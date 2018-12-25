Прогноз и ставки на хоккей и футбол 25 декабря

«Амур» — «Витязь»

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

Команда из Хабаровска в 40 матчах «регулярки» набрала 29 очков и занимает 12 место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 10 баллов.

В двух последних играх «Амур» терпел поражения. Сначала он проиграл в гостях «Сибири» со счетом 3:4, а затем уступил на своем льду московскому «Динамо» — 0:2.

Клуб из Подольска расположился на восьмой позиции в Западной конференции, набрав в 41 поединке 43 очка и опережает девятое рижское «Динамо» на шесть пунктов.

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На данный момент у «Витязя» 6-матчевая победная серия. В этот период стоить выделить сухую викторию над лидером дивизиона ЦСКА (2:0) дома.

Прогнозируем в этой игре большое количество заброшенных шайб.

Ставка: ТБ 4,5 за 1.88.

«Куньлунь» — СКА

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

Китайская команда находится на расстоянии двух очков от зоны плей-офф. После 40 матчей чемпионата у нее 37 баллов.

«Куньлунь» за последние девять поединков смог одержать победу только в одном из них. Сейчас у китайцев 3-матчевая проигрышная серия.

«Армейцы» расположились на второй строке в Западной конференции, имея в своем активе после 39 матчей 62 очка и отстают от первого ЦСКА на восемь пунктов.

СКА последние две игры в «регулярки» проиграл. Обе на своей территории. Сперва уступил рижскому «Динамо» (2:3) в овертайме, затем был разгромлен ЦСКА со счетом 1:4.

Скорее всего, «армейцы» прервут свою серию поражений.

Ставка: победа СКА за 1.33.

Катар — Кыргызстан

Футбол. Товарищеский матч

Хозяева ЧМ-2022 не проигрывают уже три игры кряду. Месяц тому назад они нанесли сенсационное поражение Швейцарии со счетом 1:0, а затем расписали мировую с Исландией — 2:2.

Накануне катарцы на своем поле обыграли сборную Иордании (2:0).

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Кыргызстан за 2018 год провел восемь игр, в которых пять матчей выиграл, одну свел вничью и две встречи проиграл.

Все выигрыши пришлись над сборными своего региона, а вот командам посильнее кыргызстанцы проиграли — Азербайджану (0:3) и Японии (0:4). 20 декабря Кыргызстан обыграл иорданцев со счетом 1:0.

Так как поединок состоится в Катаре, прогнозируем, что хозяева одержат победу.

Ставка: победа Катара за 1.58.

Общий коэффициент — 3.95. 0