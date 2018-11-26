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    Прогнозы и ставки на футбол 26 ноября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 26 ноября
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    «Кальяри» — «Торино»

    Футбол. Чемпионат Италии

    В нынешнем сезоне футболисты «Кальяри» редко радуют своих болельщиков победными результатами. Команда Роландо Марана одержала всего три победы, из-за чего находится вблизи зоны вылета.

    «Торино» играет чуть лучше, имея на три очка больше, хотя недавнее поражение от «Пармы» (1:2) может свидетельствовать о новом витке кризиса.

    «Быки» пребывают не в лучшей форме, поэтому у «Кальяри» будут шансы зацепиться за очки. Как минимум они должны забить гол, что в последнее время с ними случается регулярно.

    Все прогнозы на Серию А

    Добавляет веры в то, что хозяева забьют, тот факт, что туринцы не играли на ноль с конца сентября.

    Ставка: индивидуальный тотал «Кальяри» больше 1 за 1.81.

    «Реал Сосьедад» — «Сельта»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Реал Сосьедад» и «Сельта» — примерно равные по уровню команды, находящиеся во второй половине турнирной таблицы чемпионата Испании.

    В пользу басков может говорить фактор домашнего поля, а также их победа в предыдущем туре над «Леванте» (3:1).

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    У галисийцев же значительно больше забитых мячей на счету. Кроме того, в 12-м туре они дали бой мадридскому «Реалу» (2:4), хоть и проиграли в итоге.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Многие факты указывают на то, что здесь может быть зафиксирована ничья. Мы же выберем более осторожный вариант, делая ставку на то, что гости не проиграют.

    Ставка: «Сельта» не проиграет за 1.95.

    «Бернли» — «Ньюкасл»

    Футбол. Чемпионат Англии

    Для «Бернли» по-настоящему успешным вышел только конец сентября, когда эта команда обыграла «Борнмут» (4:0) и «Кардифф Сити» (2:1).

    Все остальные матчи английского первенства сложились не так успешно. В четырех предыдущих встречах команда Шона Дайча набрала одно очко, забила два гола, а пропустила целых тринадцать.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Ньюкасл», как нам кажется, смотрится предпочтительнее. Да, «сороки» крайне неудачно стартовали в Премьер-лиге, но с конца октября сыграли вничью с «Саутгемптоном» (0:0), обыграли «Уотфорд» (1:0) и «Борнмут» (2:1).

    Наиболее оптимальной в данном случае считаем ставку на то, что «Ньюкасл» наберет хотя бы одно очко.

    Ставка: «Ньюкасл» не проиграет за 1.43.

    Общий коэффициент — 5.04. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.04.
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