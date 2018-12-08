Прогнозы и ставки на футбол 8 декабря

«Арсенал» — «Хаддерсфилд Таун»

Футбол. Чемпионат Англии. 16-й тур

Лондонский «Арсенал» столкнулся с непростым календарем, поэтому не стоит удивляться тому, что четыре из последних шести матчей в АПЛ он завершил вничью.

В недавней встрече с «Манчестер Юнайтед» (2:2) «канониры» дважды выходили вперед, но удержать преимущество не смогли.

Теперь же подопечных Унаи Эмери ждет игра против «Хаддерсфилда», проигравшего два предыдущих матча.

Мы считаем «Арсенал» явным фаворитом поединка. Даже несмотря на некоторые кадровые проблемы, лондонцы значительно превосходят своего соперника.

Вряд ли повторится прошлогодний счет 5:0, но с преимуществом в два-три мяча хозяева победить должны.

Прогноз: победа «Арсенала» с форой -1,5 за 1.85.

«Челси» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии. 16-й тур

«Челси» под руководством Маурицио Сарри отлично стартовал в текущем сезоне, зарекомендовав себя одним из претендентов на чемпионский титул.

Однако в ноябре результаты «синих» пошли на спад. Ничья с «Эвертоном» (0:0), поражения от «Тоттенхэма» (1:3) и «Вулверхэмптона» (1:2) привели к тому, что лондонцы опустились на четвертое место в турнирной таблице.

У «Манчестер Сити» подобных спадов пока не наблюдается. «Горожане» играют крайне стабильно, забивают много голов и редко пропускают.

Все прогнозы на АПЛ

На «Стэмфорд Бридж» подопечным Пепа Гвардиолы придется постараться, чтобы набрать три очка. Как нам кажется, их усилия не будут напрасными.

Прогноз: победа «Манчестер Сити» с форой 0 за 1.47.

«Лестер» — «Тоттенхэм»

Футбол. Чемпионат Англии. 16-й тур

В последнее время «Лестеру» тяжело даются победы, хотя он регулярно набирает очки, что уже является хорошим показателем.

В этот раз в гости к «лисам» приедет «Тоттенхэм», который успел разыграться и подняться на третье место в турнирной таблице.

Календарь и таблица АПЛ

Впрочем, у «шпор» имеются некоторые проблемы в обороне, о чем говорят шесть пропущенных мячей в трех предыдущих турах.

В то же время «Лестер» забивает практически в каждом домашнем матче. Исходя из этого мы бы поставили на голы с обеих сторон.

Прогноз: обе команды забьют за 1.68.

Общий коэффициент — 4.56. 0