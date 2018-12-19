Прогноз и ставки на футбол 19 декабря

«Касима» (Япония) — «Реал М» (Испания)

Футбол. КЧМ. Полуфинал

Японская команда на предыдущей стадии турнира смогла одержать волевую победу над мексиканской «Гвадалахарой» со счетом 3:2, уступая после первого тайма 0:1.

В недавно завершившемся чемпионате Японии «Касима» заняла третье место, отстав от победителя розыгрыша «Кавасаки» аж на 13 очков.

Победитель минувшего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА только на полуфинальной стадии вступает в борьбу за трофей.

Перед этим турниром «сливочные» провели поединок в чемпионате Испании, где не очень убедительно переиграли одного из аутсайдеров первенства «Райо Вальекано» со счетом 1:0.

Испанская команда в последнее время выступает не очень уверенно. Думаем, что у японцы смогут забить ей гол.

Ставка: «Касима» забьет за 1.70.

«Бавария» — «РБ Лейпциг»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 16-й тур

У мюнхенцев на данный момент 6-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, а в чемпионате они не проигрывают четыре встречи кряду.

В последнем туре Бундеслиги «Бавария» нанесла разгромное поражение «Ганноверу» (4:0) в гостях и занимает третье место в турнирной таблице. В случае победы она сократит отставание от первой позиции на шесть баллов.

«Быки» после 15 туров немецкого первенства расположились на четвертой строке в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков отстают от своего предстоящего противника на два балла.

В минувшем игровом дне Бундеслиги «РБ Лейпциг» также одержал крупную победу, обыграв в родных стенах «Майнц» со счетом 4:1.

Мюнхенцам нельзя терять очки, чтобы продолжить преследование «Боруссии Д». Прогнозируем, что они добудут три очка в предстоящем поединке.

Ставка: победа «Баварии» за 1.38.

«Вердер» — «Хоффенхайм»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 16-й тур

Бременцы с 21 баллом занимают перед 16 туром девятую позицию в чемпионате и отстают от своего предстоящего противника, который находится строкой выше, на два пункта.

В 15 туре «музыканты» проиграли лидеру Бундеслиги «Боруссии Д» со счетом 1:2 не ее поле, а перед этим одолели дома «Фортуну» (3:1), т.с. прервав свою 5-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате Германии.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Хоффенхайм» если одержит победу в предстоящем поединок, то сможет сместить «Вольфсбург» с шестой еврокубковой позиции, от которого отстает на данный момент на два очка.

В последнем матче немецкого первенства «деревенские» расписали безголевую ничью с «Боруссией М» на своей территории, прервав свою 8-матчевую забивную серию.

Оппоненты редко уходят с поля без забитого мяча. Прогнозируем, что в данном поединке они смогут обменяться результативными ударами.

Ставка: обе забьют за 1.37.

Общий коэффициент — 3.20. 0