Прогнозы и ставки на футбол 29 ноября

«Спартак» — «Рапид»
Футбол. Лига Европы. 5-й тур
«Красно-белые» после четырех туров ЛЕ расположились на второй строке в своем квартете. В этих поединках они заработали пять баллов и опережают третий «Рейнджерс» по дополнительным показателям.
Столичный клуб смог выиграть только в прошлом туре как раз у шотландской команды (4:3), еще два матча он свел вничью и одну встречу проиграл (в первом туре своему предстоящему противнику — 0:2).
Австрийцы набрали четыре очка и расположились на четвертой позиции, но отставание от первой строки составляет всего лишь два балла.
Помимо победы над россиянами, «Рапид» смог добыть еще один балл в домашней игре с «Вильярреалом» (0:0). Оба выездных поединка он проиграл.
«Спартак» в случае победы будет иметь неплохие шансы на выход из группы. Прогнозируем, что они это смогут сделать.
Ставка: победа «Спартака» за 1.68.
«Милан» — «Дюделанж»
Футбол. Лига Европы. 5-й тур
«Россонери» перед пятым туром идут на второй строке с семью очками. Они опережают третий «Олимпиакос» по дополнительным показателям и отстают от первого «Бетиса» на один балл.
В домашних поединках этого группового этапа миланцы одну встречу выиграли (у греков — 3:1) и одну проиграли (испанцам — 1:2).
«Дюделанж», который совершил подвиг для люксембуржского футбола, очков в финальной части евротурнира еще не набирал.
Все свои поединки на групповой стадии клуб из Герцогства проиграл, забив за четыре встречи только один мяч, а пропустив в свои — 11.
«Милан» без проблем обязан обыгрывать своего предстоящего противника. Думаем, он это сделает с разницей в несколько мячей.
Ставка: победа «Милана» с форой (-1,5) за 1.28.
«Краснодар» — «Акхисар»
Футбол. Лига Европы. 5-й тур
«Быки» за два тура до конца группового этапа делят 1-2 место с «Севильей». Оба коллектива смогли набрать по девять очков и опережают третий «Стандард» на три балла.
Оба домашних поединка в этом розыгрыше ЛЕ краснодарцы выиграли с одинаковым счетом 2:1. Сначала они по-волевому одолели испанцев, а затем с таким же сценарием и бельгийцев.
Турецкий коллектив очков еще на групповой стадии не набирал и лишился шансов побороться за путевку в плей-офф Лиги Европы.
Выездные встречи закончились для «Акхисара» поражениями. В Бельгии он проиграл — 1:2, а вот в Испании ему забросили полную кошелку — 0:6.
Российский клуб не должен испытать проблем на своем поле с аутсайдером турецкого чемпионата.
Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 1.23.
Общий коэффициент — 2.64. 0