Прогнозы и ставки на футбол 23 ноября

«Локомотив» — «Урал»

Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур

«Железнодорожники», которые провали старт чемпионата, перед 15 туром занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 14 поединках 25 очков и отстают от первого «Зенита» на шесть пунктов.

Сыграв вничью в прошлом туре с «Рубином» (0:0) в гостях, «красно-зеленые» т.с прервали свою победную серию в Премьер-лиги, которая насчитывала пять матчей кряду.

Уральцы, благодаря удачной серии (одно поражение в восьми поединках) на данный момент расположились на седьмой позиции, имея в своем активе 19 баллов и отстают от пятого места на четыре очка.

Последние две встречи в чемпионате «шмели» выиграли с одинаковым счетом. Сначала был повержен в гостях «Спартак», а в минувшем туре «Оренбург» дома.

«Локомотив», который неудачно выступает на евроарене, все силы бросил на Премьер-лигу. Прогнозируем, что в предстоящей игре он добудет победу и продолжит погоню за питерцами.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.63.

«Шахтер» — «Львов»

Футбол. Чемпионат Украины. Премьер-лига. 16-й тур

«Горняки» уверенно лидируют в чемпионате Украины, опережая своего ближайшего преследователя киевское «Динамо» на восемь очков.

«Черно-оранжевые» последние четыре поединка в УПЛ выиграли. В этой серии стоит выделить домашнюю победу над киевлянами (2:1), которая была добыта за считанные секунды до конца встречи.

Львовская команда после 15 матчей украинского первенства с 18 очками расположилась на восьмой позиции, отставая от шестерки всего лишь на два балла.

«Горожане» последние две игры в чемпионате выиграть не могут. В 14 туре они уступили на своем поле «Ворскле» со счетом 0:2, а в минувшем дома поделили очки с «Олимпиком» (1:1).

В первом круге дончане одержали победу (2:0) и, по всей видимости, в домашней игре тоже не испытают проблем и одержат сухую победу.

Ставка: «Шахтер» победит и не пропустит за 1.60.

«Леганес» — «Алавес»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 13-й тур

«Огурцы» идут в зоне вылета, на 18 месте, набрав в 12 матчах Примеры только 10 очков и уступают 17 строке только по дополнительным показателям.

В чемпионате Испании «Леганес» не может выиграть четыре матча кряду, но что правда, сыграв в этот период три раза вничью при одном поражении.

«Славные» (23 балла) занимают четвертую позицию и отстают от лидирующей «Барселоны» всего лишь на одно очко.

Из предыдущих пяти матчей Примеры «Алавес» четыре поединка выиграл и в одной встрече уступил. В этом отрезке клуб из Витории на выезде провел две игры, в который одну выиграл и одну проиграл.

«Леганес» на своем поле в этом сезоне играет неплохо, и не смотря на то, что он будет играть с командой из верхней части турнирки, прогнозируем — хозяева не проиграют.

Ставка: 1Х за 1.30.

Общий коэффициент — 3.39. 0