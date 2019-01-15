Прогнозы и ставки на футбол 15 января

«Анже» — «Бордо»

Футбол. Чемпионат Франции. 17-й тур

«Анже» и «Бордо» в текущем чемпионате Франции не блещут, занимая по итогам половины сезона 15-е и 13-е места соответственно.

Побороться за попадание в еврокубки им будет невероятно сложно, но они находятся слишком близко к зоне вылета, чтобы расслабиться.

Примечательным фактом является то, что на двоих команды 15 раз сыграли вничью в текущем сезоне, показывая невероятную неуступчивость.

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Особенно отличился «Анже», который не проигрывал в национальном первенстве с начала ноября. Что-то нам подсказывает, что его серия продолжится.

Ставка: победа «Анже» с форой 0 за 1.75.

«Валенсия» — «Спортинг» Хихон

Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании хихонский «Спортинг» преподнес сюрприз, когда смог обыграть «Валенсию» со счетом 2:1.

На «Месталью» подопечные Хосе Альберто Лопеса едут в хорошем настроении, ведь теперь имеют психологическое преимущество.

Конечно, «Валенсия» считается фаворитом, но нужно помнить о том, что кубковые матчи часто складываются для грандов не так успешно, как все предполагали.

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Мы ожидаем упорной борьбы, в которой вряд ли будет разгром. Именно поэтому поставили бы на гостей с форой в два мяча.

Ставка: победа «Спортинга» с форой +2 за 1.57.

«Витория Гимарайнш» — «Бенфика»

Футбол. Кубок Португалии. 1/4 финала

До четвертьфинала Кубка Португалии «Бенфика» позволяла себе экспериментировать с составом. Соперники были слишком слабы, поэтому тренерский штаб не боялся задействовать резервистов.

Впрочем, на текущем этапе данный трюк вряд ли пройдет, ведь соперником «орлов» станет «Виктория Гимарайнш» — шестая команда чемпионата.

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Если «Бенфика» рассчитывает на выход в полуфинал, а мы в это верим, то просто обязана задействовать свой сильнейший состав.

Считаем, что подопечные Бруну Лаге не допустят недооценки соперника и победят команду, у которой выигрывали в десяти последних очных встречах, в том числе и в нынешнем сезоне.

Ставка: победа «Бенфики» за 1.70.

Общий коэффициент — 4.67. 0