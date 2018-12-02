Прогнозы и ставки на футбол 2 декабря

«Спартак» — «Локомотив»
Футбол. РПЛ. 16-й тур
Московский «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 22 очка. «Красно-белые» в нынешнем сезоне одержали шесть побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели пять поражений.
В ноябре москвичи проиграли «Уралу» (1:2) и «Уфе» (0:2), а также победили «Крылья Советов» (3:1).
В Лиге Европы «Спартак» в середине недели потерпел поражение от венского «Рапида» (1:2) и усложнил себе задачу выхода в плей-офф. После травм у «красно-белых» восстанавливаются Роман Зобнин, Роман Еременко и Самюэль Жиго.
Московский «Локомотив» идет четвертым в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. На счету «железнодорожников» семь побед, четыре ничьи и четыре поражения.
Ноябрь вышел для команды Юрия Семина не слишком успешным, ведь после победы над «Арсеналом» (3:1) она сыграла вничью с «Рубином» (0:0) и проиграла «Уралу» (1:2). Зато «Локо» порадовал своей игрой в Лиге чемпионов, где он обыграл «Галатасарай» (2:0) и сохранил шансы занять третье место в группе. В лазарете «красно-зеленых» находятся Никита Медведев и Александр Коломейцев.
Сложно предсказать победителя, ожидается равный поединок. Предлагаем выбрать другой путь и сделать ставку на голы.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
«Челси» — «Фулхэм»
Футбол. АПЛ. 14-й тур
Последние два матча забрали у «Челси» не только много сил, но и лидирующие позиции в турнирной таблице. Теперь «аристократы» восседают на четвертом месте и завистливо поглядывают в сторону «Тоттенхэма», отставание от которого составляет два очка.
Именно «шпорам» «Челси» проиграл в последнем туре (1:3). Почеттино взял соперника нахрапом: до 16-й минуты «лилейно-белые» уже вели 2:0.
«Пенсионеры» были настолько ошарашены, что не смогли собраться до конца первого тайма (всего одно попадание в створ). Правда, после перерыва стало не особо лучше — тоже одно попадание, только владение стало значительнее (61%).
«Фулхэм» безнадежно застрял в зоне вылета и барахтается сейчас на дне с активом в восемь очков. Правда, в последнем туре промелькнул лучик света в конце тоннеля — после шести поражений подряд «коттеджеры» обыграли на своем поле «Саутгемптон» 3:2.
Тем не менее, нельзя сказать, что игра аутсайдера кардинально изменилась, поэтому ничего хорошего болельщикам «Фулхэма» ждать в гостях у «Челси» не стоит.
Ставка: победа «Челси» с форой -1,5 гола за 1.62.
«Барселона» — «Вильярреал»
Футбол. Примера. 14-й тур
Из-за ничейного результата в 13-м туре «Барселона» уступила первую строчку таблицы «Севилье». Насколько сильно это ударило по самолюбию каталонцев — мы не знаем. Но точно знаем, что с «блаугранас» в любом состоянии шутки плохи.
В целом пока у команды Эрнесто Вальверде продолжается игровой кризис. Победы даются откровенно тяжело.
В последнем поединке против ПСВ (2:1) в Лиге чемпионов «Барселона» тоже не выглядела тем страшным зверем, каким была ранее. 22 удара и 10 попаданий голландских футболистов тому доказательство.
Формально у «Вильярреала» все хорошо. Ведь клуб не проигрывает уже пять матчей, три из которых — в чемпионате.
Однако череда ничейных результатов все равно не дает команде Хавьера Кальехи подняться выше 16-го места в таблице. Но три очка до зоны вылета — отличный мотиватор/ Возможно, именно этот стимул помог «субмарине» выиграть матч последнего тура против «Бетиса» (2:1).
Тем не менее, на своем поле каталонцы победу не упустят.
Ставка: победа «Барселоны» с учетом форы -1 гол за 1.32.
Общий коэффициент — 3.84. 0