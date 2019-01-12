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    Прогнозы и ставки на футбол 12 января

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 12 января
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    «Лестер» — «Саутгемптон»

    Футбол. Чемпионат Англии. 22-й тур

    «Лестер» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, но выступает крайне нестабильно.

    Совсем недавно «лисы» выиграли у «Челси» (1:0) и «Манчестер Сити» (2:1). Однако также успели проиграть «Кардиффу» (0:1) и вылететь из Кубка Англии после поражения от «Ньюпорта» (1:2).

    Каким же мы увидим «Лестер» сегодня? Скорее всего, настроенным на победу. И все же нужно понимать, что «Саутгемптон» не так прост, как может показаться на первый взгляд.

    Календарь и таблица АПЛ

    Ральф Хазенхюттль создал боеспособный коллектив, который, как ожидается, не пропустит много голов.

    Ставка: тотал голов меньше 2,5 за 1.75.

    «Брайтон» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии. 22-й тур

    «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу английского первенства, но испытывает серьезное давление после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) и вылета из Кубка Англии, в котором он уступил «Вулверхэмптону» (1:2).

    Если подопечные Юргена Клоппа продолжат в том же духе, то совсем скоро они позволят «Манчестер Сити» перехватить инициативу в чемпионской гонке.

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    В субботу, 12 января, «красных» ждет непростой тест в гостевом матче против «Брайтона», который в последнее время играет хорошо.

    Все прогнозы на АПЛ

    Нам кажется, что «чайки» окажут достойное сопротивление, благодаря которому не должны проиграть крупно.

    Ставка: победа «Брайтона» с форой +2 за 1.53.

    «Челси» — «Ньюкасл»

    Футбол. Чемпионат Англии. 22-й тур

    «Челси», ведущий борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, в последнее время испытывает проблемы в атаке.

    Так, в четырех последних матчах национального первенства «синие» забили всего три мяча, что действительно мало как для гранда.

    Мы не уверены, что в этот раз подопечные Маурицио Сарри забьют много голов, но их преимуществом станет то, что «Ньюкасл» сам переживает сложные времена.

    «Сороки» не имеют достаточной глубины состава, из-за чего страдает как атака, так и оборона. В турнирном плане команда может рассчитывать разве что на сохранение прописки в АПЛ.

    Мы считаем, что «Челси» должен победить и не пропустить в этой встрече.

    Ставка: «Челси» выиграет и не пропустит за 1.72.

    Общий коэффициент — 4.60. 0

  • Прогнозы в:
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    4.40
  • Прогноз на матч Леганес — Уэска
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Сегодня в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лацио — Новара
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Ливерпуль
  • Сегодня в 18:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Кардифф — Хаддерсфилд
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бернли — Фулхэм
  • Сегодня в 18:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Уотфорд
  • Сегодня в 18:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Лестер — Саутгемптон
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Валенсия — Вальядолид
  • Сегодня в 18:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Амьен — ПСЖ
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сампдория — Милан
  • Сегодня в 20:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Сегодня в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Филадельфия
  • Сегодня в 21:00
    •  2.42
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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.60.
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