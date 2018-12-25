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    Прогноз и ставки на хоккей и футбол 25 декабря

    Прогноз на Прогноз и ставки на хоккей и футбол 25 декабря
    Хоккеисты СКА
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    «Амур» — «Витязь»

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    Команда из Хабаровска в 40 матчах «регулярки» набрала 29 очков и занимает 12 место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 10 баллов.

    В двух последних играх «Амур» терпел поражения. Сначала он проиграл в гостях «Сибири» со счетом 3:4, а затем уступил на своем льду московскому «Динамо» — 0:2.

    Клуб из Подольска расположился на восьмой позиции в Западной конференции, набрав в 41 поединке 43 очка и опережает девятое рижское «Динамо» на шесть пунктов.

    Все прогнозы на хоккей

    На данный момент у «Витязя» 6-матчевая победная серия. В этот период стоить выделить сухую викторию над лидером дивизиона ЦСКА (2:0) дома.

    Прогнозируем в этой игре большое количество заброшенных шайб.

    Ставка: ТБ 4,5 за 1.88.

    «Куньлунь» — СКА

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    Китайская команда находится на расстоянии двух очков от зоны плей-офф. После 40 матчей чемпионата у нее 37 баллов.

    «Куньлунь» за последние девять поединков смог одержать победу только в одном из них. Сейчас у китайцев 3-матчевая проигрышная серия.

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    «Армейцы» расположились на второй строке в Западной конференции, имея в своем активе после 39 матчей 62 очка и отстают от первого ЦСКА на восемь пунктов.

    СКА последние две игры в «регулярки» проиграл. Обе на своей территории. Сперва уступил рижскому «Динамо» (2:3) в овертайме, затем был разгромлен ЦСКА со счетом 1:4.

    Скорее всего, «армейцы» прервут свою серию поражений.

    Ставка: победа СКА за 1.33.

    Катар — Кыргызстан

    Футбол. Товарищеский матч

    Хозяева ЧМ-2022 не проигрывают уже три игры кряду. Месяц тому назад они нанесли сенсационное поражение Швейцарии со счетом 1:0, а затем расписали мировую с Исландией — 2:2.

    Накануне катарцы на своем поле обыграли сборную Иордании (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Кыргызстан за 2018 год провел восемь игр, в которых пять матчей выиграл, одну свел вничью и две встречи проиграл.

    Все выигрыши пришлись над сборными своего региона, а вот командам посильнее кыргызстанцы проиграли — Азербайджану (0:3) и Японии (0:4). 20 декабря Кыргызстан обыграл иорданцев со счетом 1:0.

    Так как поединок состоится в Катаре, прогнозируем, что хозяева одержат победу.

    Ставка: победа Катара за 1.58.

    Общий коэффициент — 3.95. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.95.
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