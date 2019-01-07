Прогнозы и ставки на футбол 7 января

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала

«Ливерпуль» стартует в Кубке Англии матчем против «Вулверхэмптона», с которым придется сыграть на стадионе «Молинью».

В прошлом месяце «красные» уже играли на этой арене в рамках Премьер-лиги и победили со счетом 2:0 благодаря голам Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка.

Смогут ли мерсисайдцы повторить декабрьский успех? У нас есть некоторые сомнения по этому поводу. Нужно прекрасно понимать, что для команды Юргена Клоппа на первое место выходит АПЛ, где нужно отдавать все силы, чтобы сохранить отрыв от «Манчестер Сити».

Все прогнозы на АПЛ

На Кубок Англии «Ливерпуль», вероятно, выставит резервный состав, чем «волки» попробуют воспользоваться, тем более что на крупные битвы в этом сезоне они находят мотивацию.

Ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой +1 за 1.61.

«Сельта» — «Атлетик»

Футбол. Чемпионат Испании. 18-й тур

«Сельта» и «Атлетик» приучили своих болельщиков к тому, что в национальном первенстве регулярно ведут борьбу за высокие места. Впрочем, нынешний сезон становится исключением.

Команда из Виго занимает скромное 14-е место в турнирной таблице, а коллектив из Бильбао — и вовсе 18-е, которое может понизить басков в классе.

Отрыв одной команды от другой составляет всего пять очков, но, как нам кажется, «Сельта» на данном этапе не так слаба, как «Атлетик», у которого за весь сезон собралось лишь две победы, а это один из худших показателей в Примере.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Полагаем, что на своем поле «Сельта» будет ближе к победе. Как минимум, она не должна проиграть.

Ставка: победа «Сельты» с форой 0 за 1.70.

«Лилль» — «Сошо»

Футбол. Кубок Франции. 1/32 финала

В нынешнем сезоне «Лилль» преимущественно радует своих болельщиков неплохими результатами. Это можно осознать, взглянув на турнирную таблицу Лиги 1, где «доги» занимают второе место.

Конечно, о борьбе за чемпионство речи не идет, ведь «Пари Сен-Жермен» оторвался слишком далеко, но вот побороться за место в Лиге чемпионов «Лиллю» вполне по силам.

Все прогнозы на Лигу 1

Кроме того, команда Кристофа Галтье способна блеснуть в Кубке Франции, где ее первым соперником станет «Сошо». Эта команда не так давно вылетела из Лиги 1, а сейчас является одним из аутсайдеров Лиги 2, в которой идет лишь 16-й.

Если «Лилль» серьезно настроиться на игру, во что мы верим, то просто обязан проходить «Сошо» без особых проблем.

Ставка: победа «Лилля» с форой -1 за 1.72.

Общий коэффициент — 4.70. 0