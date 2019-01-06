Прогнозы и ставки на футбол 6 января

«Севилья» — «Атлетико»
Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур
«Севилья» перед 18 туром Примеры расположилась на третьей строке в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка, что на два меньше, чем у их предстоящего противника.
На данный момент у «красно-белых» 6-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. Закончили прошлый год севильцы выездной ничьей в чемпионате с «Леганесом» — 1:1.
«Матрасники» идут на второй строке в турнирной таблице, набрав в 17 поединках 34 очка и отстают от первой «Барселоны» на три пункта.
У мадридцев 13-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, а в чемпионате Испании она насчитывает 14 игр кряду, при этом три последние из них «Атлетико» выиграл.
Скорее всего, поединок двух лидеров будет не особо результативным.
Ставка: ТМ 2,5 за 1.67.
«Реал» — «Реал Сосьедад»
Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур
«Сливочные» в 2019 году уже успели провести один матч чемпионата Испании, в котором расписали мировую с «Вильярреалом» (1:1) на выезде.
На данный момент «Реал» пятый с 30 очками, но в случае выигрыша в предстоящем поединке он сможет потеснить с четвертой строки «Алавес», у которого 31 балл.
«Реал Сосьедад» проиграл последние четыре игры кряду в Примере, что правда все минимально. В этих встречах сан-себастьянцы смогли забить только один гол.
Эта неудачная серия отбросила их на 15 место в турнирной таблице, а расстояние до зоны вылета составляет всего лишь три очка.
Прогнозируем, что «Реал» возьмет три очка в этой игре.
Ставка: победа «Реала» за 1.42.
«Хетафе» — «Барселона»
Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур
Перед 18 туром «Хетафе» с 25 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Примере, с отставанием от шестого «Бетиса», который уже свой матч сыграл, в один балл.
Команда из пригорода Мадрида не проигрывает уже в шести встречах кряду с учетом всех турниров. Непосредственно в чемпионате Испании за этот период она две игры выиграла и три свела вничью.
«Сине-гранатовые» с 3-очковым отрывом лидируют в Примере. В 17 поединках чемпионата «Барса» пополнила свою копилку 37 очками.
Последние четыре игры в испанском первенстве «Барселона» выиграла, при этом не пропустив в этих поединках ни одного гола, а забив в ворота соперников аж 13.
Чтобы не дать конкурентам приблизится, «Барса» должна побеждать в предстоящем поединке.
Ставка: победа «Барселоны» за 1.47.
Общий коэффициент — 3.48. 0