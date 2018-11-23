ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичЗлатан привез в «Гэлакси» космический футбол и покорил США «Металлург» Мг — «Ак Барс»КХЛ. «Ак Барс» выиграл у «Магнитки», СКА разгромил «Северсталь» Александр ГеоргиевНХЛ. Первый шат-аут Георгиева, три очка Кучерова и передача Овечкина
  • 11:38
    • «Челси» продлил контракт с чемпионом мира
  • 11:24
    • Иванович: Надеемся, что Кокорин вернется как можно быстрее
  • 11:07
    • Месси и Роналду не войдут в тройку претендентов на «Золотой мяч»
  • 09:33
    • Хави не верит в возвращение Неймара в «Барселону»
  • 09:17
    • Океания поддержит Инфантино на выборах главы ФИФА
  • 08:30
    • Шипулин: Очень долго не мог определиться — стоит ли вообще возвращаться
  • 08:00
    • УЕФА назвал победителей Fair Play сезона-2017/18
    Все новости спорта

    Экспресс дня. «Локомотив» продлит беспроигрышную серию в чемпионате

    Прогнозы и ставки на футбол 23 ноября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 23 ноября
    Антон Миранчук
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Локомотив» — «Урал»

    Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур

    «Железнодорожники», которые провали старт чемпионата, перед 15 туром занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 14 поединках 25 очков и отстают от первого «Зенита» на шесть пунктов.

    Сыграв вничью в прошлом туре с «Рубином» (0:0) в гостях, «красно-зеленые» т.с прервали свою победную серию в Премьер-лиги, которая насчитывала пять матчей кряду.

    Уральцы, благодаря удачной серии (одно поражение в восьми поединках) на данный момент расположились на седьмой позиции, имея в своем активе 19 баллов и отстают от пятого места на четыре очка.

  • На последний матч года сборной России не хватило сил
  • Реакция прессы на поражение сборной России против Швеции в матче Лиги наций
  • 21/11/2018

    • Последние две встречи в чемпионате «шмели» выиграли с одинаковым счетом. Сначала был повержен в гостях «Спартак», а в минувшем туре «Оренбург» дома.

    «Локомотив», который неудачно выступает на евроарене, все силы бросил на Премьер-лигу. Прогнозируем, что в предстоящей игре он добудет победу и продолжит погоню за питерцами.

    Ставка: победа «Локомотива» за 1.63.

    «Шахтер» — «Львов»

    Футбол. Чемпионат Украины. Премьер-лига. 16-й тур

    «Горняки» уверенно лидируют в чемпионате Украины, опережая своего ближайшего преследователя киевское «Динамо» на восемь очков.

    «Черно-оранжевые» последние четыре поединка в УПЛ выиграли. В этой серии стоит выделить домашнюю победу над киевлянами (2:1), которая была добыта за считанные секунды до конца встречи.

  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Львовская команда после 15 матчей украинского первенства с 18 очками расположилась на восьмой позиции, отставая от шестерки всего лишь на два балла.

    «Горожане» последние две игры в чемпионате выиграть не могут. В 14 туре они уступили на своем поле «Ворскле» со счетом 0:2, а в минувшем дома поделили очки с «Олимпиком» (1:1).

    В первом круге дончане одержали победу (2:0) и, по всей видимости, в домашней игре тоже не испытают проблем и одержат сухую победу.

    Ставка: «Шахтер» победит и не пропустит за 1.60.

    «Леганес» — «Алавес»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 13-й тур

    «Огурцы» идут в зоне вылета, на 18 месте, набрав в 12 матчах Примеры только 10 очков и уступают 17 строке только по дополнительным показателям.

    В чемпионате Испании «Леганес» не может выиграть четыре матча кряду, но что правда, сыграв в этот период три раза вничью при одном поражении.

  • Златан привез в «Гэлакси» космический футбол и покорил США
  • Сезон в МЛС стал дебютным, но весьма успешным для Златана Ибрагимовича за океаном
  • Вчера

    • «Славные» (23 балла) занимают четвертую позицию и отстают от лидирующей «Барселоны» всего лишь на одно очко.

    Из предыдущих пяти матчей Примеры «Алавес» четыре поединка выиграл и в одной встрече уступил. В этом отрезке клуб из Витории на выезде провел две игры, в который одну выиграл и одну проиграл.

    «Леганес» на своем поле в этом сезоне играет неплохо, и не смотря на то, что он будет играть с командой из верхней части турнирки, прогнозируем — хозяева не проиграют.

    Ставка: 1Х за 1.30.

    Общий коэффициент — 3.39. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Йокерит — Барыс
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Урал
  • Сегодня в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Филадельфия — Рейнджерс
  • Сегодня в 21:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Сегодня в 22:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Лион — Сент-Этьен
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Леганес — Алавес
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Чикаго
  • Завтра в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Томь
  • Завтра в 14:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Динамо — Енисей
  • Завтра в 14:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Завтра в 15:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал
  • Завтра в 15:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Уфа
  • Завтра в 16:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Удинезе — Рома
  • Завтра в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Завтра в 17:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Златан Ибрагимович
  • Златан привез в «Гэлакси» космический футбол и покорил США
    • Вчера в 21:44     Ван Дейк стал главным героем матча
  • Нидерланды щелкнули по носу Германию и Францию
    • 18:53 20/11/2018     Александр Зверев
  • Итоговый турнир АТР. Космос Зверева и крах фаворита
    • 21:25 19/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.39.
    Тоже интересно
    Александер Чеферин и Андреа Аньелли Футбол Суперлига, VAR и третий еврокубок. Чего ждать, а чего — нет?Главные подробности совместной пресс-конференции Чеферина и Аньелли 21/11/2018 в 19:030
  • 10:03
    • Бывший игрок «Зенита» считает, что клуб должен отпустит Паредеса
  • 09:01
    • «Йокерит» арендовал нападающего «Виннипега»
  • 00:55
    • IFAB предложил внести ряд изменений в правила футбола
    Игроки сборной Нидерландов Футбол Лига наций. Кто куда и что дальше?Подводим итоги первого в истории группового этапа Лиги наций 21/11/2018 в 15:120
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Локомотив» продлит беспроигрышную серию в чемпионате
  • 3.39
    •
  • 12:11
    • «Милан» может вернуть Игуаина в «Ювентус»
  • 11:57
    • Бийол: ЦСКА хочет стать первой командой, которой удастся победить в Грозном в этом сезоне
  • 09:46
    • Анчелотти: УЕФА уже опаздывает с введением VAR в Лиге чемпионов
    Игроки ЦСКА Хоккей КХЛ. «Амур» обыграл «Спартак», ЦСКА взял верх над «Сочи»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 21 ноября 21/11/2018 в 23:070
  • 15:31
    • Мутко вновь покинет пост главы РФС
  • 08:47
    • Сборная Ирландии рассматривает кандидатуру Эллардайса на пост главного тренера
  • 08:15
    • Экс-наставник «Зенита» может возглавить «Фенербахче»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие