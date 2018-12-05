Прогнозы и ставки на футбол 5 декабря

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
Футбол. Чемпионат Англии. 15-й тур
Сезон в английской Премьер-лиге еще не достиг экватора, а Жозе Моуринью уже признал, что его команде будет тяжело попасть в четверку сильнейших.
Действительно, на данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает скромное восьмое месте, которое можно назвать справедливым, учитывая то, какую игру демонстрируют «красные дьяволы».
В конце ноября манкунианцы на своем поле сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (0:0), а на минувших выходных на выезде разошлись миром с «Саутгемптоном» (2:2).
В то же время «Арсенал» находится на подъеме после волевой победы над «Тоттенхэмом» (4:2). Лондонцы не проигрывают с августа, благодаря чему находятся в зоне Лиги чемпионов.
Никто не может гарантировать «канонирам» победу на «Олд Траффорд», но уж как минимум они не должны проиграть.
Ставка: «Арсенал» не проиграет за 1.58.
«Вулверхэмптон» — «Челси»
Футбол. Чемпионат Англии. 15-й тур
Если бы «Челси» отправился на «Молине» несколько недель назад, то можно было бы ожидать, то у него возникнут проблемы.
Впрочем, «синие» едут в гости к «волкам» в самое удачное для себя время, когда противник оказался в кризисной яме. В шести последних матчах «Вулверхэмптон» потерпел пять поражений и скатился в нижнюю часть турнирной таблицы.
У «Челси» тоже случаются сбои, но в матчах с довольно крепкими оппонентами — «Тоттенхэмом» (1:3) или «Эвертоном» (0:0).
Не возьмемся сказать, с каким счетом завершится игра, но все же поставим на победу гостей, которые просто выше классом.
Ставка: победа «Челси» за 1.77.
«Тоттенхэм» — «Сутгемптон»
Футбол. Чемпионат Англии. 15-й тур
Как уже было сказано, «Тоттенхэм» проиграл «Арсеналу» (2:4) в лондонском дерби, но времени на лишние огорчения у подопечных Маурисио Почеттино попросту нет. Команде важно набирать очки, чтобы в турнирной таблице не отпустить конкурентов слишком далеко.
«Шпорам» попался идеальный соперник в 15-м туре, ведь «Саутгемптон» крайне слаб в обороне, не побеждает с 1 сентября, а недавно еще и отправил в отставку с поста главного тренера Марка Хьюза.
Да, накануне «святые» зацепились за ничью в игре с «Манчестер Юнайтед» (2:2), но в матче против «Тоттенхэма» подобное вряд ли произойдет, поскольку «шпоры» гораздо опаснее в атаке, да и играть будут на своем поле.
Допускаем, что матч завершится со счетом 2:0 или 3:1, поэтому ставим на «Тоттенхэм» с небольшой форой.
Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой -1 за 1.51.
Общий коэффициент — 4.22. 0