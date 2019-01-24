Прогнозы и ставки на футбол 24 января

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    Вьетнам — Япония

    Футбол. Кубок Азии. 1/4 финала

    Вьетнамские футболисты стартовали на Кубке Азии с двух поражений кряду, проиграв поочередно Ираку (2:3) и Ирану (0:2).

    Но в заключительном поединке группы Вьетнам нанес поражение Йемену со счетом 2:0 и с тремя очками пробился в 1/8 финала, где одолел Иорданию (1:1) в серии послематчевых пенальти.

    «Самураи» в этом розыгрыше Кубка Азии выиграли на данный момент все свои поединке. На групповом этапе они переиграли Туркменистан (3:2), Оман (1:0) и Узбекистан (2:1).

    В первом раунде плей-офф японцы минимально обыграли Саудовскую Аравию со счетом 1:0, забив единственный гол в середине первого тайма.

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    Японцы на этом турнире одержали все победы с разницей в один мяч. Прогнозируем, что и в этой игре они не смогут победить более убедительно.

    Ставка: победа Вьетнама с форой +2 за 1.47.

    Китай — Иран

    Футбол. Кубок Азии. 1/4 финала

    Сборная Китая на групповой стадии Кубка Азии набрала шесть очков и со второго места пробилась в плей-офф турнира. Китайцы обыграли Киргизию (2:1) и Филиппины (3:0), но уступили Южной Кореи (0:2).

    В 1/8 финала китайские футболисты по-волевому прошли Таиланд (2:1), уступая ему после первой половины встречи.

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    «Принцы Персии» одержали три победы при одной ничьей на этом Кубке Азии. При этом они не пропустили еще ни одного гола.

    На групповом этапе иранцы одолели Йемен (5:0) и Вьетнам (2:0), а также сыграли вничью с Ираком (0:0). На первой стадии плей-офф Иран обыграл Оман со счетом 2:0.

    Прогнозируем, что китайцы распечатают ворота Ирана в этой встрече.

    Ставка: Китай забьет за 2.40.

    «Челси» — «Тоттенхэм»

    Футбол. Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответный матч

    В первом матче этих команд все решил единственный гол Гарри Кейна, забитый им с пенальти. Но из-за травмы форвард не сможет принять участие в предстоящем поединке, также как еще ряд основных игроков «шпор».

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    В новом году «аристократы» на своей арене успели провести три поединка, в которых добились двух побед при одной ничьей. При этом пропустив всего лишь один мяч.

    Несмотря на отсутствия ряда игроков основного состава «Тоттенхэма», рискнем поставить на их проход, т.к. «синие» делают больше упор на чемпионат.

    Ставка: проход «Тоттенхэма» за 1.88.

    Общий коэффициент — 6.63. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 6.63.
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