Прогнозы и ставки на футбол 29 ноября

«Спартак» — «Рапид»

Футбол. Лига Европы. 5-й тур

«Красно-белые» после четырех туров ЛЕ расположились на второй строке в своем квартете. В этих поединках они заработали пять баллов и опережают третий «Рейнджерс» по дополнительным показателям.

Столичный клуб смог выиграть только в прошлом туре как раз у шотландской команды (4:3), еще два матча он свел вничью и одну встречу проиграл (в первом туре своему предстоящему противнику — 0:2).

Австрийцы набрали четыре очка и расположились на четвертой позиции, но отставание от первой строки составляет всего лишь два балла.

Помимо победы над россиянами, «Рапид» смог добыть еще один балл в домашней игре с «Вильярреалом» (0:0). Оба выездных поединка он проиграл.

«Спартак» в случае победы будет иметь неплохие шансы на выход из группы. Прогнозируем, что они это смогут сделать.

Ставка: победа «Спартака» за 1.68.

«Милан» — «Дюделанж»

Футбол. Лига Европы. 5-й тур

«Россонери» перед пятым туром идут на второй строке с семью очками. Они опережают третий «Олимпиакос» по дополнительным показателям и отстают от первого «Бетиса» на один балл.

В домашних поединках этого группового этапа миланцы одну встречу выиграли (у греков — 3:1) и одну проиграли (испанцам — 1:2).

«Дюделанж», который совершил подвиг для люксембуржского футбола, очков в финальной части евротурнира еще не набирал.

Все свои поединки на групповой стадии клуб из Герцогства проиграл, забив за четыре встречи только один мяч, а пропустив в свои — 11.

«Милан» без проблем обязан обыгрывать своего предстоящего противника. Думаем, он это сделает с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Милана» с форой (-1,5) за 1.28.

«Краснодар» — «Акхисар»

Футбол. Лига Европы. 5-й тур

«Быки» за два тура до конца группового этапа делят 1-2 место с «Севильей». Оба коллектива смогли набрать по девять очков и опережают третий «Стандард» на три балла.

Оба домашних поединка в этом розыгрыше ЛЕ краснодарцы выиграли с одинаковым счетом 2:1. Сначала они по-волевому одолели испанцев, а затем с таким же сценарием и бельгийцев.

Турецкий коллектив очков еще на групповой стадии не набирал и лишился шансов побороться за путевку в плей-офф Лиги Европы.

Выездные встречи закончились для «Акхисара» поражениями. В Бельгии он проиграл — 1:2, а вот в Испании ему забросили полную кошелку — 0:6.

Российский клуб не должен испытать проблем на своем поле с аутсайдером турецкого чемпионата.

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 1.23.

Общий коэффициент — 2.64. 0