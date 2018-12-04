Прогнозы и ставки на футбол 4 декабря

«Вест Хэм» — «Кардифф Сити»

Футбол. Чемпионат Англии. 15-й тур

Футболисты «Вест Хэма» ужасно начали текущий сезон, проиграв четыре матча кряду, но постепенно Мануэль Пеллегрини нашел правильный подход к своим подопечным и заставил их показывать более яркий и зрелищный футбол.

С января 2017 года «молотобойцы» не могут выиграть два подряд матча в АПЛ, но сегодня у них будет хорошая возможность прервать неприятную серию.

Победа в предыдущем туре над «Ньюкаслом» (3:0) должна подстегнуть лондонцев, которым будет противостоять «Кардифф Сити». Валлийская команда очень слабо играет на выезде, где забила лишь два гола и набрала одно очко, поэтому в данной паре фаворит очевиден.

Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.68.

«Борнмут» — «Хаддерсфилд Таун»

Футбол. Чемпионат Англии. 15-й тур

«Борнмут» проиграл четыре предыдущих матча, хотя его сложно в чем-то упрекнуть, учитывая уровень соперников. «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Арсенал» (1:2), «Манчестер Сити» (1:3) — все они значительно выше по классу.

Было еще выездное поражение от «Ньюкасала» (1:2) на фоне в целом равной игры, где удача могла сопутствовать каждой из сторон.

На домашнем поле «Борнмут» должен отдать все силы, чтобы прервать череду неудач, тем более что его соперником станет «Хаддерсфилд Таун», лишь недавно покинувший зону вылета.

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Мы ожидаем от подопечных Эдди Хау победы, хотя прекрасно понимаем, что просто им точно не будет.

Ставка: победа «Борнмута» за 1.75.

«Уотфорд» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии. 15-й тур

«Манчестер Сити» — безоговорочный лидер Премьер-лиги и главный фаворит в борьбе за чемпионский титул. В 14 сыгранных матчах «горожане» одержали 12 побед, а еще дважды сыграли вничью.

Команда Пепа Гвардиолы много забивает и, что самое главное, редко пропускает. «Манчестер Сити» не выбила из колеи даже потеря Кевина де Брейне.

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«Уотфорд», как мы помним, на старте сезона держался в лидерах, но его результаты резко пошли на спад, поэтому сейчас он занимает лишь десятое место.

В четырех последних матчах «шершни» набрали лишь одно очко и забили только один гол, хотя соперники у него были не самые сильные, за исключением «Ливерпуля».

Очевидно, что здесь все говорит в пользу «горожан», которые должны побеждать без особых проблем.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой -1,5 за 1.88.

Общий коэффициент — 5.52. 0