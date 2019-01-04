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    Экспресс дня. Выйдет ли успешным старт в Кубке Англии для «Тоттенхэма»

    Прогнозы и ставки на футбол 4 января

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 4 января
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    «Леванте» — «Жирона»

    Футбол. Чемпионат Испании. 18-й тур

    «Леванте» и «Жирона» — середняки испанского первенства, расположившиеся на десятом и девятом местах соответственно в турнирной таблице.

    Некоторое время валенсийцы шли в зоне еврокубков, но покинули ее после поражений от «Барселоны» (0:5) и «Райо Вальекано» (1:2).

    При этом в последнем матче в Мадриде подопечные Пако Лопеса играли неплохо и даже владели некоторым преимуществом. Впрочем, им немного не повезло.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Что касается каталонцев, то в декабре они не одержали ни одной победы, да и в целом за весь месяц забили всего два гола. Именно поэтому нам кажется, что им будет тяжело набрать очки в Валенсии.

    Ставка: победа «Леванте» с форой 0 за 1.58.

    «Эспаньол» — «Леганес»

    Футбол. Чемпионат Испании. 18-й тур

    «Эспаньол» опережает «Леганес» в турнирной таблице Примеры на два очка, однако, судя по динамике, долго текущее положение сохраняться не будет.

    «Попугаи» потерпели шесть кряду поражений, после которых оправиться будет очень сложно. Даже от «Хетафе» и «Жироны» они пропустили по три мяча.

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    Футболисты «Леганеса» неудачно начали сезон, но затем постепенно начали обретать уверенность. В конце сентября они сенсационно обыграли «Барселону» (2:1), а в начале ноября отобрали очки у «Атлетико» (1:1). Именно с этого момента началась длительная беспроигрышная серия, которая не прервалась до сих пор.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Да, «Леганес» чаще играет вничью, чем побеждает, и все же упорная неуступчивость команды приятно удивляет. Что-то нам подсказывает, что она не проиграет и на «Корнелья Эль Прат».

    Ставка: «Леганес» не проиграет за 1.79.

    «Транмир Роверс» — «Тоттенхэм»

    Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала

    «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне успешно выступает как в Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов. В национальном первенстве он занимает третье место, а в главном клубном турнире Старого Света пробился в 1/8 финала.

    Впрочем, нужно признать, что шансы на чемпионство или победу в Лиге чемпионов у «шпор» довольно низки. Наверное, мало кто верит, что им удастся отыграть у «Ливерпуля» шесть очков.

    Все прогнозы на футбол

    В данных условиях Кубок Англии может стать для лондонцев вполне полезным турниром, за победу в котором стоит побороться.

    Первым соперником «Тоттенхэма» станет скромный «Транмир Роверс», который даже в своей второй лиге идет в середине турнирной таблицы.

    Не факт, что «шпоры» победят с крупным счетом, но выиграть с разницей хотя бы в два мяча они должны.

    Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой -1,5 за 1.60.

    Общий коэффициент — 4.52. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.52.
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