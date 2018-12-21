Прогноз и ставки на футбол 21 декабря

«Боруссия Д» — «Боруссия М»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 17-й тур

Проиграв в минувшем туре в гостях «Фортуне» (1:2), «шмели» уступили первый раз в Бундеслиги в этом сезоне и прервали свою победную серию в чемпионате, которая насчитывала шесть встреч кряду.

Дортмундцы все равно остались на верху турнирной таблицы, имея на своем счету 39 очков, но отрыв от предстоящего соперника и «Баварии» сократился до шести баллов.

«Жеребята» идут вторыми в Бундеслиги, опережая «Баварию» только по дополнительным показателям.

У гладбаха 3-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате, где он две встречи выиграл и одну свел вничью, при этом сохранил в этих играх свои ворота на замке. В последнем туре немецкого первенства «Боруссия» на своей арене одолела «Нюрнберг» — 2:0.

Дортмундцы, после поражения от аутсайдера, постараются взять три очка в игре с прямым конкурентом.

Ставка: победа «Боруссии Д» за 1.64.

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

«Волки» выиграли последние три игры в чемпионате Англии. Поочередно повержены были «Челси» и «Ньюкасл» (по 2:1), а также «Борнмут» (2:0) в минувшем туре.

Эта победная серия позволила «бродягам» подняться на седьмую позицию в турнирной таблице АПЛ. И теперь они всего лишь на один балл отстают от шестого «МЮ».

«Ливерпуль» удерживает лидерство в английском первенстве, заработав в 45 очков, но его поджимает «МанСити», который отстает на один балл.

У «красных» 5-матчевая победная серия с учетом всех турниров. А в АПЛ серия из побед составляет шесть игр кряду. В последней встрече чемпионата «Ливерпуль» одолел «МЮ» (3:1) дома.

Прогнозируем, что лидер чемпионата завоюет три очка в предстоящем поединке.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.60.

«Жирона» — «Хетафе»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 17-й тур

«Жирона» не может одержать победу в Примере уже три игры подряд, при этом последние две встречи она проиграла всухую — «Атлетику» (0:1) и «Севильи» (0:2) в гостях.

Безвыигрышная серия отбросила каталонскую команду (21 балл) на 10 строку в турнирной таблице, но от шестого еврокубкового места ее отделяет только четыре очка.

«Хетафе» (24 очка) идет на седьмой позиции в Примере, опережая предстоящего противника на три пункта и отстает от шестой строки на один балл.

С учетом кубковой игры у команды из пригорода Мадрида 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой она три встречи выиграла и две свела вничью. В последнем матче чемпионата «Хетафе» минимально дома переиграл «Реал Сосьедад» — 1:0.

«Жирона» на своем поле выступает довольно-таки неплохо. Скорее всего, в этой игре она должна пополнить свою копилку набранными баллами.

Ставка: 1Х за 1.45.

Общий коэффициент — 3.80. 0