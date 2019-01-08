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    Экспресс дня. Битва «Тоттенхэма» и «Челси», выезд «Валенсии»

    Прогнозы и ставки на футбол 8 января

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 8 января
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    «Нант» — «Монпелье»

    Футбол. Лига 1. 18-й тур

    После 17-ти матчей «Нант» расположился на 14-й позиции в таблице с 20-ю баллами, опережая зону стыковых игр только на четыре очка.

    Подопечные Вахида Халилходжича сыграли в двух встречах вничью с одинаковым результатом 1:1 с «Ренном» в гостях и «Анже» дома. Затем в 15-м туре Лиги 1 «Канарейки» были разгромлены на выезде «Сент-Этьеном» со счетом 0:3.

    В прошлом поединке национального чемпионата коллектив наконец одержал победу, переиграв дома «Марсель» (3:2). Но после этого уступил ПСЖ (0:1) на выезде, хотя в новом году не оставил шансов «Шатору» (4:1) в кубке страны.

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    «Монпелье» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионате Франции, имея на своем счету 30 очков.

    Подопечные Мишеля Дер Закаряна потерпели в Лиге 1 три поражения. 11 августа в первом туре они уступили «Дижону» (1:2), 10 ноября в 13-м — «Анже» (0:1) и в 16-м — «Лиллю» (0:1).

    В последнее время для клуба просматривается тенденция ухудшения результатов. В шести предыдущих матчах во всех турнирах они одержали только одну победу при трех поражениях.

    Ставка: победа «Нанта» с форой 0 за 1.84.

    «Тоттенхэм» — «Челси»

    Футбол. Кубок лиги. 1/2 финала

    «Шпоры» в третьем раунде турнира сыграл вничью с «Уотфордом» (2:2), после чего судьбу путевки в следующий раунд решила серия пенальти — 4:2.

    Далее уже более уверенно «Тоттенхэм» разобрался с «Вест Хэмом» (3:1) и «Арсеналом» (2:0), сумев пробиться в предпоследний раунд. Кроме того, 4 января в третьем раунде Кубка Англии лондонцы встречались с «Транмер Роверс» и разгромили оппонента — 7:0.

    В АПЛ команда Маурисио Почеттино набрала 48 очков, забила 46 голов, а пропустила 21, занимая третье место вслед за «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». В четырех последних матчах «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» (6:2) и «Борнмут» (5:0), неожиданно проиграл «Вулверхэмптону» (1:3) и реабилитировался в игре с «Кардиффом» (3:0).

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    «Аристократы» в третьем раунде Кубка лиги разделались с «Ливерпулем» (2:1), после чего также с разницей в один мяч прошли «Дерби» (3:2) и «Борнмут» (1:0). Минимальные победы вообще стали отличительной чертой нынешней команды, с которой работает Маурицио Сарри.

    При этом в третьем раунде Кубка Англии 5 января удалось победить «Ноттингем Форест» и даже сделать это более уверенно — 2:0.

    В английской Премьер-лиге лондонский клуб занимает четвертое место с 44 очками в активе. Отставание от ближайшего конкурента — «Тоттенхэма» — составляет четыре пункта.

    Команды в последний раз встречались в ноябре, когда «шпоры» сумели победить — 3:1. Ожидаем, что и в эот раз «Тоттенхэм» сумеет организовать себе преимущество перед ответной встречей.

    Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой 0 за 1.73.

    «Спортинг» Хихон — «Валенсия»

    Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала

    Хихонский «Спортинг», ныне выступающий в Сегунде, в этом розыгрыше Кубка Короля успел пройти уже четыре раунда. Если на первых трех этапах он выбил представителей низших дивизионов, то на стадии 1/16 смог одолеть команду из Примеры.

    В двухраундовой дуэли клуб из города Хихон прошел «Эйбар». В первом поединке «Спортинг» на своем поле переиграл представителя элиты со счетом 2:0, а в ответной игре оппоненты сыграли вничью — 2:2.

    В этом розыгрыше Сегунды «красно-белые» после 20 поединков расположились на девятой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 26 баллов, и отстают от зоны плей-офф на шесть очков.

    «Летучие мыши» в этом розыгрыше Кубка Испании прошли только один раунд. На предыдущем этапе они в двух матчах переиграли представителя третьего по силе дивизиона Испании «Эбро» (2:1 и 1:0).

    «Валенсия», также как и их предстоящий противник, проиграла в первом поединке 2019 года, уступив в игре Примеры «Алавесу» в гостях со счетом 1:2.

    Этим поражением «оранжевые» прервали свою беспроигрышную серию, которая насчитывала на тот момент пять поединков с учетом всех турниров.

    В предстоящей игре «Спортинг» может удивить, поэтому лучше сделать акцент на результативности, а не исходе поединка.

    Ставка: обе команды забьют за 1.94.

    Общий коэффициент — 6.17. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 6.17.
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