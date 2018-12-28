Прогноз и ставки на хоккей 28 декабря

«Автомобилист» — «Динамо» Минск

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

Екатеринбургская команда одержала победы в предыдущих четырех поединках. При этом две последние из них «Авто» выиграл на своем льду со счетом 3:2 у «Трактора» и «Авангарда».

С 71 набранным баллом «Автомобилист» по-прежнему лидирует в Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

Белорусский клуб идет на 10 месте в Западной конференции, набрав в 41 поединке только 28 пунктов. Отставание от зоны плей-офф составляет уже 15 баллов.

Проиграв в прошлой игре «Трактору» (1:2), «зубры» таким образом прервали свое победное шествие, состоящее на тот момент из трех встреч кряду.

Автомобилисты набрали неплохой ход и долны обыграть своего предстоящего противника.

Ставка: победа «Автомобилиста» за 1.33.

ЦСКА — «Ак Барс»

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

«Армейцы» после двух поражений в середине месяца, затем смогли одержать победы в двух встречах кряду. Поочередно были обыграны СКА (4:1) в гостях и «Нефтехимик» (4:3) дома в овертайме.

Столичная команда лидирует в Западной конференции. На ее счету 70 очков после 41 матча и отрыв в четыре балла от питерских «армейцев».

Казанцы провели 44 игры, в которых заработали 64 очка. И с таким количеством баллов они занимают вторую позицию на Западе, опережая третью «Магнитку» на четыре пункта.

«Ак Барс» проиграл в предыдущих двух встречах «регулярки». Сперва он уступил в Минске «Динамо» со счетом 2:3, а потом приехал ни с чем из Сочи — 1:3.

Прогнозируем, что в предстоящем поединке победу одержат хозяева.

Ставка: победа ЦСКА за 1.50.

«Салават Юлаев» — «Куньлунь»

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

Уфимцы с 50 очками расположились на шестой строке в Восточной конференции, отставая от пятого «Барыса» на шесть баллов, и у которого к тому же еще три игры в запасе.

За последние пять матчей «Салават» выиграл только одну из них. В двух предыдущих встречах он дома проиграл — «Локомотиву» (3:4 ОТ) и «Сибири» (1:2).

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Китайский клуб находится на девятой позиции на Востоке, отставая от зоны плей-офф на четыре очка.

На данный момент у «Куньлуня» 4-матчевая проигрышная серия. При чем все эти поражения состоялись на своем льду.

Обе команды сейчас находятся не в лучшем состоянии, но все же хозяева выглядят предпочтительней.

Ставка: победа «Салавата» за 1.70.

Общий коэффициент — 3.39. 0