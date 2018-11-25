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    Прогнозы и ставки на футбол 25 ноября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 25 ноября
    Сергей Семак
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    «Зенит» — «Ростов»

    Футбол. РПЛ. 15-й тур

    «Зенит» в последнее время не может похвастаться стабильными результатами. В пяти последних поединках подопечные Сергея Семака одержали только две победы при одной ничьей и двух поражениях. При этом «Зенит» вылетел из Кубка России, уступив как раз «Ростову» со счетом 1:3.

    В предыдущем туре чемпионата России «Зенит» на выезде со счетом 0:2 проиграл ЦСКА. Тем не менее, питерцы пока сохраняют достаточно комфортное преимущество в РПЛ. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав в четырнадцати турах 31 очко.

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    Отметим, что во время паузы на матчи сборных «сине-бело-голубые» провели товарищеский матч с «Шальке» и одержали победу со счетом 2:1.

    «Ростов» в этом сезоне приучил своих болельщиков к тому, что выступает небольшими сериями из одинаковых результатов. Вот и в последних шести поединках подопечные Валерия Карпина сперва дважды проиграли, после чего одержали две победы, а затем дважды сыграли вничью.

    Перед тем, как игроки отправились в сборные, «Ростов» разошелся миром с «Краснодаром» (2:2), а затем поделил очки с «Динамо» (0:0). До этого ростовчане выбили из Кубка России «Зенит» (3:1).

    В турнирной таблице РПЛ «Ростов» после четырнадцати туров располагается на четвертой строчке. У команды в активе 23 очка.

    Питерцы ожидаемо являются фаворитами, но последние три поединка команд в РПЛ завершились без голов — 0:0. Ожидаем, что и в этот раз много соперники не забьют.

    Ставка: тотал матча меньше 2,5 гола за 1.59.

    «Борнмут» — «Арсенал»

    Футбол. АПЛ. 13-й тур

    Сразу три команды расположились вслед за «Арсеналом» в турнирной таблице, и у всех из них по 20 очков. Это «Манчестер Юнайтед», «Уотфорд» и «Борнмут». Выше всех — «вишни» (за счет разницы голов, естественно).

    Но последние два тура послужили команде Эдди Хау только разочарованием — два проигрыша с одинаковым счетом (1:2). Сначала на своем поле «Манчестер Юнайтед», а потом и «Ньюкаслу» на выезде.

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    В обоих матчах «Борнмут» показал достойную игру: пробивал как минимум 14 раз и активно использовал стандарты — минимум 7 угловых.

    «Канониры» в последнее время тоже сдали. Но до поражения дело не дошло — три ничейных результата подряд. Из-за потери потенциальных шести очков названная выше «группировка» подобралась к «Арсеналу» на расстояние четырех зачетных пунктов.

    У команды Унаи Эмери сейчас трудный период: она уже отыграла поединок против «Ливерпуля» (1:1), матч Лиги Европы против «Спортинга» (0:0) и сражалась с крепким «Вулверхэмптоном» (1:1).

    А впереди ничем не лучше: «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Ворскла», которая если очки не отнимет, так здоровье испортит. Тем не менее, прогнозируем, что «ротационные» футболисты лондонского клуба не подведут своего тренера.

    Ставка: победа «Арсенала» с учетом форы 0 за 1.50.

    «Наполи» — «Кьево»

    Футбол. Серия А. 13-й тур

    После 12-ти туров в распоряжении команды Карло Анчелотти 28 очков, а разница по голам — 26 забитых, 13 пропущенных.

    Собственно после поражения от «Старой Синьоры» в Турине (1:3) неаполитанцы больше не проигрывали. Единственная потеря очков случилась против «Ромы» в конце октября (1:1). Но и считать это полноценным упущением нельзя — «партенопейцы» проигрывали и вытащили одно очко только на 90-й минуте.

    Кроме того, неаполитанцы продолжают выступать в Лиге чемпионов, где на своем поле сумели спасти ничью против «Пари Сен-Жермен» — 1:1.

    «Летающие ослы» таким трудом, потом и кровью добыли себе три очка через ничейные результаты с «Эмполи», «Ромой» и «Болоньей», а Федерация футбола Италии взяла и в один миг сняла с них все «нажитое непосильным трудом».

    Теперь у «Кьево» остается ноль в графе «набранные очки», и до того же «Фрозиноне» — еще семь зачетных пунктов. А у команды Доменико Ди Карло и так была серия из семи поражений подряд. В последнем туре могла быть первая победа, но полтайма времени не хватило, чтобы дотерпеть в матче против «Болоньи» (2:2).

    Результативность неаполитанцев в последних матчах скакала — от малой до сумасшедшей. Но откровенно слабому сопернику на своем поле «Наполи» обязательно забьет и не один раз.

    Ставка: победа «Наполи» с форой -1,5 гола за 1.48.

    Общий коэффициент — 3.52. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.52.
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