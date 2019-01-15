Прогнозы на матчи Australian Open 15 января 2019 года

Бенуа Пэр (Франция) — Доминик Тим (Австрия, 7)

Australian Open. 1-й раунд

Пэр провел посредственный прошлый год. Его активное участие на множестве турниров не помогло добиться положительных результатов, а нарастающая усталость только мешала изменить ситуацию.

Стоит вспомнить лишь полуфиналы в Пуне и Сиднее, но француз явно рассчитывал на большее.

В настоящий момент Пэр является 61-й ракеткой мира, а год начался для него турнирами в Пуне и Окленде. В Индии Бенуа добыл две победы и выбыл в четвертьфинале, а в Новой Зеландии проиграл сразу.

Давно все привыкли, что Тим постоянно теряет свой уровень в концовке сезона, однако в прошлом году он сумел изменить эту тенденцию. Доминик вышел в четвертьфинал US Open, а также стал чемпионом Санкт-Петербурга и достойно сыграл на парижском Мастерсе.

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Старт 2019-го нельзя назвать для австрийца очень успешным. Он неудачно выступил на выставочном турнире в Абу-Даби, после чего ничего не показал в Дохе, так и не сумев победить ни разу. Ныне Тим является восьмой ракеткой мира, а Мельбурн должен стать отправной точкой, чтобы все изменить.

В прошлом году на Открытом чемпионате Австралии теннисисты уже встречались, а Тим праздновал победу в четырех сетах. Считаем, что в этот раз теннисисты вновь сумеют навязать друг другу упорную борьбу.

Ставка: тотал больше 35,5 гейма за 1.64.

Новак Джокович (Сербия, 1) — Митчелл Крюгер (США)

Australian Open. 1-й раунд

Шикарно закончил прошлый год Джокович, сумев завоевать титулы на US Open, а также Мастерсах в Цинциннати и Шанхае. Словно ракета серб вновь взлетел на вершину рейтинга АТР и собрал множество индивидуальных наград.

Подготовка прошла без сбоев, но 2019-й начался для Новака не лучшим образом. В Дохе серб разобрался в двух сетах с Дамиром Джумхуром, после чего отдал по сету Мартону Фучовичу и Николозу Басилашвили, а в полуфинале проиграл Роберто Баутиста-Агуту. На прошлогоднем АО Джокович выбыл в четвертом раунде.

Крюгер является 231-й ракеткой мира и весьма малоузнаваемым лицом в мужском Туре. 25-летний теннисист в основном выступает на челленджерах, поэтому попадание в основной раунд АО уже является для него успехом.

В квалификации американец прошел итальянца Гайо, испанца Менендеса-Масейраса и аргентинца Трунхеллити. В игры завершились в трех сетах. Стоит отметить, что в прошлом году он играл в 1/64 финала Открытого чемпионата США и уступил испанцу Карбальес-Баэне в четырех сетах. Ожидаем, что Джокович быстро разберется со столь слабым оппонентом.

Ставка: победа Джоковича с форой -10 сетов за 1.62.

Элина Свитолина (Украина, 6) — Виктория Голубич (Швейцария)

Australian Open. 1-й раунд

Украинка испытывала серьезные проблемы в прошлом году. Многие ждали, что настал ее час побороться за лидерство в женском туре, но были неожиданные провалы, тренерские перестановки и разочарования.

Тем не менее, Элина громко хлопнула дверью, став чемпионкой Итогового турнира WTA.

Новый год начался не слишком гладко для украинки. На старте турнира в Брисбене она уступила Александре Саснович. Все было в руках фаворитки, она взяла шесть геймов второй партии, но расслабилась и упустила победу — 4:6, 6:0, 3:6.

В последние три года Свитолина стартовала с уверенных побед в Мельбурне и не отдала соперницам ни единого сета.

Голубич является 102-й ракеткой мира, а в Мельбурне она стартовала в квалификации и добыла три победы — против Тайкман, Ан и Гиббс. Последний поединок против Николь стал настоящим испытанием, а швейцарка добыла путевку в основной раунд лишь на тай-брейке.

В последние три года Виктория так и не смогла победить в первом круге. Ее манера игры без мощных ударов и агрессии идеально подходит для Свитолиной, поэтому верим в уверенный триумф украинки.

Ставка: победа Свитолиной с форой -5,5 гейма за 1.71.

Общий коэффициент — 4.54. 0