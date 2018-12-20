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    Прогноз и ставки на хоккей 20 декабря

    Прогноз на Прогноз и ставки на хоккей 20 декабря
    «Йокерит» будет принимать ЦСКА
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    «Йокерит» — ЦСКА

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    В прошлом матче «Йокерит» на выезде был разгромлен «Спартаком» (0:5), потерпев свое третье поражение подряд. Но третье место финнов в Западной конференции пока что непоколебимо — четыре очка преимущества над «Локомотив» при одной игре в запасе. Правда, отставание от СКА уже восемь очков.

    Не так давно «Йокерит» был лидером КХЛ по результативности в атаке и по проценту реализации большинства. Но сейчас результаты финнов несколько снизились (особенно ухудшилось большинство), а по игре в обороне «Йокерит» балансирует на грани топ-10.

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    В прошлом матче ЦСКА умудрился проиграть всухую на выезде ничем не примечательному «Витязю» (0:2), прервав свою феноменальную серию из 18 побед подряд. Но первому месту армейцев в общей турнирной таблице КХЛ по-прежнему ничего не угрожает — пять очков преимущества над СКА и три очка — над «Автомобилистом».

    ЦСКА выглядит прекрасно почти по всем игровым показателям, но, естественно, лучше всего москвичи чувствуют себя при игре в обороне — чуть больше одной пропущенной шайбы в среднем за матч. А вот большинство надо подтягивать — в среднем 22,5% реализации и 8-е место.

    «Йокерит» явно не в форме, но в родных стенах будет настроен дать бой лидеру КХЛ. С учетом хорошей обороны ЦСКА, это может привести к напряженному поединку без обилия заброшенных шайб.

    Ставка: тотал матча меньше 4,5 гола за 1.92.

    «Куньлунь» — «Динамо»

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    В последнее время у «Куньлуня» дела шли не лучшим образом — слишком много поражений. В первом поединке после возобновления турнира китайцы сумели обыграть «Амур» (3:1), однако уже в ответном поединке хабаровчане без проблем взяли реванш — 3:2.

    Лишь по одному показателю китайский клуб входит в топ-10 КХЛ — по игре в меньшинстве. В остальном результаты «Кунь Луня» очень посредственные, включая игру в обороне.

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    В начале декабря динамовцы дома уже обыгрывали «Куньлунь» (4:3), продлив на тот момент победную серию до шести матчей подряд. Однако уже в следующей игре случилось поражение от «Витязя» (1:2), а дальше — от СКА (0:2).

    Тем не менее, москвичи собрались и вновь вернулись на победную тропу — 3:1 против «Северстали» и 2:1 против «Адмирала».

    Форвард «Динамо» Вадим Шипачев набрал 41 очко по системе гол+пас и занимает место в тройке лучших бомбардиров КХЛ.

    Москвичи по составу превосходят соперника, но китайский выезд — настоящее испытание. При этом «Куньлунь» даже в родных стенах вряд ли способен устроить голевую феерию такому оппоненту.

    Ставка: тотал матча меньше 4,5 гола за 1.82.

    «Барыс» — «Локомотив»

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    10 декабря «Барыс» на выезде уступил «Амуру» (1:2), прервав серию из трех побед подряд, которая едва не вывела казахстанцев на первое место в дивизионе, дающее путевку сразу на второе место в конференции.

    Тем не менее, команда сумела вернуться на победную тропу и разобралась с «Куньлунем» (4:1) и «Северсталью» (3:0). Сейчас астанчане находятся на пятом месте в Восточной конференции. Из потерь стоит отметить капитана Боченски, который находится в лазарете.

    «Барыс» праздновал победы в пяти поединках из последних шести, забивая по три шайбы в каждом из этих матчей.

    «Локомотив» входит в топ-4 Западной конференции, но в последнее время у команды из Ярославля дела идут не лучшим образом.

    «Локо» в трех подряд матчах потерпел поражения — с «Йокеритом» (0:3), «Торпедо» (2:4) и «Сибирью» (2:4). Ярославцы старались атаковать и в последнем матче нанесли 56 бросков в голкипера.

    Таким образом, команда в пяти последних матчах на выезде пропустила минимум по три шайбы. Предстоящую игру пропустит Андрей Локтионов, на счету которого 31 очко по системе гол+пас.

    У обеих команд есть проблемы в защите, но при это весьма хороша атака, поэтому ждем большого количества голов.

    Ставка: тотал матча больше 4,5 гола за 1.67.

    Общий коэффициент — 5.83. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.83.
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