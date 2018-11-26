Прогнозы и ставки на футбол 26 ноября

«Кальяри» — «Торино»

Футбол. Чемпионат Италии

В нынешнем сезоне футболисты «Кальяри» редко радуют своих болельщиков победными результатами. Команда Роландо Марана одержала всего три победы, из-за чего находится вблизи зоны вылета.

«Торино» играет чуть лучше, имея на три очка больше, хотя недавнее поражение от «Пармы» (1:2) может свидетельствовать о новом витке кризиса.

«Быки» пребывают не в лучшей форме, поэтому у «Кальяри» будут шансы зацепиться за очки. Как минимум они должны забить гол, что в последнее время с ними случается регулярно.

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Добавляет веры в то, что хозяева забьют, тот факт, что туринцы не играли на ноль с конца сентября.

Ставка: индивидуальный тотал «Кальяри» больше 1 за 1.81.

«Реал Сосьедад» — «Сельта»

Футбол. Чемпионат Испании

«Реал Сосьедад» и «Сельта» — примерно равные по уровню команды, находящиеся во второй половине турнирной таблицы чемпионата Испании.

В пользу басков может говорить фактор домашнего поля, а также их победа в предыдущем туре над «Леванте» (3:1).

У галисийцев же значительно больше забитых мячей на счету. Кроме того, в 12-м туре они дали бой мадридскому «Реалу» (2:4), хоть и проиграли в итоге.

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Многие факты указывают на то, что здесь может быть зафиксирована ничья. Мы же выберем более осторожный вариант, делая ставку на то, что гости не проиграют.

Ставка: «Сельта» не проиграет за 1.95.

«Бернли» — «Ньюкасл»

Футбол. Чемпионат Англии

Для «Бернли» по-настоящему успешным вышел только конец сентября, когда эта команда обыграла «Борнмут» (4:0) и «Кардифф Сити» (2:1).

Все остальные матчи английского первенства сложились не так успешно. В четырех предыдущих встречах команда Шона Дайча набрала одно очко, забила два гола, а пропустила целых тринадцать.

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«Ньюкасл», как нам кажется, смотрится предпочтительнее. Да, «сороки» крайне неудачно стартовали в Премьер-лиге, но с конца октября сыграли вничью с «Саутгемптоном» (0:0), обыграли «Уотфорд» (1:0) и «Борнмут» (2:1).

Наиболее оптимальной в данном случае считаем ставку на то, что «Ньюкасл» наберет хотя бы одно очко.

Ставка: «Ньюкасл» не проиграет за 1.43.

Общий коэффициент — 5.04. 0