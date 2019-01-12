Прогнозы и ставки на футбол 12 января

«Лестер» — «Саутгемптон»

Футбол. Чемпионат Англии. 22-й тур

«Лестер» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, но выступает крайне нестабильно.

Совсем недавно «лисы» выиграли у «Челси» (1:0) и «Манчестер Сити» (2:1). Однако также успели проиграть «Кардиффу» (0:1) и вылететь из Кубка Англии после поражения от «Ньюпорта» (1:2).

Каким же мы увидим «Лестер» сегодня? Скорее всего, настроенным на победу. И все же нужно понимать, что «Саутгемптон» не так прост, как может показаться на первый взгляд.

Календарь и таблица АПЛ

Ральф Хазенхюттль создал боеспособный коллектив, который, как ожидается, не пропустит много голов.

Ставка: тотал голов меньше 2,5 за 1.75.

«Брайтон» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии. 22-й тур

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу английского первенства, но испытывает серьезное давление после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) и вылета из Кубка Англии, в котором он уступил «Вулверхэмптону» (1:2).

Если подопечные Юргена Клоппа продолжат в том же духе, то совсем скоро они позволят «Манчестер Сити» перехватить инициативу в чемпионской гонке.

В субботу, 12 января, «красных» ждет непростой тест в гостевом матче против «Брайтона», который в последнее время играет хорошо.

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Нам кажется, что «чайки» окажут достойное сопротивление, благодаря которому не должны проиграть крупно.

Ставка: победа «Брайтона» с форой +2 за 1.53.

«Челси» — «Ньюкасл»

Футбол. Чемпионат Англии. 22-й тур

«Челси», ведущий борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, в последнее время испытывает проблемы в атаке.

Так, в четырех последних матчах национального первенства «синие» забили всего три мяча, что действительно мало как для гранда.

Мы не уверены, что в этот раз подопечные Маурицио Сарри забьют много голов, но их преимуществом станет то, что «Ньюкасл» сам переживает сложные времена.

«Сороки» не имеют достаточной глубины состава, из-за чего страдает как атака, так и оборона. В турнирном плане команда может рассчитывать разве что на сохранение прописки в АПЛ.

Мы считаем, что «Челси» должен победить и не пропустить в этой встрече.

Ставка: «Челси» выиграет и не пропустит за 1.72.

Общий коэффициент — 4.60. 0