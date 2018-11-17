Прогноз и ставки на футбол 17 ноября

Италия — Португалия

Футбол. Лига наций. Лига А. 5-й тур

В Лиге наций подопечные Роберто Манчини стартовали в сентябре с домашней ничьей против команды Польши (1:1), уйдя от поражения благодаря пенальти в концовке встречи.

Во втором туре «голубая эскадра» на выезде проиграла Португалии, которая справилась с соперником и без Криштиану Роналду, уверенно отыграв в обороне, а после перерыва забив единственный мяч.

В октябре итальянцы провели товарищеский матч с командой Украины, обменявшись забитыми мячами во втором тайме — 1:1. А в последнем матче в рамках Лиги наций подопечные Манчини вымучали гостевую победу над Польшей, несмотря на большое игровое преимущество, забив лишь на последних минутах — 1:0.

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В сентябре португальцы в домашнем товарищеском матче разошлись миром с Хорватией (1:1). Пропустив от Ивана Перишича, подопечные Фернанду Сантуша ответили голом Пепе.

Затем они стартовали в Лиге наций домашней победой над Италией (1:0), а во втором туре в октябре одолели на выезде команду Польши (3:2). Португальцы первыми пропустили, но забили три мяча, не дав соперникам отыграться.

В последнем товарищеском матче сборная Португалии в гостях одолела команду Шотландии (3:1) — гол престижа хозяева забили уже на последних минутах, проигрывая 0:3. Отметим, что на матч с Италией не вызван Криштиану Роналду, а защитник Пепе дисквалифицирован. Кроме этого, Моутинью, Нани и Куарежма — вне заявки.

Если в предстоящем матче команды поделят очки, подшефные Фернанду Сантуш застолбят за собой первую строчку и летом сыграют в финальной части турнира. Если в пятом туре итальянцы окажутся сильнее гостей, то первое место разыграется в битве Польши и Португалии. Считаем, что у португальцев есть все, чтобы не проиграть.

Ставка: Португалия не проиграет за 1.70.

Азербайджан — Фарерские острова

Футбол. Лига наций. Лига А. 5-й тур

Команда Гурбана Гурбанова ведет борьбу со сборной Косово за первое место в своей группе. После четырех поединков азербайджанцы имеют четыре очка и отстают от своего конкурента на два балла.

«Страна огней» в этом розыгрыше Лиги нация смогла победить только один раз, когда одолела предстоящего противника на его поле со счетом 3:0. Три других встречи Азербайджан свел вничью. На старте турнира дома поделил очки с косоварами (0:0), а также расписал мировые с командой Мальты (оба поденка — 1:1).

«Рыбаки» удачно стартовали в новом турнире. В домашнем поединке они переиграли мальтийцев со счетом 3:1. Но после этого они обыграть никого не могут.

Сначала фарерцы проиграли два матча кряду — на выезде Кососво (0:2) и на своем поле Азербайджану (0:3). В последнем туре Лиги наций дружина Ларса Ольсена поделила очки с лидером квартета косоварами (1:1). В четырех поединках островитяне набрали четыре очка и практически лишились шансов, чтобы завоевать первое место, а с ним и повышение в классе.

На своем поле азербайджанцы будут владеть преимуществом и сделают все, чтобы добыть важные три очка против удобного оппонента.

Ставка: победа Азербайджана за 1.57.

Турция — Швеция

Футбол. Лига наций. Лига А. 5-й тур

Уже можно говорить, что сборная Турции откровенно неудачно выступила в первом розыгрыше Лиги наций. В группе 2 Лиги B команда занимает второе место, но она уже потеряла даже теоретические шансы на выход в первый дивизион.

С учетом лишь трех участников группы, коллектив многое упустил уже в первом туре. Тогда подопечные Мирчи Луческу принимали Россию, и хотя по ходу матча сумели сравнять счет, в итоге все же проиграли 1:2.

После этого «Звезды полумесяца» сумели реабилитироваться перед своим болельщиками, победив на выезде Швецию (3:2). Тем не менее, в третьем поединке какие-никакие шансы на выход в Лигу B были разрушены в гостях против той же России (0:2).

Сборная Швеции остается единственной в этой группе, кто еще может теоретически помешать подопечным Станислава Черчесова занять первое место. Хотя команда идет на последнем месте, ей еще нужно провести два матча.

В первом туре подопечные Янна Андерссона были биты в домашних стенах своим грядущим соперником (2:3). Что самое обидное для них, в этой игре они вели 2:0 до 51-й минуте, а последние два мяча гости забили на 88-й и 90+2-й минутах.

В такой ситуации скандинавской сборной нужно было побеждать Россию на выезде, но в итоге первая довольствовалась лишь ничьей 0:0. Теперь «Тре Крунур» обязательно нужно выигрывать в Конье, чтобы сохранить шансы на победу в группе. Проблема в том, что на турецкой земле легко не бывает практически никому.

Ставка: обе команды забьют за 1.91.

Общий коэффициент — 5.09. 0