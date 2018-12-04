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    Прогнозы и ставки на футбол 4 декабря

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 4 декабря
    Футболисты «Манчестер Сити»
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    «Вест Хэм» — «Кардифф Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. 15-й тур

    Футболисты «Вест Хэма» ужасно начали текущий сезон, проиграв четыре матча кряду, но постепенно Мануэль Пеллегрини нашел правильный подход к своим подопечным и заставил их показывать более яркий и зрелищный футбол.

    С января 2017 года «молотобойцы» не могут выиграть два подряд матча в АПЛ, но сегодня у них будет хорошая возможность прервать неприятную серию.

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    • Победа в предыдущем туре над «Ньюкаслом» (3:0) должна подстегнуть лондонцев, которым будет противостоять «Кардифф Сити». Валлийская команда очень слабо играет на выезде, где забила лишь два гола и набрала одно очко, поэтому в данной паре фаворит очевиден.

    Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.68.

    «Борнмут» — «Хаддерсфилд Таун»

    Футбол. Чемпионат Англии. 15-й тур

    «Борнмут» проиграл четыре предыдущих матча, хотя его сложно в чем-то упрекнуть, учитывая уровень соперников. «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Арсенал» (1:2), «Манчестер Сити» (1:3) — все они значительно выше по классу.

    Было еще выездное поражение от «Ньюкасала» (1:2) на фоне в целом равной игры, где удача могла сопутствовать каждой из сторон.

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    На домашнем поле «Борнмут» должен отдать все силы, чтобы прервать череду неудач, тем более что его соперником станет «Хаддерсфилд Таун», лишь недавно покинувший зону вылета.

    Календарь и таблица АПЛ

    Мы ожидаем от подопечных Эдди Хау победы, хотя прекрасно понимаем, что просто им точно не будет.

    Ставка: победа «Борнмута» за 1.75.

    «Уотфорд» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. 15-й тур

    «Манчестер Сити» — безоговорочный лидер Премьер-лиги и главный фаворит в борьбе за чемпионский титул. В 14 сыгранных матчах «горожане» одержали 12 побед, а еще дважды сыграли вничью.

    Команда Пепа Гвардиолы много забивает и, что самое главное, редко пропускает. «Манчестер Сити» не выбила из колеи даже потеря Кевина де Брейне.

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    «Уотфорд», как мы помним, на старте сезона держался в лидерах, но его результаты резко пошли на спад, поэтому сейчас он занимает лишь десятое место.

    В четырех последних матчах «шершни» набрали лишь одно очко и забили только один гол, хотя соперники у него были не самые сильные, за исключением «Ливерпуля».

    Очевидно, что здесь все говорит в пользу «горожан», которые должны побеждать без особых проблем.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой -1,5 за 1.88.

    Общий коэффициент — 5.52. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.52.
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