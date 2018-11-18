Прогнозы и ставки на футбол 18 ноября

Швейцария — Бельгия

Футбол. Лига наций

После трех сыгранных матчей в Лиге наций сборная Бельгии имеет 100-процентный показатель, так что для выхода в полуфинал вслед за Португалией ей достаточно не проиграть в Люцерне.

Для подопечных Роберто Мартинеса это вполне выполнимая задача, тем более что свое последнее поражение они потерпели в полуфинале чемпионата мира 2018 года, сыграв после этого еще шесть встреч.

Ту же Швейцарию «красные дьяволы» на своем поле обыграли со счетом 2:1 благодаря дублю Ромелу Лукаку. Да, победа оказалась не слишком уверенной, но в целом бельгийцы контролировали ход встречи.

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Мы считаем, что в Люцерне сборная Бельгии не позволит себе расслабиться и постарается сыграть на победу.

Ставка: победа сборной Бельгии с форой 0 за 1.58.

Северная Ирландия — Австрия

Футбол. Лига наций

Сборные Северной Ирландии и Австрии в Лиге наций больше ни на что не претендуют. Вне зависимости от результата их очной встречи, они останутся на третьей и второй строчке соответственно в турнирной таблице.

На данный момент подопечные Майкла О'Нила не набрали ни одного очка, хотя достойно сыграли и с Австрией в гостях (0:1) и с Боснией и Герцеговиной (1:2 и 0:2).

Как правило, Северную Ирландию подводит слабая игра в атаке. Подобная проблема имеется и у Австрии, которая в гостях не забивала с марта этого года.

Исходя из вышесказанного, мы бы поставили на то, что в этом матче команды забьют не больше двух голов. Их главная мотивация — борьба за повышение позиции в рейтинге ФИФА накануне жеребьевки отборочного турнира Евро-2020.

Ставка: тотал голов меньше 2,5 за 1,56.

Греция — Эстония

Футбол. Лига наций

Сборная Греции в турнирной таблице уже не сможет опередить Финляндию, но ей есть за что бороться. Чтобы не потерять свою вторую позицию, команде Ангелоса Анастасиадиса желательно обыгрывать Эстонию.

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Приятным фактом для греческих болельщиков является то, что на своем поле их любимая команда пока не потеряла ни одного очка.

Кроме того, эстонцы свой единственный балл набрали на родной арене, то есть в гостях исключительно проигрывали.

Греция просто обязана порадовать своих болельщиков, поэтому в их триумфе мы даже не сомневаемся.

Ставка: победа сборной Греции и тотал меньше 3 за 1.72.

Общий коэффициент — 4.23. 0