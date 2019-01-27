Прогнозы и ставки на футбол 27 января

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»

Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала

Несколько дней назад «Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги, а теперь может остаться еще и без Кубка Англии, если не освежит свою игру.

«Шпор» тревожат кадровые проблемы, из-за которых в Премьер-лиге команда начала выступать с переменным успехом, все больше и больше отставая от лидеров.

Маурисио Почеттино остался без Гарри Кейна, Сон Хын Мина и Деле Алли, поэтому ему сейчас непросто проводить ротацию состава.

Что касается «Кристал Пэлас», то ему тоже, вероятно, не хотелось бы вылетать из Кубка Англии, но очевидно, что на первый план выходит Премьер-лига, где предстоящие матчи против «Саутгемптона» и «Фулхэма» станут определяющими.

Нам кажется, что встреча на «Селхерст Парк» выйдет упорной, а травмы ведущих форвардов «Тоттенхэма» и экономия сил приведут к низкой результативности.

Ставка: тотал голов меньше 2,5 за 1.76.

«Эспаньол» — «Реал»

Футбол. Чемпионат Испании. 21-й тур

С начала января «Реал» успел проиграть «Реал Сосьедаду» (0:2) в Примере и «Леганесу» (0:1) в Кубке Испании. Из-за этих неудач шквал критики в адрес Сантьяго Солари только усилился, но тренер выдержал.

Свой последний матч в чемпионате Испании «сливочные» выиграли, победив «Севилью» (2:0). Кроме того, они расправились с «Жироной» (4:2) и сделали серьезный шаг навстречу полуфиналу Кубка Испании.

Конечно, футбол мадридцев еще далек от идеала, но проблески бывшей игры начинают проявляться.

Их сегодняшний соперник — «Эспаньол» — занимает лишь 13-е место в турнирной таблице. Он проиграл восемь из девяти последних матчей в Примере, как правило, пропуская два мяча и больше.

Каталонцы сейчас не настолько сильны, чтобы бороться даже с ослабленным «Реалом» на равных, поэтому мы ставим на победу гостей.

Ставка: победа «Реала» за 1.77.

«Лацио» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии. 21-й тур

«Ювентус» — главный претендент на чемпионский титул. В 20 сыгранных матчах он не потерпел ни одного поражения, добыв 18 побед.

«Старая синьора» в итальянском первенстве не только забивает больше всех, но и пропускает меньше всех.

И все-таки заранее отдавать ей победу над «Лацио» мы не будем. «Орлы» на своем поле могут представлять угрозу, а их недавний матч против «Наполи» (1:2) показал, что они пребывают в неплохой форме.

Скорее всего, Криштиану Роналду и компания наберут очередные три очка, но забить много голов им вряд ли удастся, ведь «Лацио» уйдет в глухую оборону.

Ставка: тотал голов меньше 3 за 1.46.

Общий коэффициент — 4.54. 0