Прогнозы и ставки на футбол 25 января

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала
«Канониры» в 1/32 финала Кубка Англии легко прошли третелиговый «Блэкпул», разгромив соперника не его арене со счетом 3:0.
После этого матча «Арсенал» провел две игры в чемпионате страны, где одну из них он проиграл в гостях «Вест Хэму» — 0:1, а другую выиграл дома у «Челси» — 2:0.
Манкуниацы под предводительством Сульшера только выигрывали. На данный момент победная серия состоит из семи матчей кряду.
На предыдущей стадии Кубка Англии «МЮ» без проблем дома разобрался с «Редингом» (2:0), который представляет Чемпионшип.
В матче чемпионата эти команды расписали результативную ничью со счетом 2:2. Думаем, что и в кубковой встрече оппоненты обменяются результативными ударами.
Ставка: обе забьют за 1.51.
«Герта» — «Шальке»
Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 19-й тур
Берлинская команда начала второй круг чемпионата Германии с выездной победы над «Нюрбергом» со счетом 3:1.
Эта победа позволила подняться «Герте» на седьмое место в турнирной таблице. И теперь она отстает от зоны еврокубков всего лишь на одно очко.
Гельзенкирхенцы также стартовали во второй половине чемпионата страны с победы. «Шальке» смог одолеть на своем поле «Вольфсбург» со счетом 2:1.
«Горняки» выиграли уже второй матч кряду в Бундеслиге. С 21 баллом «Шальке» идет только 12-м в турнирной таблице.
«Герта» крайне редко проигрывает на своей территории. Скорее всего, берлинцы смогут взять очки в игре с предстоящим соперником.
Ставка: 1Х за 1.45.
«Марсель» — «Лилль»
Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 22-й тур
Обыграв в последнем своем поединке «Кан» (1:0), «южане» прервали свою 9-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, которая длилась еще с конца ноября прошлого года.
После 20 матчей в Лиге 1 «Марсель» расположился на седьмой позиции, с отставанием от топ-3 на шесть очков.
«Доги» выиграли последние четыре встречи, две из них пришлись на чемпионата и две на Кубок.
«Лилль» с 40 баллами занимает второе место в Лиге 1, но он провел на одну игру больше, чем их предстоящий противник.
Прогнозируем, что хозяева смогут не проиграть «Лиллю» на родной арене.
Ставка: 1Х за 1.38.
Общий коэффициент — 3.02. 0