Прогнозы и ставки на хоккей 22 ноября

«Автомобилист» — «Торпедо»
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат
Клуб из Екатеринбурга в последнее время сдал, проиграв три из четырех предыдущих матчей. В минувшем туре он был разгромлен на своем льду «Нефтехимиком» со счетом 2:6.
Но несмотря на неудачную серию, «Автомобилист» по-прежнему является лидером Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя на девять баллов.
«Торпедо» в этой конференции идет на седьмой позиции, набрав в 29 матчах регулярки 36 очков и опережает девятую позицию на восемь пунктов.
Команда из Нижнего Новгорода, как и их предстоящий противник, победила только один раз в последних четырех играх. В прошлом игровом дне она проиграла дома «Авангарду» — 2:4.
Хоть «Авто» и находится сейчас не в лучшей форме, он должен обыграть предстоящего противника.
Ставка: победа «Автомобилиста» за 1.45.
«Металлург» Мг — «Ак Барс»
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат
В прошлом матче «Металлург» на выезде дал бой СКА, но уступил (1:2), и прервал серию из семи подряд побед.
На данный момент «Магнитка» занимает четвертое место на Востоке, отставая от «Ак Барса» как раз на расстояние одной победы.
В минувшей игре «Ак Барс» на выезде разгромил «Трактор» (3:0), одержав свою вторую победу подряд и четвертую в последних пяти матчах.
Сейчас казанцы (43 очка) отстают всего на одно очко от «Авангарда», занимая третье место в Восточной конференции.
Оппоненты борются за лидирующие позиции в конференции, так что можно ждать острой игры и, как следствие, немало заброшенных шайб.
Ставка: ТБ 4,5 за 1.92.
«Северсталь» — СКА
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» засела на дне Западной конференции. В 30 поединках регулярного чемпионата череповецкая команда заработала 20 очков, отставая от зоны плей-офф на шесть баллов.
За последние восемь матчей она смогла выиграть только один раз, по буллитам обыграв «Адмирал» — 2:1. Оба матча в этом сезоне «Северсталь» проиграла СКА — 0:5 дома и 0:2 в гостях.
Питерские «армейцы» расположились на второй строке на Западе, уступая лидирующему ЦСКА пять очков.
Сейчас у СКА 4-матчевая домашняя победная серия. И всего за последние восемь игр питерцы проиграли всего лишь один раз (как раз ЦСКА — 1:3).
СКА и «Северсталь» сейчас несравнимы, это команды абсолютно разного уровня. Прогнозируем в этой встрече уверенную победу питерцев.
Ставка: победа СКА за 1.33.
Общий коэффициент — 3.70. 0