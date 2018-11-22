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    Прогнозы и ставки на хоккей 22 ноября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на хоккей 22 ноября
    Хоккеисты СКА
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    «Автомобилист» — «Торпедо»

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    Клуб из Екатеринбурга в последнее время сдал, проиграв три из четырех предыдущих матчей. В минувшем туре он был разгромлен на своем льду «Нефтехимиком» со счетом 2:6.

    Но несмотря на неудачную серию, «Автомобилист» по-прежнему является лидером Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя на девять баллов.

    «Торпедо» в этой конференции идет на седьмой позиции, набрав в 29 матчах регулярки 36 очков и опережает девятую позицию на восемь пунктов.

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    Команда из Нижнего Новгорода, как и их предстоящий противник, победила только один раз в последних четырех играх. В прошлом игровом дне она проиграла дома «Авангарду» — 2:4.

    Хоть «Авто» и находится сейчас не в лучшей форме, он должен обыграть предстоящего противника.

    Ставка: победа «Автомобилиста» за 1.45.

    «Металлург» Мг — «Ак Барс»

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    В прошлом матче «Металлург» на выезде дал бой СКА, но уступил (1:2), и прервал серию из семи подряд побед.

    На данный момент «Магнитка» занимает четвертое место на Востоке, отставая от «Ак Барса» как раз на расстояние одной победы.

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    В минувшей игре «Ак Барс» на выезде разгромил «Трактор» (3:0), одержав свою вторую победу подряд и четвертую в последних пяти матчах.

    Сейчас казанцы (43 очка) отстают всего на одно очко от «Авангарда», занимая третье место в Восточной конференции.

    Оппоненты борются за лидирующие позиции в конференции, так что можно ждать острой игры и, как следствие, немало заброшенных шайб.

    Ставка: ТБ 4,5 за 1.92.

    «Северсталь» — СКА

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    «Северсталь» засела на дне Западной конференции. В 30 поединках регулярного чемпионата череповецкая команда заработала 20 очков, отставая от зоны плей-офф на шесть баллов.

    За последние восемь матчей она смогла выиграть только один раз, по буллитам обыграв «Адмирал» — 2:1. Оба матча в этом сезоне «Северсталь» проиграла СКА — 0:5 дома и 0:2 в гостях.

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    Питерские «армейцы» расположились на второй строке на Западе, уступая лидирующему ЦСКА пять очков.

    Сейчас у СКА 4-матчевая домашняя победная серия. И всего за последние восемь игр питерцы проиграли всего лишь один раз (как раз ЦСКА — 1:3).

    СКА и «Северсталь» сейчас несравнимы, это команды абсолютно разного уровня. Прогнозируем в этой встрече уверенную победу питерцев.

    Ставка: победа СКА за 1.33.

    Общий коэффициент — 3.70. 0

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    1.92
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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.70.
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