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    Прогнозы и ставки на футбол 9 января

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    «Манчестер Сити» — «Бертон Альбион»

    Футбол. Кубок лиги. 1/2 финала

    «Манчестер Сити» повезло с жеребьевкой, ведь ему в соперники по 1/2 финала Кубка английской лиги попался «Бертон Альбион».

    «Пивовары» — скромная команда из третьего по силе дивизиона Англии, где она является обычным середняком.

    «Горожане» — одни из лидеров национального первенства и действующие чемпионы. Победа над «Ливерпулем» (2:1) в АПЛ придала им уверенности, поэтому накануне они разгромили «Ротерхэм» (7:0) в Кубке Англии.

    Все прогнозы на АПЛ

    Полагаем, что и «Бертон Альбион» вряд ли избежит крупного поражения, поэтому поставим на хозяев с форой.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой -3 за 1.60.

    «Жирона» — «Атлетико»

    Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала

    Матч «Жироны» и «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании можно назвать одним из самых интересных на данном этапе турнира.

    Как известно, «матрасники» занимают высокое второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от «Барселоны» всего на пять очков.

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    Что касается каталонцев, то они идут девятыми. Команда редко побеждает, но и проигрывает не так часто. С тем же «Атлетико» в начале декабря «Жирона» разошлась миром 1:1.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Рассчитываем увидеть в этом матче упорную борьбу, поэтому ставим на то, что команды забьют не больше двух голов.

    Ставка: тотал голов меньше 2,5 за 1.55.

    «Пари Сен-Жермен» — «Генгам»

    Футбол. Кубок лиги. 1/4 финала

    В четвертьфинале Кубка французской лиги встретятся первая и последняя команды чемпионата Франции по футболу.

    Фаворит в данной паре очевиден — «Пари Сен-Жермен», который во всех внутренних турнирах в большинстве случаев громит своих соперников.

    Все прогнозы на Лигу 1

    У «Генгама» в Лиге 1 дела совсем плохи. В 18 сыгранных турах он набрал 11 очков и является главным претендентом на вылет. Ранее в этом месяце команда вышла в 1/16 финала Кубка Франции, но и соперник у нее был слишком слаб.

    Очевидно, что парижане обязаны побежать «Генгам», притом нужно делать это с уверенным счетом.

    Ставка: победа «Пари Сен-Жермен» с форой -2,5 за 2.00.

    Общий коэффициент — 4.96. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.96.
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