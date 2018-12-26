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    Прогнозы и ставки на футбол 26 декабря

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 26 декабря
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    «Ливерпуль» — «Ньюкасл»

    Футбол. Чемпионат Англии. 19-й тур

    Чего стоит ожидать от лидера английской Премьер-лиги в домашнем рождественском матче? Конечно, только победы, тем более что соперником выступит команда из нижней части турнирной таблицы.

    Безусловно, с получением единоличного лидерства «Ливерпуль» начал ощущать дополнительное давление, однако нам кажется, что оно никак не скажется на игре подопечных Юргена Клоппа, по крайней мере до встречи с «Арсеналом» за пару дней до Нового года.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ньюкасл» в целом неплохо играет в гостях, но только не с лидерами — обоим клубам из Манчестера он проиграл, да и на «Энфилде» вряд ли может рассчитывать на очки с довольно слабой игрой в атаке.

    Ставка: «Ливерпуль» победит и не пропустит за 1.72.

    «Лестер» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. 19-й тур

    «Манчестер Сити» позволил «Ливерпулю» уйти в отрыв на четыре очка после своих поражений от «Челси» (0:2) и «Кристал Пэлас» (2:3). Теперь у него нет права на ошибку, ведь вплотную к «горожанам» уже приблизился «Тоттенхэм», способный в любой момент потеснить команду Пепа Гвардиолы.

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    «Лестер» в своем последнем матче как раз выиграл у «Челси» (1:0), но особого оптимизма этот успех не добавил. «Лисы» отбивались большую часть матча, поэтому можно сказать, что им просто повезло.

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    • Нет сомнений, что «Лестер» способен доставить массу проблем «Манчестер Сити», но нам кажется, что «горожане» этот матч выиграют, пусть даже и с небольшой разницей в счете.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой -1 за 1.53.

    «Тоттенхэм» — «Борнмут»

    Футбол. Чемпионат Англии. 19-й тур

    На счету «Тоттенхэма» уже четыре победы кряду в национальном первенстве, которые позволяют команде с оптимизмом смотреть в будущее и, возможно, даже задумываться о чемпионском титуле.

    Все прогнозы на АПЛ

    Особенно впечатлила недавняя победа «шпор» над «Эвертоном» (6:2). В этой встрече блистали Сон Хын Мин и Гарри Кейн, оформившие по дублю.

    «Борнмут» подобными результатами похвастаться не может, и все же он находится ближе к лидерам, чем к аутсайдерам, поэтому ведет борьбу за зону еврокубков. Самое главное, что «вишни» неплохо действуют в атаке, что просто вынуждает нас сыграть на тотале.

    Ставка: тотал голов больше 3 за 1.71.

    Общий коэффициент — 4.50. 0

  • Прогнозы в:
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    4.50
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Милан
  • Сегодня в 14:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вулверхэмптон
  • Сегодня в 15:30
    •  4.60
  • Прогноз на матч Сампдория — Кьево
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Сегодня в 17:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Болонья — Лацио
  • Сегодня в 17:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Фиорентина — Парма
  • Сегодня в 17:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Тршинец — Металлург
  • Сегодня в 17:10
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
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  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Хаддерсфилд Таун
  • Сегодня в 18:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Кардифф Сити
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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.50.
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