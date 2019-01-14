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    Экспресс дня. «МанСити» не даст оторваться «Ливерпулю»

    Прогнозы и ставки на футбол 14 января

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 14 января
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    «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»

    Футбол. Чемпионат Англии. 22-й тур

    После того как своей поединок 22 тура АПЛ «Ливерпуль» выиграл, «МанСити» отстает от него на семь очков. И чтобы сократить отставание «горожане» обязаны выиграть у «волков».

    На данный момент у «Сити» 4-матчевая победная серия. При этом последние две кубковые игры команда Гвардиолы выиграла с очень крупными результатами — 7:0 и 9:0.

    «Бродяги» в 2019 году провели два поединка. В первой встрече года они проиграли на своей арене «Кристал Пэлас» (0:2) в чемпионата страны, но через несколько дней выбили «Ливерпуль» из Кубка Англии — 2:1. Но «красные» провели этот поединок полурезервным составом.

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    • По всей видимости, хозяева не испытают проблем в предстоящей игре, и продолжат погоню за лидером первенства.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1,5) за 1.55.

    «Реал Сосьедад» — «Эспаньол»

    Футбол. Чемпионат Испании. 19-й тур

    Сенсационно обыграв в предыдущем туре мадридский «Реал» в его логове со счетом 2:0, «Сосьедад» прервал серию из четырех кряду поражений в чемпионате. Затем последовала ничья с «Бетисом» (0:0) в первом поединке Кубка Короля.

    Победа над «сливочными» позволила сан-себастьянцем оторваться от зоны вылета на три очка, а в случае сегодняшнего успеха отрыв увеличится.

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    «Попугаи» также в минувшем туре смогли прервать свою 7-матчевую безвыигрышную серию в Примере, одолев в последнем туре «Леганес» (1:0) дома. После чего, как и их противник, сыграли вничью в Кубке страны — с «Вильярреалом» (2:2) в гостях.

    Каталонская команда идет на девятом месте в Примере, опережая своего предстоящего соперника, который занимает 12 позицию, на два очка.

    Прогнозируем, что «Реал Сосьедад» на своем поле не проиграет.

    Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет за 1.44.

    «Рома» — «Энтелла»

    Футбол. Кубок Италии. 1/8 финала

    Перед уходом на перерыв римская команда одержала две победы. В 18 туре Серии А «волки» одолели на своей территории «Сассуоло» (3:1), а затем обыграли в гостях «Парму» со счетом 2:0.

    После первого круга чемпионата «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков, что на два меньше, чем у четвертого «Лацио».

    Календарь и таблица Серии А

    Представитель Серии С 1 в этом розыгрыше Кубка Италии прошел уже три раунде. На предыдущем этапе розыгрыша ему удалось выбить команду Серии А — «Дженоа».

    Основное и дополнительное время принесло результат — 3:3. А в послематчевой лотерее удачливее оказались младшие по классу.

    «Рома» не должна испытать проблем с представителем низшего дивизиона и, скорее всего, обыграет его с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Ромы» с форой (-2) за 1.55.

    Общий коэффициент — 3.45. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.45.
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