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    Экспресс дня. Добудет ли Южная Корея досрочную путевку в 1/8 финала Кубка Азии?

    Прогнозы и ставки на футбол 11 января

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 11 января
    Футболисты Южной Кореи
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    Южная Корея — Киргизия

    Футбол. Кубок Азии. Групповой этап. 2-й тур

    Сборная Южной Кореи в первом туре нанесла минимальное поражение команде Филиппин со счетом 1:0. Корейцы на протяжение всего матча имели подавляющее преимущество, но забить смогли только однажды.

    «Азиатские тигры» в случае успеха в сегодняшнем матче с большой долей вероятности добудут билет в плей-офф турнира.

    Киргизы свой первый поединок на Кубке Азии проиграли. В матче с Китаем они первыми открыли счет в конце первого тайма, но удержать преимущество не смогли, пропустив во второй половине игры два раза.

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    • Киргизия, если проиграет и второй поединок на турнире, будет иметь очень мало вариантов для продолжение борьбы.

    Корейцы намного сильнее своего предстоящего противника и должны обыграть его с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа Южной Кореи с форой (-1) за 1.27.

    «Райо Вальекано» — «Сельта»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

    Несмотря на то, что «пчелы» выиграли последние две игры в чемпионате, они по-прежнему находятся в зоне вылета. С 16 очками они отстают от 17 спасительной строки на три балла.

    В этих встречах «Райо Вальекано» удалось обыграть «Леванте» (2:1) дома еще в прошлом году и в первом поединке 2019 года они одолели на выезде «Вальядолид» со счетом 1:0.

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    «Кельты», напротив, не могут одержать победу в трех турах Примеры кряду. За это период они сыграли вничью с «Леганесом» (0:0) дома, а также проиграли «Барселоне» (0:2) в гостях и «Атлетику» (1:2) в родных стенах.

    Эта безвыигрышная серия отбросила «Сельту» на 14 позицию в турнирной таблице чемпионата Испании, но от шестой еврокубковой строки ее отделяет всего лишь пять баллов.

    Прогнозируем, что гости прервут свою серию поражений.

    Ставка: Х2 за 1.53.

    «Лион» — «Реймс»

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 20-й тур

    «Ткачи» провели 18 матчей в Лиге 1 и набрали в этих поединках 32 очка, которые позволяют им находится на третьей строке в турнирной таблице. Они всего лишь на два балла отстают от второго «Лилля», имеющего на один матч больше.

    Проиграв накануне в игре Кубка французской лиги «Страсбуру» (1:2) на своей территории, «Лион» т.о. прервал свою беспроигрышную серию, состоящую на тот момент из пяти матчей кряду с учетом всех турниров.

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    • «Реймс» после 19 матчей французского первенства набрал 26 пунктов и занимает девятое место в турнирной таблице.

    На данный момент у «красно-белых» 4-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. В 2019 году «Реймс» успел провести только одну встречу, обыграв в Кубке Франции на своем поле «Ланс» (2:0), представляющий Лигу 2.

    В предстоящей игре мы отдаем предпочтение хозяевам, на которых предлагаем и поставить.

    Ставка: победа «Лиона» за 1.48.

    Общий коэффициент — 2.87. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.87.
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