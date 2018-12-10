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    Прогнозы и ставки на футбол 10 декабря

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 10 декабря
    «Ахмат» — «Арсенал»
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    «Ахмат» — «Арсенал» Тула

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    «Волки» с 20 очками после 16 матчей чемпионата разместились на 11 строке в турнирной таблице, опережая опасную зону на три балла.

    Последние два тура принесли чеченской команде всего лишь один балл, который они добыли в минувшем игровом дне, сыграв вничью 1:1 с «Енисеем» в гостях. А до этого поединка они проиграли на своем поле ЦСКА (0:2), уступив первый раз в этом сезоне в РПЛ на своей арене.

    «Оружейники» имеют такое же количество набранных баллов, как и их предстоящий соперник, но находятся позицией выше из-за лучших дополнительных показателей.

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    • Две предыдущие встречи «пряники» выиграли с одинаковым результатом 4:2. Сперва они в гостях переиграл «Оренбург» в Кубке России, а потом одолели лидера РПЛ «Зенит» на своей территории.

    Грозненцы на своем поле очень редко проигрывают, и в игре с соседями по турнирной таблице должны пополнить свою копилку. И к тому же, «Ахмат» буде полон решимости взять реванш за домашнее поражение в кубковой игре этого розыгрыша (0:2).

    Ставка: 1Х за 1.33.

    «Эвертон» — «Уотфорд»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур

    «Ириски» перед 16 туром находятся на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своей копилке 23 балла, и в случае победы потеснят «МЮ» с пятой позиции.

    В прошлой игре чемпионата «Эвертон» на своей арене не смог одолеть «Ньюкасл» (1:1), а туром ранее упустил ничью с «Ливерпулем» (0:1), пропустив курьезный гол за считанные секунды до конца встречи.

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    «Уотфорд» на данный момент имеет 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой он четыре игры проиграл и один поединок свел вничью. В последних трех встречах чемпионата «шершни» уступили («Ливерпулю» — 0:3, «Лестеру» — 0:2 и «МанСити» — 1:2).

    Неудачная серия отбросила «Уотфорд» на 13 место в турнирной таблице АПЛ. На их счету находится 20 очков и 10-очковый отрыв от зоны вылета.

    «Эвертон» будет стремится победить и подняться на пятое место. Предлагаем поставить на него с форой.

    Ставка: победа «Эвертона» с форой 0 за 1.33.

    «Атлетик» — «Жирона»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 15-й тур

    У «басков» после поражения в прошлом туре Примеры от «Леванте» (0:3) произошла смена наставника. Это помогло добиться крупной победы над «Уэской» (4:0) в ответном поединке 1/16 финала Кубка Испании.

    Но в чемпионате «Атлетик» не может победить 13 матчей кряду. С 11 баллами «красно-белые» находятся в зоне вылета, на 17 месте, отставая от спасительной 12 строки на три пункта.

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    • Каталонская команда с 21 очком расположилась на девятой позиции в турнирной таблице, отставая от шестого еврокубкового места всего лишь на один балл.

    С учетом всех турниров «Жирона» не проигрывает в восьми встречах кряду. В прошлом туре Ла Лига она сыграла вничью на своем поле с «Атлетико» (1:1), а затем выбила из Кубка «Алавес» (2:1 и 2:2).

    Прогнозируем, что рокировка на тренерском мостике «басков» позволит им прервать свою безвыигрышную серию в Примере.

    Ставка: победа «Атлетика» за 2.05.

    Общий коэффициент — 3.62. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.62.
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