Прогнозы и ставки на футбол 12 января

«Лестер» — «Саутгемптон»
Футбол. Чемпионат Англии. 22-й тур
«Лестер» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, но выступает крайне нестабильно.
Совсем недавно «лисы» выиграли у «Челси» (1:0) и «Манчестер Сити» (2:1). Однако также успели проиграть «Кардиффу» (0:1) и вылететь из Кубка Англии после поражения от «Ньюпорта» (1:2).
Каким же мы увидим «Лестер» сегодня? Скорее всего, настроенным на победу. И все же нужно понимать, что «Саутгемптон» не так прост, как может показаться на первый взгляд.
Ральф Хазенхюттль создал боеспособный коллектив, который, как ожидается, не пропустит много голов.
Ставка: тотал голов меньше 2,5 за 1.75.
«Брайтон» — «Ливерпуль»
Футбол. Чемпионат Англии. 22-й тур
«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу английского первенства, но испытывает серьезное давление после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) и вылета из Кубка Англии, в котором он уступил «Вулверхэмптону» (1:2).
Если подопечные Юргена Клоппа продолжат в том же духе, то совсем скоро они позволят «Манчестер Сити» перехватить инициативу в чемпионской гонке.
В субботу, 12 января, «красных» ждет непростой тест в гостевом матче против «Брайтона», который в последнее время играет хорошо.
Нам кажется, что «чайки» окажут достойное сопротивление, благодаря которому не должны проиграть крупно.
Ставка: победа «Брайтона» с форой +2 за 1.53.
«Челси» — «Ньюкасл»
Футбол. Чемпионат Англии. 22-й тур
«Челси», ведущий борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, в последнее время испытывает проблемы в атаке.
Так, в четырех последних матчах национального первенства «синие» забили всего три мяча, что действительно мало как для гранда.
Мы не уверены, что в этот раз подопечные Маурицио Сарри забьют много голов, но их преимуществом станет то, что «Ньюкасл» сам переживает сложные времена.
«Сороки» не имеют достаточной глубины состава, из-за чего страдает как атака, так и оборона. В турнирном плане команда может рассчитывать разве что на сохранение прописки в АПЛ.
Мы считаем, что «Челси» должен победить и не пропустить в этой встрече.
Ставка: «Челси» выиграет и не пропустит за 1.72.
Общий коэффициент — 4.60. 0