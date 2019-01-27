ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «МЮ»Возрождение Санчеса, великолепный Лукаку и ночной кошмар Эмери. Как «МЮ» обыграл «Арсенал» Пьер-Юг Эрбер и Николя МаюAustralian Open. Маю и Эрбер — чемпионы в парном разряде, финал Джоковича и Надаля Квинси ПромесПримера. «Севилья» разгромила «Леванте», «Барса» сыграет в гостях у «Жироны», «Реал» — против «Эспаньола»
  • 09:01
    • Эрбер и Маю — чемпионы Australian Open в парном разряде
  • 08:37
    • «Голден Стэйт» победил в Бостоне, «Денвер» выиграл у «Филадельфии»
  • 08:23
    • Столичный дивизион — победитель Матча звезд НХЛ 2019 года
  • 08:03
    • Емельяненко нокаутом проиграл Бейдеру в финале Гран-при Bellator
  • 00:56
    • Гол Черышева помог «Валенсии» разгромить «Вильярреал»
  • 00:37
    • «Милан» разошелся миром с «Наполи»
  • 20:01
    • Степанова и Букин завоевали серебро ЧЕ в танцах на льду
    Все новости спорта

    Экспресс дня. Станет ли выезд в Рим проблемным для «Ювентуса»?

    Прогнозы и ставки на футбол 27 января

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 27 января
    Футболисты «Ювентуса»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»

    Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала

    Несколько дней назад «Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги, а теперь может остаться еще и без Кубка Англии, если не освежит свою игру.

    «Шпор» тревожат кадровые проблемы, из-за которых в Премьер-лиге команда начала выступать с переменным успехом, все больше и больше отставая от лидеров.

    Маурисио Почеттино остался без Гарри Кейна, Сон Хын Мина и Деле Алли, поэтому ему сейчас непросто проводить ротацию состава.

    Что касается «Кристал Пэлас», то ему тоже, вероятно, не хотелось бы вылетать из Кубка Англии, но очевидно, что на первый план выходит Премьер-лига, где предстоящие матчи против «Саутгемптона» и «Фулхэма» станут определяющими.

  • Проблемы Сарри в «Челси», реванш «Реала» и травмы в «Тоттенхэме»
  • Обзор главных событий уик-энда в европейском футболе
  • 23/01/2019

    • Нам кажется, что встреча на «Селхерст Парк» выйдет упорной, а травмы ведущих форвардов «Тоттенхэма» и экономия сил приведут к низкой результативности.

    Ставка: тотал голов меньше 2,5 за 1.76.

    «Эспаньол» — «Реал»

    Футбол. Чемпионат Испании. 21-й тур

    С начала января «Реал» успел проиграть «Реал Сосьедаду» (0:2) в Примере и «Леганесу» (0:1) в Кубке Испании. Из-за этих неудач шквал критики в адрес Сантьяго Солари только усилился, но тренер выдержал.

    Свой последний матч в чемпионате Испании «сливочные» выиграли, победив «Севилью» (2:0). Кроме того, они расправились с «Жироной» (4:2) и сделали серьезный шаг навстречу полуфиналу Кубка Испании.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Конечно, футбол мадридцев еще далек от идеала, но проблески бывшей игры начинают проявляться.

    Их сегодняшний соперник — «Эспаньол» — занимает лишь 13-е место в турнирной таблице. Он проиграл восемь из девяти последних матчей в Примере, как правило, пропуская два мяча и больше.

  • Худшие в современной истории. «Реал» переживает ужасный период
  • Команда стала меньше забивать и больше пропускать
  • 12/01/2019

    • Каталонцы сейчас не настолько сильны, чтобы бороться даже с ослабленным «Реалом» на равных, поэтому мы ставим на победу гостей.

    Ставка: победа «Реала» за 1.77.

    «Лацио» — «Ювентус»

    Футбол. Чемпионат Италии. 21-й тур

    «Ювентус» — главный претендент на чемпионский титул. В 20 сыгранных матчах он не потерпел ни одного поражения, добыв 18 побед.

    «Старая синьора» в итальянском первенстве не только забивает больше всех, но и пропускает меньше всех.

  • Доминирование «Ювентуса» только усиливается
  • Реакция прессы на матч Суперкубка Италии «Ювентус» — «Милан»
  • 17/01/2019

    • И все-таки заранее отдавать ей победу над «Лацио» мы не будем. «Орлы» на своем поле могут представлять угрозу, а их недавний матч против «Наполи» (1:2) показал, что они пребывают в неплохой форме.

    Скорее всего, Криштиану Роналду и компания наберут очередные три очка, но забить много голов им вряд ли удастся, ведь «Лацио» уйдет в глухую оборону.

    Ставка: тотал голов меньше 3 за 1.46.

    Общий коэффициент — 4.54. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Новак Джокович — Рафаэль Надаль
  • Сегодня в 11:30
    •  6.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Сельта
  • Сегодня в 14:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Металлург — Автомобилист
  • Сегодня в 15:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Монпелье — Кан
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Торпедо
  • Сегодня в 17:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Сегодня в 17:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Бавария — Штутгарт
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Жирона — Барселона
  • Сегодня в 18:15
    •  6.50
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Тоттенхэм
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Торино — Интер
  • Сегодня в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фортуна — Лейпциг
  • Сегодня в 20:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Атлетик — Бетис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Челси — Шеффилд Уэнсдей
  • Сегодня в 21:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Сегодня в 22:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Гонсало Игуаин
  • Игуаин в «Челси». Как Сарри помог аргентинцу стать лучшим в истории Серии А
    • 00:41 25/01/2019     Льоренте не сумел заменить Кейна
  • «Тоттенхэм» одержал пиррову победу
    • 00:48 21/01/2019     Алина Загитова
  • ЧЕ в Минске: Загитова и Тарасова/Морозов готовятся к защите титулов
    • 12:21 22/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.54.
    Тоже интересно
    Хоккеисты СКА Хоккей КХЛ. СКА разгромил рижское «Динамо», ЦСКА уступил «Барысу»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 26 января Вчера в 23:160
  • 10:34
    • «Вест Хэм» продлил контракт с полузащитником
  • 10:17
    • Шлеменко посоветовал Емельяненко не завершать карьеру
  • 08:50
    • Бейдер назвал Емельяненко величайшим бойцом всех времен
    Софья Самодурова Прочие Самодурова выиграла, оставив Загитову с серебромСМИ — о результатах в произвольной программе женщин на ЧЕ-2019 в Минске Вчера в 09:140
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Станет ли выезд в Рим проблемным для «Ювентуса»?
  • 4.54
    •
  • 00:22
    • «Ницца» обыграла «Ним»
  • 00:03
    • «Монако» проиграл «Дижону»
  • 23:50
    • Костомаров: Сейчас нереально бороться с парой Пападакис-Сизерон
    Фрагмент матча Футбол «Локомотив» не хочет отдавать турнир в КатареСМИ — о поединке «Кубок Матч Премьер» «Локомотив» — «Ростов» Вчера в 13:450
  • 21:47
    • Защитник «Шахтера» перейдет в «Зенит»
  • 21:36
    • «Интер» объявил о переходе Седрика Суареша
  • 20:37
    • «Барыс» на выезде переиграл ЦСКА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие