Прогнозы и ставки на футбол 4 января

«Леванте» — «Жирона»

Футбол. Чемпионат Испании. 18-й тур

«Леванте» и «Жирона» — середняки испанского первенства, расположившиеся на десятом и девятом местах соответственно в турнирной таблице.

Некоторое время валенсийцы шли в зоне еврокубков, но покинули ее после поражений от «Барселоны» (0:5) и «Райо Вальекано» (1:2).

При этом в последнем матче в Мадриде подопечные Пако Лопеса играли неплохо и даже владели некоторым преимуществом. Впрочем, им немного не повезло.

Календарь и таблица испанской Примеры

Что касается каталонцев, то в декабре они не одержали ни одной победы, да и в целом за весь месяц забили всего два гола. Именно поэтому нам кажется, что им будет тяжело набрать очки в Валенсии.

Ставка: победа «Леванте» с форой 0 за 1.58.

«Эспаньол» — «Леганес»

Футбол. Чемпионат Испании. 18-й тур

«Эспаньол» опережает «Леганес» в турнирной таблице Примеры на два очка, однако, судя по динамике, долго текущее положение сохраняться не будет.

«Попугаи» потерпели шесть кряду поражений, после которых оправиться будет очень сложно. Даже от «Хетафе» и «Жироны» они пропустили по три мяча.

Футболисты «Леганеса» неудачно начали сезон, но затем постепенно начали обретать уверенность. В конце сентября они сенсационно обыграли «Барселону» (2:1), а в начале ноября отобрали очки у «Атлетико» (1:1). Именно с этого момента началась длительная беспроигрышная серия, которая не прервалась до сих пор.

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Да, «Леганес» чаще играет вничью, чем побеждает, и все же упорная неуступчивость команды приятно удивляет. Что-то нам подсказывает, что она не проиграет и на «Корнелья Эль Прат».

Ставка: «Леганес» не проиграет за 1.79.

«Транмир Роверс» — «Тоттенхэм»

Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала

«Тоттенхэм» в нынешнем сезоне успешно выступает как в Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов. В национальном первенстве он занимает третье место, а в главном клубном турнире Старого Света пробился в 1/8 финала.

Впрочем, нужно признать, что шансы на чемпионство или победу в Лиге чемпионов у «шпор» довольно низки. Наверное, мало кто верит, что им удастся отыграть у «Ливерпуля» шесть очков.

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В данных условиях Кубок Англии может стать для лондонцев вполне полезным турниром, за победу в котором стоит побороться.

Первым соперником «Тоттенхэма» станет скромный «Транмир Роверс», который даже в своей второй лиге идет в середине турнирной таблицы.

Не факт, что «шпоры» победят с крупным счетом, но выиграть с разницей хотя бы в два мяча они должны.

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой -1,5 за 1.60.

Общий коэффициент — 4.52. 0