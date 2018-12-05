Прогнозы и ставки на футбол 5 декабря

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат Англии. 15-й тур

Сезон в английской Премьер-лиге еще не достиг экватора, а Жозе Моуринью уже признал, что его команде будет тяжело попасть в четверку сильнейших.

Действительно, на данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает скромное восьмое месте, которое можно назвать справедливым, учитывая то, какую игру демонстрируют «красные дьяволы».

В конце ноября манкунианцы на своем поле сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (0:0), а на минувших выходных на выезде разошлись миром с «Саутгемптоном» (2:2).

В то же время «Арсенал» находится на подъеме после волевой победы над «Тоттенхэмом» (4:2). Лондонцы не проигрывают с августа, благодаря чему находятся в зоне Лиги чемпионов.

Никто не может гарантировать «канонирам» победу на «Олд Траффорд», но уж как минимум они не должны проиграть.

Ставка: «Арсенал» не проиграет за 1.58.

«Вулверхэмптон» — «Челси»

Футбол. Чемпионат Англии. 15-й тур

Если бы «Челси» отправился на «Молине» несколько недель назад, то можно было бы ожидать, то у него возникнут проблемы.

Впрочем, «синие» едут в гости к «волкам» в самое удачное для себя время, когда противник оказался в кризисной яме. В шести последних матчах «Вулверхэмптон» потерпел пять поражений и скатился в нижнюю часть турнирной таблицы.

У «Челси» тоже случаются сбои, но в матчах с довольно крепкими оппонентами — «Тоттенхэмом» (1:3) или «Эвертоном» (0:0).

Не возьмемся сказать, с каким счетом завершится игра, но все же поставим на победу гостей, которые просто выше классом.

Ставка: победа «Челси» за 1.77.

«Тоттенхэм» — «Сутгемптон»

Футбол. Чемпионат Англии. 15-й тур

Как уже было сказано, «Тоттенхэм» проиграл «Арсеналу» (2:4) в лондонском дерби, но времени на лишние огорчения у подопечных Маурисио Почеттино попросту нет. Команде важно набирать очки, чтобы в турнирной таблице не отпустить конкурентов слишком далеко.

«Шпорам» попался идеальный соперник в 15-м туре, ведь «Саутгемптон» крайне слаб в обороне, не побеждает с 1 сентября, а недавно еще и отправил в отставку с поста главного тренера Марка Хьюза.

Да, накануне «святые» зацепились за ничью в игре с «Манчестер Юнайтед» (2:2), но в матче против «Тоттенхэма» подобное вряд ли произойдет, поскольку «шпоры» гораздо опаснее в атаке, да и играть будут на своем поле.

Допускаем, что матч завершится со счетом 2:0 или 3:1, поэтому ставим на «Тоттенхэм» с небольшой форой.

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой -1 за 1.51.

Общий коэффициент — 4.22. 0