Прогнозы и ставки на футбол 2 декабря

«Спартак» — «Локомотив»

Футбол. РПЛ. 16-й тур

Московский «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 22 очка. «Красно-белые» в нынешнем сезоне одержали шесть побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели пять поражений.

В ноябре москвичи проиграли «Уралу» (1:2) и «Уфе» (0:2), а также победили «Крылья Советов» (3:1).

В Лиге Европы «Спартак» в середине недели потерпел поражение от венского «Рапида» (1:2) и усложнил себе задачу выхода в плей-офф. После травм у «красно-белых» восстанавливаются Роман Зобнин, Роман Еременко и Самюэль Жиго.

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Московский «Локомотив» идет четвертым в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. На счету «железнодорожников» семь побед, четыре ничьи и четыре поражения.

Ноябрь вышел для команды Юрия Семина не слишком успешным, ведь после победы над «Арсеналом» (3:1) она сыграла вничью с «Рубином» (0:0) и проиграла «Уралу» (1:2). Зато «Локо» порадовал своей игрой в Лиге чемпионов, где он обыграл «Галатасарай» (2:0) и сохранил шансы занять третье место в группе. В лазарете «красно-зеленых» находятся Никита Медведев и Александр Коломейцев.

Сложно предсказать победителя, ожидается равный поединок. Предлагаем выбрать другой путь и сделать ставку на голы.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

«Челси» — «Фулхэм»

Футбол. АПЛ. 14-й тур

Последние два матча забрали у «Челси» не только много сил, но и лидирующие позиции в турнирной таблице. Теперь «аристократы» восседают на четвертом месте и завистливо поглядывают в сторону «Тоттенхэма», отставание от которого составляет два очка.

Именно «шпорам» «Челси» проиграл в последнем туре (1:3). Почеттино взял соперника нахрапом: до 16-й минуты «лилейно-белые» уже вели 2:0.

«Пенсионеры» были настолько ошарашены, что не смогли собраться до конца первого тайма (всего одно попадание в створ). Правда, после перерыва стало не особо лучше — тоже одно попадание, только владение стало значительнее (61%).

«Фулхэм» безнадежно застрял в зоне вылета и барахтается сейчас на дне с активом в восемь очков. Правда, в последнем туре промелькнул лучик света в конце тоннеля — после шести поражений подряд «коттеджеры» обыграли на своем поле «Саутгемптон» 3:2.

Тем не менее, нельзя сказать, что игра аутсайдера кардинально изменилась, поэтому ничего хорошего болельщикам «Фулхэма» ждать в гостях у «Челси» не стоит.

Ставка: победа «Челси» с форой -1,5 гола за 1.62.

«Барселона» — «Вильярреал»

Футбол. Примера. 14-й тур

Из-за ничейного результата в 13-м туре «Барселона» уступила первую строчку таблицы «Севилье». Насколько сильно это ударило по самолюбию каталонцев — мы не знаем. Но точно знаем, что с «блаугранас» в любом состоянии шутки плохи.

В целом пока у команды Эрнесто Вальверде продолжается игровой кризис. Победы даются откровенно тяжело.

В последнем поединке против ПСВ (2:1) в Лиге чемпионов «Барселона» тоже не выглядела тем страшным зверем, каким была ранее. 22 удара и 10 попаданий голландских футболистов тому доказательство.

Формально у «Вильярреала» все хорошо. Ведь клуб не проигрывает уже пять матчей, три из которых — в чемпионате.

Однако череда ничейных результатов все равно не дает команде Хавьера Кальехи подняться выше 16-го места в таблице. Но три очка до зоны вылета — отличный мотиватор/ Возможно, именно этот стимул помог «субмарине» выиграть матч последнего тура против «Бетиса» (2:1).

Тем не менее, на своем поле каталонцы победу не упустят.

Ставка: победа «Барселоны» с учетом форы -1 гол за 1.32.

Общий коэффициент — 3.84. 0