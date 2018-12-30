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    Экспресс дня. Два Манчестера и сложный выезд «Челси»

    Прогнозы и ставки на футбол 30 декабря

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 30 декабря
    «Сити» попытается вернуться в гонку за «Ливерпулем»
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    «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

    «Саутгемптон», после того как главным тренером стал австриец Ральф Хазенхюттль, смог выиграть два поединка при двух поражениях.

    Сперва «святые» уступили в гостевом поединке «Кардиффу» со счетом 0:1, зато потом они одержали победы в двух играх кряду в матчах чемпионата Англии. Одолели на своей территории «Арсенал» (3:2) и «Хаддерсфилд» (3:1) на выезде.

    Набранные шесть очков позволили «Саутгемптону» оторваться от зоны вылета на три очка. Сейчас у него в активе 15 баллов и 16 позиция в турнирной таблице.

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    «Манчестер Сити» относительно недавно потерял лидерство в Премьер-лиге из-за трех поражений. Теперь команда Гвардиолы находится на третьем месте с 44 очками. Таким образом, отставание от «Ливерпуля» составляет 7 пунктов.

    «Звоночком» стало поражение от «Челси» (0:2) 8 декабря, после чего команда реабилитировалась против «Эвертона» (3:1). Тогда казалось, что все у Пепа Гвардиолы под контролем, но произошел провал — поражения от «Кристал Пэлас» (2:3) и «Лестера» (1:2).

    В последней игре двух команд разгромную победу праздновал «Ман Сити» — 6:1. Перед этим три матча тоже заканчивались в пользу манчестерцев, поэтому соперник для них удобный, да и пора выходить из кризиса.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой -1,5 гола за 1.86.

    «Кристал Пэлас» — «Челси»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

    «Пэлас» занимает 14 место и имеет 19 очков в активе. Ниже на расстоянии двух баллов располагается «Ньюкасл», поэтому если «орлы» проиграют, то они могут спуститься ниже в турнирной таблице АПЛ.

    В последних 6 играх, проведенных в АПЛ, «Кристал Пэлас» трижды побеждал, дважды проигрывал и один раз играл вничью. Особенно стоит отметить выездную победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:3. Этим результатом подопечные Роя Ходжсона потрясли всю футбольную Англию.

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    «Челси» является четвертой командой АПЛ на данный момент и на счету «аристократов» 40 пунктов.

    Неожиданно для всех «Челси» уступил «Лестеру» на своем поле и было это совсем недавно. После того досадного поражения команда собралась с силами и добыла три очка в матче против «Уотфорда» (1:2).

    Прошлая очная встреча между этими командами проводилась 4 ноября на «Стемфорд Бридж». Тогда подопечные Сарри выиграли со счетом 3:1. Считаем, что в этот раз синие тоже не оступятся.

    Ставка: победа «Челси» за 1.66.

    «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

    В декабре манкунианцы расстались с главным тренером Жозе Моуинью. Случилось это после двух выездных поражений подряд — от «Валенсии» (1:2) в Лиге чемпионов, и от «Ливерпуля» (1:3) в АПЛ.

    Пришедший на место португальцы Уле Гуннар Сульшер начал работу с «МЮ» довольно успешно, одержав две победы подряд. На выезде был разгромлен «Кардифф» со счетом 5:1, после чего «МЮ» дома уверенно победил «Хаддерсфилд» (3:1).

    В результате, после 19 туров «МЮ» занимает 6 место с 32 очками.

    Дела «вишен» идут не слишком хорошо, в декабре они потерпели три поражения подряд, не забив ни одного мяча в этих матчах.

    «Борнмут» был разгромлен «Ливерпулем» (0:4), после чего на выезде уступил «Вулверхэмптону» (0:2) в АПЛ и «Челси» (0:1) в Кубке лиги. На своем поле в рамках АПЛ подопечные Эдди Хау сумели победить «Брайтон» (2:0), но выезд в гости к «Тоттенхэму» завершился разгромом со счетом 0:5.

    После 19 туров «Борнмут» с 26 очками идет на 12-м месте. Считаем, что такой соперник — идеальный вариант для «МЮ», чтобы заавершить год на мажорной ноте.

    Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.38.

    Общий коэффициент — 4.26. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.26.
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