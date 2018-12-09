ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алина ЗагитоваТрон зашатался. Загитова в Ванкувере уступила Кихире Александр Овечкин принимает поздравленияНХЛ. Овечкин забросил 22-й гол, замены Бобровского и Варламова «Анжи» — «Спартак»Одиннадцатиметровая победа «Спартака»
  • 11:45
    • Главный тренер «Славии» назвал Комличенко «убийцей»
  • 10:16
    • «Атланта» стала чемпионом MLS
  • 10:03
    • Холлоуэй досрочно победил Ортегу и сохранил титул UFC
  • 08:59
    • «Лейкерс» обыграли «Мемфис», «Даллас» одолел «Хьюстон»
  • 08:37
    • Ломаченко победил Педрасу в чемпионском бою
  • 08:29
    • Тарасова и Морозов — бронзовые призеры финала Гран-при
  • 08:15
    • Синицина и Кацалапов заняли второе место в финале Гран-при
    Все новости спорта

    Экспресс дня. «Реал» сократит отставание от лидеров

    Прогнозы и ставки на футбол 9 декабря

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 9 декабря
    Футболисты «Реала»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»

    Футбол. Чемпионат Англии. 16-й тур

    В матче «Ньюкасла» и «Вулверхэмптона» сложно выделить явного фаворита, поскольку обе команды периодически переживают резкие взлеты и падения.

    «Сороки», одержав три победы подряд в ноябре, в начале декабря внезапно потерпели крупное поражение от «Вест Хэма» (0:3), после чего разошлись миром с «Эвертоном» (1:1).

    «Волки» еще с конца октября оказались в кризисной яме, но в середине этой недели значительно улучшили себе настроение, обыграв «Челси» (2:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    Назвать победителя сейчас действительно непросто, но мы все же предположим, что ближе к успеху окажутся гости, которые в последних матчах создали много опасных моментов, однако не справились с реализацией.

    Ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой 0 за 1.86.

    «Милан» — «Торино»

    Футбол. Чемпионат Италии. 15-й тур

    В паре «Милан» — «Торино» эксперты отдают преимущество хозяевам, которые продолжают борьбу за место в четверке сильнейших, дающее право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

    Однако заранее сбрасывать «быков» со счетов мы бы не стали. Во-первых, их результаты вполне сопоставимы с результатами «россонери», которые имеют всего на четыре балла больше.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Во-вторых, всем хорошо известно, что многие основные защитники «Милана» получили травмы, поэтому задняя линия команды Дженнаро Гаттузо будет серьезно ослаблена.

    Все прогнозы на Серию А

    «Торино» в этом сезоне еще не проигрывал на выезде, хотя играл с тем же «Интером» (2:2). Так почему бы ему не продлить эту приятную серию?

    Ставка: победа «Торино» с форой +1 за 1.56.

    «Уэска» — «Реал»

    Футбол. Чемпионат Испании. 15-й тур

    Здесь все вполне очевидно: даже кризисный «Реал» просто обязан побеждать скромную «Уэску», занимающую последнее место в турнирной таблице.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Первая половина чемпионата лишь подтвердила, что подопечные Франсиско Родригеса не соответствуют уровню элитного дивизиона, поэтому должны покинуть его, вернувшись в Сегунду.

    В конце ноября «сливочные» сенсационно проиграли «Эйбару» (0:3), но уже успели исправиться, обыграв «Валенсию» (2:0) и «Мелиллу» (6:1). Похоже, мадридцы постепенно набирают ход.

    Ставка: победа «Реала» с форой -1,5 за 1.78.

    Общий коэффициент — 5.16. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч Динамо — Урал
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Уфа
  • Сегодня в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч ЦСКА — Салават Юлаев
  • Сегодня в 17:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Уэска — Реал
  • Сегодня в 18:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Вулверхэмптон
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Боруссия М — Штутгарт
  • Сегодня в 20:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Вальядолид
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Бока Хуниорс
  • Сегодня в 22:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Милан — Торино
  • Сегодня в 22:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Чикаго — Монреаль
  • Завтра в 02:00
    •  1.725
  • Прогноз на матч Металлург — Авангард
  • Завтра в 17:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Эвертон — Уотфорд
  • Завтра в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «МЮ» дважды сравнивал счет
  • Битва «МЮ» и «Арсенала». Борьба, ошибки и блеск полузащитников
    • 17:52 06/12/2018     Дивок Ориги принес «Ливерпулю» победу
  • Цирк на «Энфилде», Месси из «Кристал Пэлас» и безумный пес Моуринью
    • 15:52 03/12/2018     Джердан Шакири и другие игроки «Ливерпуля»
  • «Бернли» — «Ливерпуль». Пять выводов после волевой победы «красных»
    • 21:58 06/12/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.16.
    Тоже интересно
    «Атлетико» — «Алавес» Футбол Примера. «Атлетико» разгромил «Алавес», «Барса» выиграла каталонское дерби, «Реал» в гостях у «Уэски»Подробности матчей 15-го тура испанской Примеры 01:100
  • 08:07
    • Кихира победила в финале Гран-при, Загитова — вторая
  • 22:21
    • «МанСити» потерпел первое поражение в АПЛ, уступив «Челси»
  • 11:58
    • Шумаков подписал пробный контракт с фарм-клубом «Флориды»
    «Ливерпуль» — «Борнмут» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Борнмут», «МЮ» обыграл «Фулхэм», «МанСити» уступил «Челси»Обзор матчей 16-го тура чемпионата Англии по футболу 01:090
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Реал» сократит отставание от лидеров
  • 5.16
    •
  • 11:30
    • Иванов назвал годовой бюджет «Урала»
  • 10:25
    • Мишина и Галлямов победили в финале юниорского Гран-при
  • 01:02
    • «Тоттенхэм» одержал выездную победу над «Лестером»
    «Локомотив» — «Оренбург» Футбол Победа «Локо»: гениальный камбэк или валидольный отскок?Волевая победа «Локомотива» над «Оренбургом» — в нашем обзоре прессы 00:160
  • 00:53
    • «Лацио» упустил победу над «Сампдорией»
  • 00:45
    • «Барселона» разгромил «Эспаньол» в каталонском дерби
  • 22:11
    • «Рома» упустила победу над «Кальяри»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие