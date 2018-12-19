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    Экспресс дня. Пробьется ли «Реал» в финал КЧМ?

    Прогноз и ставки на футбол 19 декабря

    Прогноз на Прогноз и ставки на футбол 19 декабря
    «Реал»
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    «Касима» (Япония) — «Реал М» (Испания)

    Футбол. КЧМ. Полуфинал

    Японская команда на предыдущей стадии турнира смогла одержать волевую победу над мексиканской «Гвадалахарой» со счетом 3:2, уступая после первого тайма 0:1.

    В недавно завершившемся чемпионате Японии «Касима» заняла третье место, отстав от победителя розыгрыша «Кавасаки» аж на 13 очков.

    Победитель минувшего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА только на полуфинальной стадии вступает в борьбу за трофей.

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  • 30/11/2018

    • Перед этим турниром «сливочные» провели поединок в чемпионате Испании, где не очень убедительно переиграли одного из аутсайдеров первенства «Райо Вальекано» со счетом 1:0.

    Испанская команда в последнее время выступает не очень уверенно. Думаем, что у японцы смогут забить ей гол.

    Ставка: «Касима» забьет за 1.70.

    «Бавария» — «РБ Лейпциг»

    Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 16-й тур

    У мюнхенцев на данный момент 6-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, а в чемпионате они не проигрывают четыре встречи кряду.

    В последнем туре Бундеслиги «Бавария» нанесла разгромное поражение «Ганноверу» (4:0) в гостях и занимает третье место в турнирной таблице. В случае победы она сократит отставание от первой позиции на шесть баллов.

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    «Быки» после 15 туров немецкого первенства расположились на четвертой строке в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков отстают от своего предстоящего противника на два балла.

    В минувшем игровом дне Бундеслиги «РБ Лейпциг» также одержал крупную победу, обыграв в родных стенах «Майнц» со счетом 4:1.

    Мюнхенцам нельзя терять очки, чтобы продолжить преследование «Боруссии Д». Прогнозируем, что они добудут три очка в предстоящем поединке.

    Ставка: победа «Баварии» за 1.38.

    «Вердер» — «Хоффенхайм»

    Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 16-й тур

    Бременцы с 21 баллом занимают перед 16 туром девятую позицию в чемпионате и отстают от своего предстоящего противника, который находится строкой выше, на два пункта.

    В 15 туре «музыканты» проиграли лидеру Бундеслиги «Боруссии Д» со счетом 1:2 не ее поле, а перед этим одолели дома «Фортуну» (3:1), т.с. прервав свою 5-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате Германии.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Хоффенхайм» если одержит победу в предстоящем поединок, то сможет сместить «Вольфсбург» с шестой еврокубковой позиции, от которого отстает на данный момент на два очка.

    В последнем матче немецкого первенства «деревенские» расписали безголевую ничью с «Боруссией М» на своей территории, прервав свою 8-матчевую забивную серию.

    Оппоненты редко уходят с поля без забитого мяча. Прогнозируем, что в данном поединке они смогут обменяться результативными ударами.

    Ставка: обе забьют за 1.37.

    Общий коэффициент — 3.20. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.20.
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