграв два из них при одной ничьей. При этом «Дженоа» не смог в этих играх даже забить.

    Перед этим туром команда из Генуи идет на 15 месте, опережая своего предстоящего соперника на три пункта.

    Прогнозируем, что в поединке двух команд из нижней части турнирной таблицы много забитых мячей не будет.

    Ставка: ТМ 3,5 за 1.41.

    Общий коэффициент — 2.64. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.64.
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