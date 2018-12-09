Прогнозы и ставки на футбол 9 декабря

«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»

Футбол. Чемпионат Англии. 16-й тур

В матче «Ньюкасла» и «Вулверхэмптона» сложно выделить явного фаворита, поскольку обе команды периодически переживают резкие взлеты и падения.

«Сороки», одержав три победы подряд в ноябре, в начале декабря внезапно потерпели крупное поражение от «Вест Хэма» (0:3), после чего разошлись миром с «Эвертоном» (1:1).

«Волки» еще с конца октября оказались в кризисной яме, но в середине этой недели значительно улучшили себе настроение, обыграв «Челси» (2:1).

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Назвать победителя сейчас действительно непросто, но мы все же предположим, что ближе к успеху окажутся гости, которые в последних матчах создали много опасных моментов, однако не справились с реализацией.

Ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой 0 за 1.86.

«Милан» — «Торино»

Футбол. Чемпионат Италии. 15-й тур

В паре «Милан» — «Торино» эксперты отдают преимущество хозяевам, которые продолжают борьбу за место в четверке сильнейших, дающее право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Однако заранее сбрасывать «быков» со счетов мы бы не стали. Во-первых, их результаты вполне сопоставимы с результатами «россонери», которые имеют всего на четыре балла больше.

Во-вторых, всем хорошо известно, что многие основные защитники «Милана» получили травмы, поэтому задняя линия команды Дженнаро Гаттузо будет серьезно ослаблена.

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«Торино» в этом сезоне еще не проигрывал на выезде, хотя играл с тем же «Интером» (2:2). Так почему бы ему не продлить эту приятную серию?

Ставка: победа «Торино» с форой +1 за 1.56.

«Уэска» — «Реал»

Футбол. Чемпионат Испании. 15-й тур

Здесь все вполне очевидно: даже кризисный «Реал» просто обязан побеждать скромную «Уэску», занимающую последнее место в турнирной таблице.

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Первая половина чемпионата лишь подтвердила, что подопечные Франсиско Родригеса не соответствуют уровню элитного дивизиона, поэтому должны покинуть его, вернувшись в Сегунду.

В конце ноября «сливочные» сенсационно проиграли «Эйбару» (0:3), но уже успели исправиться, обыграв «Валенсию» (2:0) и «Мелиллу» (6:1). Похоже, мадридцы постепенно набирают ход.

Ставка: победа «Реала» с форой -1,5 за 1.78.

Общий коэффициент — 5.16. 0