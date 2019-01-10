Прогнозы и ставки на футбол 10 января

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    «Атлетик» — «Севилья»

    Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала

    «Атлетик» — один из аутсайдеров Примеры в нынешнем сезоне, «Севилья» — одна из фаворитов турнира. Впрочем, в предстоящем матче шансы команд на победу примерно равны.

    Баски на своем поле традиционно играют хорошо. Кроме того, они не проигрывали с начала декабря, что является большим плюсом.

    Андалузская команда проигрывает очень редко, но и побеждает не всегда. В последних пяти матчах национального первенства она четырежды сыграла вничью.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Учитывая тот факт, что это будет лишь первая встреча команд, игра должна проходить осторожно. Наш прогноз — тотал голов меньше 2,5.

    Ставка: тотал голов меньше 2,5 за 1.75.

    «Бетис» — «Реал Сосьедад»

    Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала

    «Бетис» является фаворитом домашнего матча против «Реал Сосьедада», что вполне логично, исходя из турнирного положения команд в Примере.

    «Зеленые» занимают высокое шестое место в турнирной таблице, тогда как команда из Сан-Себастьяна, проиграв этой зимой четыре встречи кряду, скатилась на 11-ю строчку.

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    И все же нужно заметить, что в предыдущем туре «Сосьедад» победил «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», что точно должно придать футболистам уверенности.

    В то же время «Бетис» проиграл скромной «Уэске», а это может быть первым признаком начинающегося кризиса. Мы бы поставили на гостей с двойным исходом.

    Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет за 1.83.

    «Леванте» — «Барселона»

    Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала

    В данной паре фаворит очевиден. «Барселона» — сильнейшая команда в Испании на данный момент, поэтому в ее проходе в четвертьфинал, наверное, мало кто сомневается.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Да, на своем поле «Леванте» попробует зацепиться за позитивный результат. Однако в последних матчах валенсийцы смотрелись крайне неубедительно.

    К слову, в середине декабря «лягушки» уже принимали «сине-гранатовых» на своем поле и потерпели поражение 0:5.

    В этот раз, вероятно, «Барселона» не выиграет с таким же крупным счетом, учитывая ротацию состава и больший фокус на чемпионате Испании, поэтому мы выберем более безопасную ставку.

    Ставка: победа «Барселоны» за 1.53.

    Общий коэффициент — 4.89. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.89.
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