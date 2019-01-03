Прогнозы и ставки на футбол и баскетбол 3 января

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии. 21-й тур

В заключительном матче 21-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра привлекает повышенный интерес, ведь от ее исхода во многом будет зависеть результат чемпионской гонки.

На данный момент «красные» возглавляют турнирную таблицу, опережая «горожан» сразу на семь очков. Большим преимуществом подопечных Юргена Клоппа является то, что они в национальном первенстве еще не проигрывали.

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А вот команда Пепа Гвардиолы трижды терпела неудачи, притом исключительно в декабре, что привело к потере лидерства.

Фаворитом встречи считаются хозяева, но мы бы поставили на то, что гости как минимум не проиграют, учитывая их игровую форму.

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет за 1.76.

«Вильярреал» — «Реал»

Футбол. Чемпионат Испании. 17-й тур

Для «Реала» зимние каникулы получились очень короткими. Команда едва успела выиграть клубный чемпионат мира, как нужно играть с «Вильярреалом» в перенесенном матче 17-го тура.

На данный момент «сливочные» занимают скромное четвертое место в турнирной таблице, но при благоприятном исходе могут сравняться по набранным очкам с «Севильей», идущей третьей.

Стоит отметить, что под руководством Сантьяго Солари мадридцы играют не слишком ярко, зато регулярно зарабатывают очки, что уже является позитивным моментом.

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«Вильярреал» в текущем сезоне не впечатляет. Он находится в зоне вылета, так что, скорее всего, не сможет оказать достойного сопротивления более именитому сопернику.

Ставка: победа «Реала» за 1.80.

«Гран Канария» — «Химки»

Баскетбол. Евролига. 16-й тур

«Химки», оставшись без Алексея Шведа, продолжают регрессировать в Евролиге, где уже опустились на 14-ю строчку.

В пяти последних матчах подмосковный коллектив одержал всего одну победу, да и ту с минимальным преимуществом над откровенным аутсайдером.

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У «Гран Канарии» дела идут ненамного лучше, но испанцы хотя бы хорошо играют дома, где если и проигрывают, то только фаворитом, к которым отнести «Химки» очень сложно.

Предполагаем, что российскую команду ждет тяжелый выезд, поэтому победить ей вряд ли удастся.

Ставка: победа «Гран Канарии» с форой +2,5 за 1.58.

Общий коэффициент — 5,00. 0