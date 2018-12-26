Прогнозы и ставки на футбол 26 декабря

«Ливерпуль» — «Ньюкасл»

Футбол. Чемпионат Англии. 19-й тур

Чего стоит ожидать от лидера английской Премьер-лиги в домашнем рождественском матче? Конечно, только победы, тем более что соперником выступит команда из нижней части турнирной таблицы.

Безусловно, с получением единоличного лидерства «Ливерпуль» начал ощущать дополнительное давление, однако нам кажется, что оно никак не скажется на игре подопечных Юргена Клоппа, по крайней мере до встречи с «Арсеналом» за пару дней до Нового года.

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«Ньюкасл» в целом неплохо играет в гостях, но только не с лидерами — обоим клубам из Манчестера он проиграл, да и на «Энфилде» вряд ли может рассчитывать на очки с довольно слабой игрой в атаке.

Ставка: «Ливерпуль» победит и не пропустит за 1.72.

«Лестер» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии. 19-й тур

«Манчестер Сити» позволил «Ливерпулю» уйти в отрыв на четыре очка после своих поражений от «Челси» (0:2) и «Кристал Пэлас» (2:3). Теперь у него нет права на ошибку, ведь вплотную к «горожанам» уже приблизился «Тоттенхэм», способный в любой момент потеснить команду Пепа Гвардиолы.

«Лестер» в своем последнем матче как раз выиграл у «Челси» (1:0), но особого оптимизма этот успех не добавил. «Лисы» отбивались большую часть матча, поэтому можно сказать, что им просто повезло.

Нет сомнений, что «Лестер» способен доставить массу проблем «Манчестер Сити», но нам кажется, что «горожане» этот матч выиграют, пусть даже и с небольшой разницей в счете.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой -1 за 1.53.

«Тоттенхэм» — «Борнмут»

Футбол. Чемпионат Англии. 19-й тур

На счету «Тоттенхэма» уже четыре победы кряду в национальном первенстве, которые позволяют команде с оптимизмом смотреть в будущее и, возможно, даже задумываться о чемпионском титуле.

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Особенно впечатлила недавняя победа «шпор» над «Эвертоном» (6:2). В этой встрече блистали Сон Хын Мин и Гарри Кейн, оформившие по дублю.

«Борнмут» подобными результатами похвастаться не может, и все же он находится ближе к лидерам, чем к аутсайдерам, поэтому ведет борьбу за зону еврокубков. Самое главное, что «вишни» неплохо действуют в атаке, что просто вынуждает нас сыграть на тотале.

Ставка: тотал голов больше 3 за 1.71.

Общий коэффициент — 4.50. 0