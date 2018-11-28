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    Прогнозы и ставки на футбол 28 ноября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 28 ноября
    Юрий Семин
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    «Локомотив» — «Галатасарай»

    Футбол. Лига чемпионов. 5-й тур

    «Железнодорожники» лишились возможности пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, но они имеют шанс побороться за третью позицию, дающую возможность выступать в Лиге Европы.

    Перед пятым туров у москвичей нет набранных очков и они отстают от своего предстоящего противника, которому проиграли в Турции со счетом 0:3, на четыре балла.

    В отличии от россиян турецкий коллектив еще имеет шансы выйти в 1/8 финала ЛЧ. У стамбульцев четыре пункта и они отстают от второго «Шальке» на четыре очка, а от первого «Порту» на шесть.

    Выездные игры в этом розыгрыше чемпионской лиги правда даются «Галатасараю» не очень. В двух гостевых встречах группового этапа он обе игры проиграл, и кто му же, не забил ни одного гола.

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    • Команда Семина все же попытается зацепится за Лигу Европы, и как мы считаем, уж точно не должна проиграть на своем поле туркам.

    Ставка: 1Х за 1.40.

    «Наполи» — «Црвена Звезда»

    Футбол. Лига чемпионов. 5-й тур

    Неаполетанцы после четырех матчей положили в свою копилку шесть баллов и делят 1-2 место с «Ливерпулем». От ПСЖ они оторвались на один балл, а от сербов — на два.

    «Наполи» в этой ЛЧ победил только раз, когда на своем поле переиграл англичан (1:0). Три других встречи он свел вничью (две с ПСЖ и одну с предстоящим соперником).

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    Белградцы замыкают свой квартет, заработав в четырех поединках такое же количество баллов. Эти пункты сербы заработали только в родных стенах.

    Оба выездных матча закончились для них плачевно. В этих встречах «Црвена Звезда» была разгромлена ПСЖ (1:6) и «Ливерпулем» (0:4).

    Итальянцам намного сильнее своего предстоящего соперника и обязаны его обыгрывать на своем поле с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Наполи» с форой (-1) за 1.23.

    ПСЖ — «Ливерпуль»

    Футбол. Лига чемпионов. 5-й тур

    Парижане единственный раз в этом сезоне проиграли как раз своему предстоящему противнику, уступив на его поле со счетом 2:3. Затем разгромили сербов (6:1) и два раза сыграли вничью с «Наполи».

    С пятью очками французский клуб сейчас идет на третьем месте, но уступает лидерам всего лишь один пункт.

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    • «Красные», проиграв в последнем туре ЛЧ «Црвене Звезде» (0:2), очень осложнили себе жизнь. Теперь для выхода в 1/8 им предстоит сильно потрудиться, ведь в оставшихся двух встречах «Ливерпулю» предстоит сразиться с ПСЖ и «Наполи».

    Обе гостевые игры в этом розыгрыше чемпионской лиги подопечные Клоппа проиграли, не забив в этих поединках ни одного гола.

    Прогнозируем, что парижане точно на своей территории возьмут хотя бы балл.

    Ставка: 1Х за 1.37.

    Общий коэффициент — 2.35. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.35.
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